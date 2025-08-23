SANAGALA PATOLI RECIPE IN TELUGU : శనగల పాఠోళీ రుచి ఎలా ఉంటుందో చెప్పడం కంటే ఓ సారి తిని చూస్తేనే తెలుస్తుంది. నోటికి ఎంతో కమ్మగా ఉండే పాఠోళీ ఎక్కువగా వానాకాలంలో చల్లని వాతావరణం ఉన్న ఇలాంటి సమయంలో చేస్తుంటారు. పాతికేళ్ల కిందటి వరకూ కందులు ఉడికించి రోట్లో దంచి బెల్లం కలిపి చిరుతిండిగా ఇస్తుండే వారు. అలాగే శనగలతో చేసుకునే ఈ పాఠోళీ నాన్వెజ్ కంటే ఎంతో బలాన్నిస్తుంది. శనగల్లో ఫైబర్, ప్రొటీన్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. శనగలు నానబెట్టి, మొలకలు కట్టి చేసుకుంటే అవి అధికంగా లభిస్తాయి.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- శనగలు - 1 కప్పు
- నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి - 8
- మినప్పప్పు - 1 స్పూన్
- ఎండు మిర్చి - 3
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- పచ్చి మిర్చి - 3
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- ఉల్లిపాయ - 1
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- కారం - 1.5 స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- శనగల పాఠోళీ తయారీ కోసం ముందుగా శనగలు శుభ్రం చేసుకుని 8 గంటల పాటు నీళ్లలో నానబెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఒక తడి క్లాత్లో వాటిని నానబెట్టుకుని మరో 8గంటల పాటు ఉంచితే మొలకలు వస్తాయి. ఇలా మొలకలు వచ్చిన శనగలతో పాఠోలీ తయారు చేస్తే మరింత రుచికరంగా ఉంటుంది. లేదంటే శనగలను ముందు రోజు రాత్రి నానబెట్టుకుని తీసుకోవచ్చు. టైం లేదనుకునే వాళ్లు శనగలను కుక్కర్లో ఉడికించి కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇలా తీసుకున్న శనగలను కాస్త బరకగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసి తీసుకోవడం వల్ల రుచిగా ఉంటుంది.
- ఇపుడు పొయ్యిపై కడాయి పెట్టుకుని 2 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసుకోవాలి. వేడెక్కగానే 8 వెల్లుల్లి పాయలు పొట్టు తీయకుండానే చివర్లు నలగ్గొట్టి వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మినప్పప్పు వేసుకుని దోరగా వేయించాలి. ఎండు మిర్చి ముక్కలు చేసుకుని వేసి ఆ తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర వేసుకుని వేయించాలి. ఈ పోపంతా వేయించుకుని పొడవుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చి మిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు, సన్నగా, పొడవుగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయలు వేసి సిమ్లో బాగా కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- 3 నిమిషాల తర్వాత ఉల్లిపాయలు రంగుమారి మెత్తబడిన వెంటనే పసుపు, కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని వేయించాలి. రెండు, మూడు నిమిషాలు బాగా కలుపుతూ నూనెలోనే పసుపు, కారం, ఉప్పు వేసుకోవడం వల్ల బాగా వేగుతాయి. ఆ తర్వాత మిక్సీ పట్టుకున్న శనగల పిండి మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి. బాగా కలిపి మూతపెట్టి 5 నిమిషాల పాటు సన్నటి మంటపై ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత మూత తీసి మరో సారి కలిపితే పాఠోళీ పొడి పొడిగా వస్తుంది. చివరగా సన్నగా కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీర వేసుకుని దించుకుని వేడి వేడి అన్నంలో కాస్త నెయ్యి వేసుకుని తింటుంటే ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది.
