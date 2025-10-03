తక్కువ టైంలో ఎక్కువ టేస్టీ - "హోటల్ స్టైల్ సాంబార్ రైస్" ఈజీగా ప్రిపేర్ చేయండి!
అప్పటికప్పుడు ఈజీగా చేసుకునే సాంబర్ రైస్ - కమ్మగా ఇలా ట్రై చేయండి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 3, 2025 at 3:14 PM IST
Sambar Rice : ఏమీ తోచనపుడే కాదు, టేస్టీగా తినాలని అనిపించినా సరే! వారంలో రెండు సార్లు ఇలాంటి సాంబార్ రైస్ చేసుకుని చూడండి. ఎంతో కమ్మగా తినేస్తారు. పిల్లలు స్కూల్ లంచ్ బాక్సుల్లోకి ఈ రెసిపీ ఎంతో బాగుంటుంది. అప్పటికప్పుడు ఎంతో టేస్టీగా చేసుకునే ఈ సాంబార్ రైస్ రెసిపీ మీరు కూడా ఇలా ట్రై చేయండి!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యం - 1 కప్పు
- కంది పప్పు - అర కప్పు
- ఉల్లిపాయ - 1 పెద్దది
- పచ్చిమిర్చి - 3
- టమోటా - 2
- క్యారెట్ - 2
- బీన్స్ - 5
- వంకాయలు - 2
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- సాంబార్ పొడి - 1 స్పూన్
- పసుపు - పావు స్పూన్
- కారం - 1 స్పూన్లు
- ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
- రుచికి సరిపడా ఉప్పు
- చింతపండు
- బెల్లం ముక్క - చిన్నది
- నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- జీడిపప్పు - 10
- ఎండు మిర్చి - 2
- ఇంగువ - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర - చిన్న కట్ట
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెనో 1 కప్పు బియ్యం, అర కప్పు కంది పప్పు నీళ్లు పోసుకుని శుభ్రం చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత నీళ్లు వడబోసుకుని కుక్కర్లో వేసుకుని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు, టమోటా ముక్కలు వేసుకోవాలి. అందులోనే క్యారెట్, బీన్స్ కూడా కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత వంకాయ ముక్కలు, కరివేపాకు, సాంబార్ పొడి, పసుపు వేసుకుని కలపాలి. కారం, ధనియాల పొడి కూడా వేసి ఆరు కప్పుల నీళ్లు పోసుకోవాలి.
- పప్పు, బియ్యం కొలుచుకున్న కప్పుతోనే నీళ్లు తీసుకోవాలి. కుక్కర్ మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో 3 విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ప్రెజర్ పోయాక రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా చింతపండు రసం పోసుకోవాలి.
- మరో గ్లాసు వేడి నీళ్లు, చిన్న బెల్ల ముక్క వేసుకుని 10 నిమిషాల పాటు సన్నటి మంటపై ఉడికించాలి.
- ఈ లోగా స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టుకుని మరో పొయ్యిపై చిన్న కడాయి పెట్టుకుని 1 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి, ఆవాలు, జీలకర్ర, జీడిపప్పు, ఎండు మిర్చి, ఇంగువ వేసుకుని ఫ్రై చేయాలి.
- ఆ తర్వాత 1 రెమ్మ కరివేపాకు వేసుకుని వేయించుకుని సాంబార్ రైస్లో వేసి కలపాలి. చివరగా చిన్న కట్ట కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని మంట లో ఫ్లేమ్లోనే ఉంచి ఉడికించుకోవాలి.
- 3 నిమిషాల తర్వాత టేస్టీ, టేస్టీ సాంబార్ రైస్ రెడీగా ఉంటుంది. ఏవైనా చిప్స్ వేయించుకుని ఇందులో తింటుంటే ఎంతో కమ్మగా ఉంటుంది.
