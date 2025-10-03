ETV Bharat / offbeat

తక్కువ టైంలో ఎక్కువ టేస్టీ - "హోటల్ స్టైల్ సాంబార్ రైస్" ఈజీగా ప్రిపేర్ చేయండి!

అప్పటికప్పుడు ఈజీగా చేసుకునే సాంబర్ రైస్ - కమ్మగా ఇలా ట్రై చేయండి

sambar rice
sambar rice (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 3, 2025 at 3:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Sambar Rice : ఏమీ తోచనపుడే కాదు, టేస్టీగా తినాలని అనిపించినా సరే! వారంలో రెండు సార్లు ఇలాంటి సాంబార్ రైస్ చేసుకుని చూడండి. ఎంతో కమ్మగా తినేస్తారు. పిల్లలు స్కూల్ లంచ్ బాక్సుల్లోకి ఈ రెసిపీ ఎంతో బాగుంటుంది. అప్పటికప్పుడు ఎంతో టేస్టీగా చేసుకునే ఈ సాంబార్ రైస్ రెసిపీ మీరు కూడా ఇలా ట్రై చేయండి!

హైదరాబాదీ స్టైల్ "మటన్ మరాగ్" - ఒక్కసారి ఇలా చేస్తే టేస్ట్​కు ఫిదా!

sambar_rice
sambar_rice (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - 1 కప్పు
  • కంది పప్పు - అర కప్పు
  • ఉల్లిపాయ - 1 పెద్దది
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • టమోటా - 2
  • క్యారెట్ - 2
  • బీన్స్ - 5
  • వంకాయలు - 2
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • సాంబార్ పొడి - 1 స్పూన్
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • కారం - 1 స్పూన్లు
  • ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
  • రుచికి సరిపడా ఉప్పు
  • చింతపండు
  • బెల్లం ముక్క - చిన్నది
sambar_rice
sambar_rice (Getty images)
  • నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • జీడిపప్పు - 10
  • ఎండు మిర్చి - 2
  • ఇంగువ - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర - చిన్న కట్ట
sambar_rice
sambar_rice (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెనో 1 కప్పు బియ్యం, అర కప్పు కంది పప్పు నీళ్లు పోసుకుని శుభ్రం చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత నీళ్లు వడబోసుకుని కుక్కర్​లో వేసుకుని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు, టమోటా ముక్కలు వేసుకోవాలి. అందులోనే క్యారెట్, బీన్స్ కూడా కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత వంకాయ ముక్కలు, కరివేపాకు, సాంబార్ పొడి, పసుపు వేసుకుని కలపాలి. కారం, ధనియాల పొడి కూడా వేసి ఆరు కప్పుల నీళ్లు పోసుకోవాలి.
sambar_rice
sambar_rice (Getty images)
  • పప్పు, బియ్యం కొలుచుకున్న కప్పుతోనే నీళ్లు తీసుకోవాలి. కుక్కర్​ మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 3 విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత ప్రెజర్ పోయాక రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా చింతపండు రసం పోసుకోవాలి.
  • మరో గ్లాసు వేడి నీళ్లు, చిన్న బెల్ల ముక్క వేసుకుని 10 నిమిషాల పాటు సన్నటి మంటపై ఉడికించాలి.
  • ఈ లోగా స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టుకుని మరో పొయ్యిపై చిన్న కడాయి పెట్టుకుని 1 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి, ఆవాలు, జీలకర్ర, జీడిపప్పు, ఎండు మిర్చి, ఇంగువ వేసుకుని ఫ్రై చేయాలి.
sambar_rice
sambar_rice (Getty images)
  • ఆ తర్వాత 1 రెమ్మ కరివేపాకు వేసుకుని వేయించుకుని సాంబార్ రైస్​లో వేసి కలపాలి. చివరగా చిన్న కట్ట కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని మంట లో ఫ్లేమ్​లోనే ఉంచి ఉడికించుకోవాలి.
  • 3 నిమిషాల తర్వాత టేస్టీ, టేస్టీ సాంబార్ రైస్ రెడీగా ఉంటుంది. ఏవైనా చిప్స్ వేయించుకుని ఇందులో తింటుంటే ఎంతో కమ్మగా ఉంటుంది.

కమ్మని " వెల్లుల్లి పప్పుల పొడి" - టిఫిన్స్​ , వేడివేడి అన్నంలోకి చాలా బాగుంటుంది!

క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ " సగ్గుబియ్యం స్టిక్స్" - ఇలా చేశారంటే ఒకటిగా రెండు ఇష్టం తింటారు!

For All Latest Updates

TAGGED:

EASY SAMBAR RICE RECIPEEASY LUNCH RECIPE IN HOMEసాంబార్ రైస్ తయారీ విధానంLUNCH BOX RECIPESSAMBAR RICE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ముగిసిన వర్షాకాలం - ఈ ఏడాది 8 శాతం ఎక్కువ వానలు: ఐఎండీ

మరింత ఈజీగా బంగారం, వెండి రుణాలు- అక్టోబర్ 1 నుంచి మారనున్న RBI రూల్స్ ఇవే!

41 రోజుల రూపాయి పూజ గురించి తెలుసా? ఏం చేయాలి? ఎలా చేసుకోవాలి?

బ్రహ్మోస్‌ కంటే భీకరం- ధ్వని కంటే 5 రెట్లు వేగవంతం- భారత అమ్ములపొదిలో HGV మిస్సైల్!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.