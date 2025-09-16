ETV Bharat / offbeat

కుక్కర్​లో సింపుల్​గా చేసుకునే "సాంబార్ రైస్" - రెస్టారెంట్ స్టైల్​లో టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

ఇంటికి ఫ్రెండ్స్ వచ్చినపుడు ఇలా చేసి పెట్టండి - హ్యాపీగా లాగించేస్తారు!

sambar_rice_recipe
sambar_rice_recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 16, 2025 at 2:48 PM IST

2 Min Read
Sambar Rice Recipe : ఇంటికి బంధువులు వచ్చినపుడు, లేదా కర్రీ చేయడానికి టైం లేనపుడు, లేదా పిల్లలకు లంచ్ బాక్సులో టేస్టీగా ఏదైనా చేసి పెట్టాలని అనిపించినపుడు ఏకైక మార్గం సాంబార్ రైస్. ముఖ్యంగా స్కూల్​కు వెళ్లే పిల్లలు కమ్మగా, రుచిగా కడుపు నిండా తినాలంటే ఇలాంటి సాంబార్ రైస్ ఇంట్లోనే ట్రై చేసి పెట్టండి. దీనికి తోడు అప్పడం లేదా వడియాలు ఏవైనా ఉంటే మరో బాక్సులో సర్దిపెట్టారంటే పిల్లలు హ్యాపీగా తినేస్తారు. ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా ఓ సారి ట్రై చేసి చూడండి.

sambar_rice_recipe
sambar_rice_recipe (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • 1 గ్లాసు - బియ్యం
  • అర గ్లాసు - కంది పప్పు
  • 2 - తరిగిన టమోటాలు
  • 1 - తరిగిన ఉల్లిపాయ.
  • 8 - వెల్లుల్లి
  • 3 - పచ్చిమిర్చి
  • పావు స్పూన్ - పసుపు
  • 1 టేబుల్ స్పూన్ - నూనె
  • 2 టేబుల్ స్పూన్లు - కారం
  • 1 టేబుల్ స్పూన్ - సాంబార్ మసాలా
  • రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
  • చింతపండు - చిన్న నిమ్మకాయ సైజు
  • 1 టేబుల్ స్పూన్ - పోపు గింజలు
sambar_rice_recipe
sambar_rice_recipe (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • కుక్కర్​లోకి గ్లాసు బియ్యం, అర గ్లాసు కందిపప్పు, నీళ్లు పోసుకుని రెండు, మూడు సార్లు శుభ్రం చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత నీళ్లు వడబోసి టమోటాలు కట్ చేసి వేసుకోవాలి.
  • ఉల్లిపాయ ముక్కలు 8 వెలుల్లి రెబ్బలు, 3 పచ్చి మిర్చి, పసుపు వేసుకుని 1 గ్లాసు బియ్యానికి 4 గ్లాసుల నీళ్లు పోసుకుని కలపాలి.
  • 1 టేబుల్ స్పూన్ నూనె కూడా వేసి కుక్కర్​ మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 3 విజిల్స్ ఇవ్వాలి. ప్రెజర్ పోయిన తర్వాత మూత తీసుకుని ఓ సారి గరిటెతో కలపాలి. టమోటాలు, పచ్చిమిర్చి కలిసేలా బాగా మాష్ చేసుకోవాలి.
sambar_rice_recipe
sambar_rice_recipe (Getty images)
  • స్పైసీకి తగ్గట్టుగా కారం, సాంబార్ పొడి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత నానబెట్టిన చింతపండు రసం పీచు, పిక్కలు లేకుండా వేసుకుని కలుపుకోవాలి.
  • బాగా కలిపిన తర్వాత గట్టిగా అనిపిస్తే అదనంగా 1 గ్లాసు లేదా కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకోవాలి.
  • ఇపుడు మళ్లీ స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని సన్నటి మంటపై ఉడికిస్తూ మరో పక్క తాలింపు రెడీ చేసుకోవాలి.
sambar_rice_recipe
sambar_rice_recipe (Getty images)
  • కొద్దిగా నూనె వేసుకుని టేబుల్ స్పూన్ తాలింపు గింజలు, వెల్లుల్లి రెమ్మలు, మిరియాలు ఎండు మిర్చి, కరివేపాకు, ఇంగువ పొడి వేసి కలపాలి.
  • కుక్కర్​లో ఉడుకుతున్న రైస్​లో పోసుకుని కలపాలి.
  • చివరగా కొత్తిమీర లేదా కసూరి మేతి వేసుకుని కలపాలి.
sambar_rice_recipe
sambar_rice_recipe (Getty images)
  • చివరగా 2 నిమిషాల పాటు సన్నటి మంటపై వదిలేసి ఉప్పు రుచి చూసుకుని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే చాలు!
  • ఈ కిచిడీ వేడి వేడిగా తింటుంటే ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది.
  • ఇందులోకి క్యారెట్, సొరకాయ ముక్కలు కూడా వేసి ఓ సారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి.

