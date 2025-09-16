కుక్కర్లో సింపుల్గా చేసుకునే "సాంబార్ రైస్" - రెస్టారెంట్ స్టైల్లో టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 16, 2025 at 2:48 PM IST
Sambar Rice Recipe : ఇంటికి బంధువులు వచ్చినపుడు, లేదా కర్రీ చేయడానికి టైం లేనపుడు, లేదా పిల్లలకు లంచ్ బాక్సులో టేస్టీగా ఏదైనా చేసి పెట్టాలని అనిపించినపుడు ఏకైక మార్గం సాంబార్ రైస్. ముఖ్యంగా స్కూల్కు వెళ్లే పిల్లలు కమ్మగా, రుచిగా కడుపు నిండా తినాలంటే ఇలాంటి సాంబార్ రైస్ ఇంట్లోనే ట్రై చేసి పెట్టండి. దీనికి తోడు అప్పడం లేదా వడియాలు ఏవైనా ఉంటే మరో బాక్సులో సర్దిపెట్టారంటే పిల్లలు హ్యాపీగా తినేస్తారు. ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా ఓ సారి ట్రై చేసి చూడండి.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- 1 గ్లాసు - బియ్యం
- అర గ్లాసు - కంది పప్పు
- 2 - తరిగిన టమోటాలు
- 1 - తరిగిన ఉల్లిపాయ.
- 8 - వెల్లుల్లి
- 3 - పచ్చిమిర్చి
- పావు స్పూన్ - పసుపు
- 1 టేబుల్ స్పూన్ - నూనె
- 2 టేబుల్ స్పూన్లు - కారం
- 1 టేబుల్ స్పూన్ - సాంబార్ మసాలా
- రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
- చింతపండు - చిన్న నిమ్మకాయ సైజు
- 1 టేబుల్ స్పూన్ - పోపు గింజలు
తయారీ విధానం :
- కుక్కర్లోకి గ్లాసు బియ్యం, అర గ్లాసు కందిపప్పు, నీళ్లు పోసుకుని రెండు, మూడు సార్లు శుభ్రం చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత నీళ్లు వడబోసి టమోటాలు కట్ చేసి వేసుకోవాలి.
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు 8 వెలుల్లి రెబ్బలు, 3 పచ్చి మిర్చి, పసుపు వేసుకుని 1 గ్లాసు బియ్యానికి 4 గ్లాసుల నీళ్లు పోసుకుని కలపాలి.
- 1 టేబుల్ స్పూన్ నూనె కూడా వేసి కుక్కర్ మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో 3 విజిల్స్ ఇవ్వాలి. ప్రెజర్ పోయిన తర్వాత మూత తీసుకుని ఓ సారి గరిటెతో కలపాలి. టమోటాలు, పచ్చిమిర్చి కలిసేలా బాగా మాష్ చేసుకోవాలి.
- స్పైసీకి తగ్గట్టుగా కారం, సాంబార్ పొడి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత నానబెట్టిన చింతపండు రసం పీచు, పిక్కలు లేకుండా వేసుకుని కలుపుకోవాలి.
- బాగా కలిపిన తర్వాత గట్టిగా అనిపిస్తే అదనంగా 1 గ్లాసు లేదా కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకోవాలి.
- ఇపుడు మళ్లీ స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని సన్నటి మంటపై ఉడికిస్తూ మరో పక్క తాలింపు రెడీ చేసుకోవాలి.
- కొద్దిగా నూనె వేసుకుని టేబుల్ స్పూన్ తాలింపు గింజలు, వెల్లుల్లి రెమ్మలు, మిరియాలు ఎండు మిర్చి, కరివేపాకు, ఇంగువ పొడి వేసి కలపాలి.
- కుక్కర్లో ఉడుకుతున్న రైస్లో పోసుకుని కలపాలి.
- చివరగా కొత్తిమీర లేదా కసూరి మేతి వేసుకుని కలపాలి.
- చివరగా 2 నిమిషాల పాటు సన్నటి మంటపై వదిలేసి ఉప్పు రుచి చూసుకుని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే చాలు!
- ఈ కిచిడీ వేడి వేడిగా తింటుంటే ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది.
- ఇందులోకి క్యారెట్, సొరకాయ ముక్కలు కూడా వేసి ఓ సారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి.
