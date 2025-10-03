ETV Bharat / offbeat

క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ " సగ్గుబియ్యం స్టిక్స్" - ఇలా చేశారంటే ఒకటిగా రెండు ఇష్టం తింటారు!

సగ్గుబియ్యంతో ఇలా ట్రై చేసి చూడండి - పిల్లలు, పెద్దలూ ఇష్టంగా తింటారు

Sago Potato Sticks Making
Sago Potato Sticks Making (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 3, 2025 at 6:09 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Sago Potato Sticks Making : స్నాక్స్ అంటే చాలా మంది ఇష్టపడతారు. ఇందుకోసం ఇండ్లలో వివిధ రకాల పిండి పదార్థాలతో గారెలు, మిర్చి, జంతికలు, పునుగులు లాంటివి చేస్తుంటారు. అలా కాకుండా మీ కోసం కొత్త రెసిపీని ఈరోజు తీసుకొచ్చాం. అదే సగ్గుబియ్యం, బంగాళదుంపతో తయారు చేసే స్టిక్స్. మీరూ ఓ సారి ట్రై చేసి చూడండి. వీటిని ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాక నూనె కూడా అసలు పీల్చవు. మరి సగ్గుబియ్యం స్టిక్స్​కి కావాల్సిన పదార్థాలేెంటి? దానిని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

పాతకాలం నాటి "చికెన్ కర్రీ" రెసిపీ - పల్లెటూళ్లలో అమ్మమ్మలు చేసే పద్ధతి ఇది!

Sago Potato Sticks Making
సగ్గుబియ్యం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • సగ్గుబియ్యం - రెండు కప్పులు
  • బంగాళదుంప - పావుకిలో
  • బియ్యప్పిండి - మూడు టీ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • ఉల్లిపాయ - ఒకటి
  • పచ్చిమిర్చి - మూడు
  • అల్లంవెల్లుల్లి - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - అర టీ స్పూన్
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • ఆయిల్ - రెండు టీ స్పూన్లు
Sago Potato Sticks Making
బంగాళదుంపలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా రెండు కప్పుల సగ్గుబియ్యాన్ని మిక్సీజార్​లో తీసుకొని కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. పొడిని మెత్తంగా కాకుండా చూసుకోవాలి.
  • మరోవైపు పావుకిలో బంగాళదుంపలను తీసుకొని కడగాలి. ఒక్కో బంగాళదుంపను రెండు ముక్కలుగా చేసి ఓ గిన్నెలో వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అందులో నీళ్లు పోసి వాటిని ఉడికించాలి. ఉడికిన తర్వాత వాటి పొట్టు తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఓ గిన్నెలో సగ్గుబియ్యం పొడిని వేయాలి. ఇందులోనే ఉడికించిన బంగాళదుంప ముక్కలను వేసి మెత్తగా కలపాలి. అదేవిధంగా మూడు టీ స్పూన్ల బియ్యపిండిని వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
Sago Potato Sticks Making
జీలకర్ర (Getty Images)
  • పిండి బాగా కలిసిన తర్వాత అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లి, పచ్చిమిర్చి ముక్కలను యాడ్ చేయాలి. అలాగే కొంచెం అల్లంవెల్లుల్లి తురుము, కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి బాగా కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ కారం, పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి పిండిని ఓ ముద్దలాగా చేసుకోవాలి. కొన్ని నీళ్లు, రెండు టీ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Sago Potato Sticks Making
కారం, పసుపు, ఆవాలు, జీలకర్ర (Getty Images)
  • ఇప్పుడు కొద్దికొద్దిగా పిండిని తీసుకొని చిన్నచిన్న ఉండలుగా చేసుకుంటూ స్టిక్స్​లాగా చేసుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత తయారు చేసుకున్న సగ్గుబియ్యం స్టిక్స్​​ని వేసి ఒక నిమిషం పాటు వదిలేయాలి. మంటను మీడియంఫ్లేమ్​లో ఉంచి 10 నిమిషాల పాటు అటూ ఇటూ టర్న్ చేస్తుండాలి.
  • ఆ తర్వాత రెడీ అయిన సగ్గుబియ్యం స్టిక్స్​ని ప్లేట్​లో సర్వ్ చేసుకోవాలి. ఇవి ఆయిల్ కూడా ఎక్కువగా పీల్చవు.
Sago Potato Sticks Making
నూనె (Getty Images)
  • సగ్గుబియ్యం స్టిక్స్​లో టమోటా కెచప్ లేదా మైనీస్ వేసుకొని తిన్నారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది.
  • ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ ఇష్టంగా తింటారు.
  • మిగిలిన పిండిని ఫ్రిడ్జ్​లో నిల్వ పెట్టుకుంటే నాలుగు రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటుంది.

ఆయిల్ లేకుండానే "అల్పాహారం" - బ్రేక్ ఫాస్ట్, డిన్నర్​లోకి లైట్​గా ఉంటుంది!

"మరమరాలతో క్రిస్పీ వడలు" - పిండిరుబ్బే పని లేకుండానే అప్పటికప్పుడు ఇలా చేసుకోవచ్చు!

For All Latest Updates

TAGGED:

SAGO STICKS MAKINGSABBAKKI STICKS MAKING IN TELUGUSAGO POTATO STICKSసగ్గుబియ్యం స్టిక్స్ తయారీ విధానంSABUDANA STICKS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ముగిసిన వర్షాకాలం - ఈ ఏడాది 8 శాతం ఎక్కువ వానలు: ఐఎండీ

రూ.10కోట్ల బంగారు ఆభరణాలతో దుర్గమ్మకు అలంకరణ- రూ.5కోట్ల వెండి రథంలో ఊరేగింపు!

మరింత ఈజీగా బంగారం, వెండి రుణాలు- అక్టోబర్ 1 నుంచి మారనున్న RBI రూల్స్ ఇవే!

'బ్రహ్మజెముడు'ను అడగనిదే వారంతా ఇల్లు కట్టరు- ప్రతి గది కూడా ప్రత్యేకమే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.