ETV Bharat / offbeat

సగ్గుబియ్యంతో కమ్మని "రసమలై" - ఈ స్వీట్​తో ప్రతీ వేడుక సంతోషంగా జరుపుకోండి!

సగ్గుబియ్యం సరికొత్త స్వీట్ రెసిపీ - సింపుల్​గా ఇలా చేయండి ఎంతో బాగుంటుంది!

Sago Rasmalai
Sago Rasmalai (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 6, 2025 at 5:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Saggubiyyam Rasmalai : రసమలైని చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. తియ్యటి పాకంతో పాటు లోపల సాఫ్ట్​గా ఉంటుంది. అందుకే చాలా మంది స్వీట్ షాపుల్లో ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తారు! మరి దీనిని ఇంట్లోనే సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? అది కూడా సగ్గుబియ్యం, పాలు ఉంటే చాలు నిమిషాల్లోనే తయారు చేయొచ్చు. ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో చేశారంటే చాలా అంటే చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది. అంతేకాక ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంకొకటి కావాలంటారు. మరి ఆలస్యం​ చేయకుండా కమ్మని సగ్గుబియ్యం రసమలై ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

ఓవెన్ అవసరం లేకుండానే - సింపుల్​గా "ఎగ్​ పఫ్స్" చేసుకోండిలా!

Sago Rasmalai
సగ్గుబియ్యం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • సగ్గుబియ్యం - 1 కప్పు
  • పంచదార - 8 టేబుల్ స్పూన్లు
  • యాలకుల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • పిస్తా పప్పులు - 10
  • పాలు - 1 లీటర్
  • కుంకుమపువ్వు - చిటికెడు
  • మిల్క్​ పౌడర్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
Sago Rasmalai
పంచదార (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో ఒక కప్పు సగ్గుబియ్యం తీసుకొని మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి రెండు గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
  • రెండు గంటల తర్వాత కొద్దిగా సగ్గుబియ్యాన్ని మిక్సీజార్​లో వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. మరి మెత్తగా కాకుండా మిక్సీ పట్టాలి.
  • అదేవిధంగా మిక్సీజార్​లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల పంచదార వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి పక్కనుంచాలి.
Sago Rasmalai
పాలు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు మిగిలిన సగ్గుబియ్యంలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల పంచదార పొడి, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల మిల్క్ పౌడర్ వేయాలి. అదేవిధంగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న సగ్గుబియ్యం పిండిని వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం సగ్గుబియ్యం పిండిని చిన్నచిన్న బాల్స్​లాగా చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టుకొని ఒక లీటర్ పాలు పోయాలి. మిల్క్ మరిగిన తర్వాత కొద్దిగా కుంకుమపువ్వు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మూడు టేబుల్ స్పూన్ల పంచదార వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మరిగించాలి.
Sago Rasmalai
యాలకుల పొడి (Getty Images)
  • పాలు దాదాపు అర లీటర్ వరకు అయ్యాక సగ్గుబియ్యం బాల్స్​ను వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు అలాగే ఉంచాలి.
  • ఐదు నిమిషాల తర్వాత సగ్గుబియ్యం బాల్స్ ఉడికి పైకి తేలుతాయి. అనంతరం అర టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి మరోసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • మరో రెండు నిమిషాలు ఉంచిన తర్వాత రసమలైకి మంచి రంగు వస్తుంది.
  • ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దించి పైన పిస్తా పప్పుతో గార్నిష్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే టేస్టీటేస్టీ జ్యూసీజ్యూసీ సగ్గుబియ్యం రసమలై సిద్ధమైనట్లే!
  • ఇలా ఇంట్లో ఓసారి చేశారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.
  • మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ట్రై చేసి చూడండి!

జ్యూసీ జ్యూసీగా "సూర్యకళ స్వీట్" - చూస్తేనే నోరూరిపోతుంది!

మైదా లేకుండా "ఆనియన్ సమోసా" - సాయంత్రం వేళ గరంగరంగా అద్దిరిపోతాయి!

For All Latest Updates

TAGGED:

SAGGUBIYYAM RASMALAI MAKINGTAPIOCA RASMALAISAGO RASMALAI SWEETKACHER PAYESHSAGGUBIYYAM RASMALAI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోబెల్ వెనుకున్న చరిత్ర ఏమిటి? ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్‌కు అంత సంపద ఎక్కడిది? విజేతలను ఎలా ఎంపిక చేస్తారు?

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

భావోద్వేగాల నియంత్రణలేక బంధానికి బీటలు - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే మేలు జరుగుతుందంటున్న నిపుణులు!

మేం మా బాధలు చెప్పినా ఎవరు వినరు- అందుకే చెప్పం: జాన్వీ కపూర్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.