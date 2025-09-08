సగ్గుబియ్యంతో "పునుగులు" - మైదా, సోడా అవసరం లేదు - టమాటా చట్నీతో కిర్రాక్!
-స్నాక్స్, టిఫెన్స్లోకి ఇష్టంగా తినే పునుగులు - నూనె పీల్చకుండా పైన క్రంచీగా, లోపల సాఫ్ట్గా!
Published : September 8, 2025 at 8:38 PM IST
Saggubiyyam Punugulu: తెలుగువారి ఇళ్లల్లో సగ్గుబియ్యానికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. వీటితో వడియాలు, పాయసం, కిచిడి, దోశలు, ఇడ్లీలు అంటూ ఎన్నో రకాల వంటలు చేసుకుంటుంటారు. అయితే సగ్గుబియ్యంతో కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా కరకరలాడే పునుగులు కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇవి చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా సులువే. మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్, ఈవెనింగ్ స్నాక్స్గా ఇవి పర్ఫెక్ట్. ఇక వీటిని టమాటా చట్నీ లేదా సాస్తో తింటే సూపర్గా ఉంటాయి. మరి లేట్ చేయకుండా క్రంచీగా ఉండే సగ్గుబియ్యం పునుగులు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- సగ్గుబియ్యం - 1 కప్పు
- పెరుగు - 1 కప్పు
- బియ్యప్పిండి - పావు కప్పు
- గోధుమ పిండి - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- పచ్చిమిర్చి - 3
- ఉల్లిపాయలు - 2
- కరివేపాకు - 3 రెమ్మలు
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- ఉప్పు - సరిపడా
తయారీ విధానం:
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి సగ్గుబియ్యం తీసుకుని రెండుమూడు సార్లు వాటర్ పోసి శుభ్రంగా కడిగి నీటిని పూర్తిగా వంపేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అందులోకి పెరుగు వేసి పూర్తిగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి 4 గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- సగ్గుబియ్యం పెరుగులో నాని మెత్తగా అయిన తర్వాత మిగిలిన ప్రాసెస్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ఉల్లిపాయలు, కరివేపాకు, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- అల్లం పై పొట్టు తీసేసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. మిక్సీజార్లోకి అల్లం ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి వేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- సగ్గిబియ్యం నానిన తర్వాత అందులోకి పావు కప్పు కంటే కాస్త ఎక్కువ బియ్యప్పిండి, గోధుమపిండి వేసుకోవాలి.
- ఆపై అందులోకి అల్లం పచ్చిమిర్చి పేస్ట్, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కరివేపాకు, కొత్తిమీర తరుగు, జీలకర్ర, రుచికి సరిపడా ఉప్పు అన్నీ కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ పునుగులు వేసుకునేందుకు సరిపడేలా పిండిని కలుపుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీటెక్కిన తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పునుగులుగా వేసుకోవాలి.
- కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లోనే చిల్లుల గరిటెతో తిప్పుతూ రెండు వైపులా పైన క్రిస్పీగా, గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఇలా వేగిన పునుగులను టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పిండిని కూడా ఇలానే పునుగుల మాదిరి నూనెలో వేసి క్రిస్పీగా వేయించుకోవాలి.
- చివరగా వీటిని ప్లేట్లోకి తీసుకుని టమాటా చట్నీ లేదా సాస్తో సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే సగ్గుబియ్యం పునుగులు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- సగ్గుబియ్యం ఏ కప్పుతో తీసుకుంటే అదే కప్పుతో పెరుగు తీసుకోవాలి. అలాగే ఇక్కడ పెరుగు పుల్లగా ఉంటే పునుగులు రుచికరంగా ఉంటాయి.
- సగ్గుబియ్యం మిశ్రమంలో వాటర్ను కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ పిండిని మిక్స్ చేసుకోవాలి. పిండి అనేది మరీ గట్టిగా, మరీ లూజ్గా కాకుండా మీడియం కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా కలుపుకోవాలి.
