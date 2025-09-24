ETV Bharat / offbeat

కుక్కర్​లో నిమిషాల్లోనే "సగ్గుబియ్యం పాయసం" - అమ్మవారికి చక్కటి నైవేద్యం!

- నిమిషాల్లో చేసుకునే కమ్మని స్వీట్ రెసిపీ - ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Saggubiyyam Payasam
Saggubiyyam Payasam (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 24, 2025 at 1:56 PM IST

3 Min Read
Navratri Special Saggubiyyam Payasam: దేవీ శరన్నవరాత్రులు అంగరంగ వైభవంగా సాగుతున్నాయి. అమ్మవారు ఒక్కో రోజు ఒక్కో రూపంలో భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. ఈ నవరాత్రుల సమయంలో అమ్మవారిని ప్రత్యేక నియమ నిష్ఠలతో పూజించటమే కాకుండా రకరకాల ప్రసాదాలను సమర్పిస్తుంటారు. అలాంటి వాటిలో పాయసం కూడా ఒకటి. అయితే పాయసం అనగానే చాలా మంది సేమియా లేదా పెసరపప్పు వంటివి చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ అవే కాకుండా మీకోసం ఓ అద్భుతమైన రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే సగ్గుబియ్యం పాయసం. చాలా అంటే చాలా రుచికరంగా ఉండే వీటిని ప్రెషర్​ కుక్కర్​లో చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. పైగా పాలు విరగకుండా ఉంటాయి. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని సగ్గుబియ్యం పాయసం ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Sabudana
సగ్గుబియ్యం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • సగ్గుబియ్యం - అర కప్పు
  • నెయ్యి - సరిపడా
  • పాలు - 2 కప్పులు
  • బెల్లం తురుము - ముప్పావు కప్పు
  • యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు - కొన్ని
  • జీడిపప్పు - 10
  • కిస్​మిస్​ - 10
Jaggery
బెల్లం (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • సగ్గుబియ్యం పాయసం కోసం ఓ గిన్నెలోకి లావు సగ్గుబియ్యం తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి నీటిని పూర్తిగా వంపేసి పక్కన పెట్టాలి.
  • ప్రెషర్​ కుక్కర్​లోకి రెండు కప్పుల వాటర్​ పోసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి కడిగిన సగ్గుబియ్యం వేసుకోవాలి. చివరగా 1 టీస్పూన్​ నెయ్యి వేసి కలిపి మూత పెట్టి విజిల్​ సెట్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి ప్రెషర్​ కుక్కర్​ పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో రెండు విజిల్స్​ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
Milk
పాలు (Getty Images)
  • ఈలోపు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి ఓ గిన్నె పెట్టి చిక్కటి పాలను పోసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఓ పొంగు వచ్చే వరకు మరిగించాలి.
  • పాలు పొంగి కాస్త మరుగుతున్నప్పుడు స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పక్కన పెట్టి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • ఆవిరి పోయిన తర్వాత కుక్కర్​ మూత తీసి ఉడికిన సగ్గుబియ్యం మిశ్రమాన్ని ఓసారి కలపాలి. అనంతరం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి బెల్లం తురుము, యాలకుల పొడి కలుపుతూ బెల్లాన్ని కరిగించుకోవాలి.
Ghee
నెయ్యి (Getty Images)
  • బెల్లం పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత సగ్గుబియాన్ని ఓ 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి చల్లారనివ్వాలి. అయితే ఈ చల్లార్చుకునే సమయంలో సాబుదానా మిశ్రమాన్ని మధ్యమధ్యలో కలుపుతుండాలి.
  • ఈలోపు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి చిన్న కడాయి పెట్టి 3 టేబుల్​స్పూన్ల నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • నెయ్యి కరిగిన తర్వాత ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో వేయించుకోవాలి.
Dry Fruits
డ్రైఫ్రూట్స్​ (Getty Images)
  • కొబ్బరి ముక్కలు సగం మేర వేగిన అనంతరం జీడిపప్పు, కిస్​మిస్​ వేసి వేయించుకుని స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • సగ్గుబియ్యం, బెల్లం మిశ్రమం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు పూర్తిగా చల్లారిన పాలను కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • పాలను పోసుకుని అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకున్న తర్వాత వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్​ వేసి మరోసారి కలిపితే సరి. ఎంతో రుచికరంగా ఉండే సగ్గుబియ్యం పాయసం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Saggubiyyam Payasam
సగ్గుబియ్యం పాయసం (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • మీకు సగ్గుబియ్యం నానబెట్టుకునే టైమ్​ ఉంటే ఓ గంట పాటు నానబెట్టుకోవచ్చు. లేదంటే డైరెక్ట్​గా కుక్కర్​లో వేసి కుక్​ చేసుకోవచ్చు.
  • సగ్గుబియ్యం ఏ కప్పుతో అయితే తీసుకుంటారో అదే కప్పుతో పాలు, నీళ్లు, బెల్లం తీసుకోవాలి.
  • మీరు స్వీట్​ ఎక్కువ తినేవారు అయితే ముప్పావు కప్పు బదులు కప్పు బెల్లం వాడొచ్చు.
  • సగ్గుబియ్యం మిశ్రమం, పాలు పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మాత్రమే రెండింటిని మిక్స్​ చేసుకోవాలి. వేడి మీద పాలు కలిపితే విరిగే అవకాశం ఎక్కువ.
  • మీరు తినే చిక్కదనానికి అనువుగా పాలను కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ కలుపుకోవాలి. అయితే పాయసం ముందు పల్చగా ఉన్నా పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత చిక్కబడుతుంది.

