ఉల్లి, వెల్లుల్లి లేకుండానే నోరూరించే "బీరకాయ పప్పు" - ఒక్కసారి ఇలా చేస్తే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!
ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా బీరకాయ పప్పు చేసుకోండిలా - పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టంగా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 21, 2025 at 11:59 AM IST
Ridge Gourd Dal Making in Telugu : బీరకాయను వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. వీటితో పప్పు లేదా ఫ్రై చేస్తుంటారు. ఇవి చేసినప్పుడు ఉల్లిపాయ, వెల్లుల్లిని వాడాల్సి ఉంటుంది. అలా కాకుండా ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఉల్లిపాయ, వెల్లుల్లి లేకుండానే కర్రీని తయారు చేసుకోవచ్చు? ఒక్కసారి ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. మరీ ఈ రెసిపీని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
అమ్మమ్మల కాలం నాటి "బొమ్మిడాయిల పులుసు" - కొత్త వాళ్లైనా ఈజీగా ఇలా పెట్టేయండి!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కందిపప్పు - పావు కప్పు
- పెసరపప్పు - పావు కప్పు
- టమోటాలు - 1
- బీరకాయలు - 2
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- మినపప్పు - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - ఒక టీ స్పూన్
- అల్లం - కొద్దిగా
- పచ్చిమిర్చి - 3
- ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- మిరియాల పొడి - అర టేబుల్ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఓ గిన్నెలో పావు కప్పు కందిపప్పు, పావు కప్పు పెసరప్పు వేసి బాగా కడగాలి. ఆ తర్వాత నీళ్లు పోసి 30 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
- అదేవిధంగా రెండు బీరకాయలను కడిగి పొట్టుతీసి మీడియం సైజులో కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్లో నానబెట్టిన కందిపప్పు, పెసరపప్పు వేయాలి. ఆ తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న బీరకాయ, టమోటా ముక్కలు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేయాలి. అనంతరం ఒకటిముప్పావు కప్పుల నీళ్లు పోసి నాలుగు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉంచాలి.
- విజిల్స్ అయిపోయిన తర్వాత పప్పుగుత్తితో కచ్చాపచ్చాగా పప్పును రుబ్బాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ల మినపప్పు వేసి లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కొద్దిగా అల్లం ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- అల్లం వేగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కొబ్బరి ముక్కలు వేసి ఒక నిమిషం పాటు వేగనివ్వాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వీటిని మిక్సీజార్లో వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పప్పులో మినపప్పుకొబ్బరి పేస్టును యాడ్ చేయాలి. అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి నాలుగు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- ఇందులోనే అర టేబుల్ స్పూన్ మిరియాల పొడి, కొత్తిమీర తరుగు వేసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. అనంతరం కొద్దిగా నిమ్మరసం వేసి మరోసారి కలిపి పక్కన ఉంచాలి.
- మరోవైపు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కొద్దిగా ఇంగువ యాడ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత రెండు ఎండు మిర్చి ముక్కలు, కొంచెం కరివేపాకు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో వేగనివ్వాలి. అదేవిధంగా కొంచెం పసుపు వేసి మిక్స్ వేయాలి.
- ఆ తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పప్పులో తాలింపును యాడ్ చేయాలి.
- ఇక అంతే కమ్మనైనా బీరకాయ పప్పు సిద్ధమైనట్లే!
నోరూరించే "రొయ్యల కర్రీ" - ఇలా చేస్తే నీచు వాసనే ఉండదు - ఇష్టంగా లాగించేస్తారు!
సింపుల్గా చేసుకునే "డ్రైఫ్రూట్ చిక్కీ" - ఇలా చేస్తే క్రంచీగా వస్తుంది!