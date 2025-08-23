Rice Recipe with Butterfly Pea Flowers : రోజూ నార్మల్ రైస్ తినీతినీ బోర్ కొట్టినవారు అప్పుడప్పుడు నోటికి కమ్మగా ఉండాలని పులావ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. దీన్ని వివిధ రకాల కూరగాయలు, చికెన్, మటన్, గుడ్డు వంటి వాటితో ఎక్కువగా తయారు చేస్తుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ ఒకే విధంగా కాకుండా ఈసారి సరికొత్తగా శంఖుపూలతో "పులావ్" ట్రై చేయండి. దీన్నే 'బ్లూరైస్' అని కూడా పిలుస్తారు. నెయ్యి, కొత్తిమీర, పుదీనా ఫ్లేవర్స్తో భలే భలే కమ్మగా ఉంటుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఈ వెరైటీ రైస్ రెసిపీని ఇష్టంగా తింటారు. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు! పైగా దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా సులువే! మరి, ఈ ఘుమఘుమలాడే బ్లూరైస్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఒక కప్పు - బాస్మతి బియ్యం
- పది - శంఖు పువ్వులు
- రెండు - ఉల్లిపాయలు
- మూడ్నాలుగు - పచ్చిమిర్చి
- అరచెంచా - సన్నని వెల్లుల్లి తరుగు
- చెంచా - నెయ్యి
- చెంచా - నూనె
- నాలుగు - లవంగాలు
- యాలకులు - రెండు
- దాల్చిన చెక్క - రెండు చిన్న ముక్కలు
- పావు కప్పు - పుదీనా
- పావు కప్పు - కొత్తిమీర తరుగు
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
తయారీ విధానం :
- శంఖుపూలతో ప్రిపేర్ చేసుకునే ఈ కమ్మని పులావ్ తయారీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలోకి బాస్మతి బియ్యాన్ని తీసుకొని ఒకసారి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి అరగంటపాటు నాననివ్వాలి.
- అవి నానేలోపు శంఖుపువ్వులను శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి. అలాగే, రెసిపీలోకి అవసరమైన ఉల్లిపాయలను పొడవాటి సన్నని ముక్కలుగా, పచ్చిమిర్చిని సన్నగా కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా, పుదీనా, కొత్తిమీరను సన్నగా తరుక్కొని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక కడాయిలో తగినన్ని నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. అవి కాస్త మరిగిన తర్వాత అందులో కడిగి పక్కన పెట్టుకున్న శంఖుపూలను వేసి రెండు నిమిషాల పాటు మరగనివ్వాలి. తర్వాత అందులో నుంచి ఆ పువ్వులను తీసేసి ఆ వాటర్ని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పులావ్ తయారీ కోసం మరో పాన్ పెట్టుకొని అందులో నూనె, నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- నెయ్యి కరిగి కాస్త వేడయ్యాక అందులో లవంగాలు, దాల్చినచెక్క, యాలకులు, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, సన్నగా కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి కాసేపు వేయించాలి.
- ఆనియన్స్ రంగు మారి సాఫ్ట్గా మారిన తర్వాత సన్నని వెల్లుల్లి తరుగు వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కొద్దిసేపు వేయించుకోవాలి.
- అనంతరం అందులో మరిగించుకున్న శంఖుపువ్వుల నీళ్లు పోసి ఒకసారి చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. తర్వాత అందులో అరగంట పాటు నానబెట్టుకున్న బాస్మతి బియ్యాన్ని యాడ్ చేసుకొని, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకొని ఒకసారి అంతా కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఆపై పైన ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని కొత్తిమీర, పుదీనా తరుగు వేసి మూతపెట్టి ఉడికించుకోవాలి.
- బియ్యం చక్కగా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, మంచి ఫ్లేవర్తో ఘుమఘుమలాడే "శంఖుపువ్వల ఘీ రైస్ లేదా బ్లూరైస్" రెడీ అయిపోతుంది!
