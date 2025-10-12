ETV Bharat / offbeat

రుచికరమైన "బియ్యప్పిండి పూరీలు" - ఇలా చేస్తే ఆయిల్ పీల్చకుండా, పొంగుతాయి!

గోధుమపిండి, మైదాతో పూరీలు చేయడం అందరికీ తెలిసిందే - కొత్తగా ఇలా తయారు చేసుకోండి

Rice Flour Poori
Rice Flour Poori (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 12, 2025 at 2:11 PM IST

2 Min Read
Rice Flour Poori Recipe : పూరీ చాలా మందికి ఫేవరెట్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​. వీటిని గోధుమపిండి లేదా మైదాపిండితో చేస్తారు. అలా కాకుండా బియ్యప్పిండితో పూరీలను ట్రై చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. ఇవి సాఫ్ట్​గా రావడంతో పాటు ఆయిల్ కూడా అస్సలు పీల్చవు. వీటిని బొంబాయి చట్నీలో వేసి తిన్నారంటే ఆహా అనాల్సిందే.

Rice Flour Poori
బియ్యప్పిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

బియ్యప్పిండి - 1 కప్పు

నువ్వులు - 1 టేబుల్ స్పూన్

పసుపు - 1 టీ స్పూన్

ఉప్పు - తగినంతా

ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా

Rice Flour Poori
జీలకర్ర (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు కప్పుల నీళ్లు పోయాలి. వాటర్ కాస్త మరిగిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులు, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, తగినంత ఉప్పు వేసి మరగనివ్వాలి.
  • నీళ్లు మరిగిన తర్వాత కొద్ది కొద్దిగా బియ్యప్పిండిని వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి స్పూన్​తో పిండి ఉండలు కట్టకుండా కలుపుతూ ఉండాలి.
  • పిండి చక్కగా కలిసిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
  • పిండి మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత చిన్నచిన్న మద్దలుగా చేసి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక్కో పిండి ముద్దను చపాతీ పీటపై తీసుకొని కర్రతో పూరీ మాదిరిగా చేసుకోవాలి.
Rice Flour Poori
కరివేపాకు (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పూరీలను వేయాలి.
  • ఆ తర్వాత పూరీలను అటుఇటు టర్న్​ చేస్తూ కాల్చుకోవాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్​లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే వేడివేడి బియ్యప్పిండి పూరీలు రెడీ అయినట్లే!
  • అదేవిధంగా ఇందులోకి బొంబాయి చట్నీ ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం
Rice Flour Poori
శనగపప్పు (Getty Images)

బొంబాయి చట్నీకి కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఆయిల్ - 1 స్పూన్
  • శనగపిండి - అర కప్పు
  • శనగపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 5
  • ఉల్లిపాయలు - 5
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - 1 టీ స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
Rice Flour Poori
ఆవాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చిని కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఒక స్పూన్ నూనె వేయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల శనగపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత ఇందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. అలాగే కొద్దిగా కరివేపాకు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు కూడా యాడ్ చేయాలి.
  • ఉల్లిపాయలు వేగిన తర్వాత గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోయాలి. ఆ తర్వాత అర కప్పు శనగపిండిలో నీళ్లు పోసి కలిపిన మిశ్రమాన్ని ఇందులో వేసుకోవాలి.
  • ఇవన్నీ చక్కగా ఉడికిన తర్వాత చివరగా కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకుంటే అద్దిరిపోయే బొంబాయి చట్నీ సిద్ధమైపోతుంది.
  • తయారు చేసి పెట్టుకున్న పూరీలను బొంబాయి చట్నీతో తింటే ఆహా అనాల్సిందే!
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలూ ఒకటికి రెండు పూరీలు ఎక్కువగా తింటారు!

