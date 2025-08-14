Riceflour poori : మార్నింగ్ బ్రేక్ ఫాస్ట్ లో మెజారిటీ జనం ఇష్టపడే ఐటమ్ పూరీ. ఉప్పొంగే పూరీని అద్దిరిపోయే చట్నీతో ఆరగిస్తే ఆత్మారాముడు ఎంతో సంతృప్తికరంగా "బ్రేవ్"మంటాడు. అయితే హోటల్ పూరీ ఉన్నంత టేస్టీగా ఇంట్లో తయారు చేసిన పూరీలు ఉండవు. దీంతో చాలా మంది నిరుత్సాహానికి గురవుతారు. అంతేకాకుండా పూరీ కర్రీ కూడా సరిగా కుదరదు. అందుకే మీ కోసం ఈ రెసిపీ. కేవలం బియ్యం పిండితో అద్దిరిపోయే పూరీ ఎలా తయారు చేయాలో, ఇంకా సూపర్ బొంబాయి చట్నీ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు. ఈ రెండిటినీ కలిపి తిన్నారంటే అదరహో అన్నట్టుగా ఉంటుంది బ్రేక్ ఫాస్ట్! మరి, వీటిని తయారు చేయడానికి ఏమేం పదార్థాలు కావాలి? తయారీ విధానమేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సి పదార్థాలు :
- కప్పు బియ్యం పిండి
- పిడికెడు నువ్వులు
- స్పూన్ పచ్చి శనగపప్పు
- స్పూన్ ఆవాలు
- స్పూన్ జీలకర్ర
- నాలుగైదు పచ్చి మిర్చి
- ఐదు ఆనియన్స్
- రెండు రెమ్మల కరివేపాకు
- రుచికి సరిపడా ఉప్పు
- పావు స్పూన్ జీరా పౌడర్
- స్పూన్ పసుపు
- కట్ట కొత్తిమీర
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టౌ పైన కడాయి పెట్టి, అందులో 2 కప్పుల వాటర్ పోసుకోవాలి
- ఈ నీటిలో పిడికెడు నువ్వులు, 1 స్పూన్ పసుపు, తగినంత ఉప్పు వేసుకొని నీళ్లను ఉడికించాలి.
- మరుగుతున్న నీళ్లలో కప్పు బియ్యం పిండిని కొద్ది కొద్దిగా వేస్తూ కలుపుకోవాలి
- స్టౌ సిమ్ లో పెట్టుకొని గరిటతో ఉండలు కట్టకుండా కలుపుతూ ఉండాలి
- రెండు మూడు నిమిషాలపాటు కలుపుతూనే ఉండాలి. ఈ గ్యాప్ లో పిండి కాస్త ఉడికిపోతుంది. పిండి కుడా చక్కగా కలిసిపోతుంది. ఇప్పుడు దించి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అది చల్లారేలోపు బొంబాయి చట్నీ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
- స్టౌ మీద మరో కడాయి పెట్టి, అందులో స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి
- వేడెక్కిన తర్వాత స్పూన్ పచ్చి శనగపప్పు, స్పూన్ ఆవాలు, స్పూన్ జీలకర్ర, నాలుగైదు పచ్చి మిర్చి వేసుకోవాలి.
- ఐదు ఆనియన్స్ ను నిలువుగా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. రెండు రెమ్మల కరివేపాకు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు కూడా యాడ్ చేయాలి
- ఆనియన్స్ మెత్తగా ఉడికాయని అనుకున్న తర్వాత గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోసుకోవాలి. ఇందులోనే స్పూన్ శనగపిండిని బౌల్ లో వేసుకొని, అందులో నీళ్లు పోసి లిక్విడ్ లా తయారు చేసి, అందులో పోసుకోవాలి
- చక్కగా ఉడికిన తర్వాత చివరగా పావు స్పూన్ జీరా పౌడర్, కొత్తిమీర వేసుకుంటే సరిపోతుంది. అద్దిరిపోయే బొంబాయి చట్నీ సిద్ధమైపోతుంది.
- ఆ తర్వాత కుక్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్న బియ్యం పిండితో పూరీలు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ముందుగా ఆ పిండిని మెత్తగా మిక్స్ చేసుకోవాలి
- అనంతరం పూరీలు తయారు చేసుకొని డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటే సరి, అద్దిరిపోయే బియ్యం పిండి పూరీలు సిద్ధమైపోతాయి.
- ఈ పూరీలను బొంబాయి చట్నీతో తింటే ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటాయి.
- పిల్లలు ఒకటికి రెండు పూరీలు తింటారు. ఎంతో రుచికరంగా కుడా ఉంటాయి. నచ్చితే తప్పుకుండా ట్రై చేయండి.
