బియ్యప్పిండి, రవ్వతో "ఉల్లిపాయ సెట్ దోశలు" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!
-నిమిషాల్లో రెడీ అయ్యే సెట్ దోశలు -ఇలా చేయండి మెత్తగా చాలా రుచిగా ఉంటాయి!
Published : September 26, 2025 at 3:47 PM IST
Rice Flour Onion Set Dosa: దోశలు అంటే అందరికీ ఇష్టమే. ప్లెయిన్, మసాలా, రవ్వ, బన్ దోశలు అంటూ నచ్చిన రీతిలో ప్రిపేర్ చేసుకుని తింటుంటారు. నార్మల్గా దోశలు చేయాలంటే బియ్యం, పప్పును ముందే నానబెట్టుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పులియబెట్టి అప్పుడు దోశలు వేసుకోవాలి. ఇదంతా చేయడం కాస్త టైమ్ టేకింగ్ ప్రాసెస్. అందుకే చాలా మంది ప్రస్తుతం ఇన్స్టంట్ దోశల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే మీకోసం అప్పటికప్పుడు చేసుకుని రెసిపీ ఒకటి తీసుకొచ్చాం. అదే రవ్వ, బియ్యప్పిండి కాంబినేషన్లో ఆనియన్ సెట్ దోశలు. ఇవి చాలా టేస్టీగా ఉండటంతో పాటు సాఫ్ట్గా కూడా ఉంటాయి. మరి లేట్ చేయకుండా ఉల్లిపాయ సెట్ దోశలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
- ఆలుగడ్డ - 1
- పెరుగు - 1 కప్పు
- బియ్యప్పిండి - 1 కప్పు
- కరివేపాకు - తగినంత
- పచ్చిమిర్చి - 5
- ఉల్లిపాయలు - 2
- టమాటా - 1
- కొత్తిమీర తరుగు - సరిపడా
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- బేకింగ్ సోడా - పావు టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- ఆలుగడ్డపై పొట్టు తీసేసి శుభ్రంగా కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- మిక్సీజార్లోకి బొంబాయి రవ్వ వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అందులోకి కట్ చేసిన ఆలుగడ్డ ముక్కలు, పెరుగు, అర కప్పు వాటర్ పోసి పలుకులు లేకుండా వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- చివరగా అందులోకి బియ్యప్పిండి వేసి మరోసారి గ్రైండ్ చేసి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టాలి.
- ఇప్పుడు దోశల్లోకి అవసరమయ్యే ఉల్లిపాయ, టమాటా, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- గ్రైండ్ చేసిన దోశ పిండిని ఓసారి కలుపుకున్న తర్వాత కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి తరుగును సగంమేర వేసుకోవాలి. అలాగే అందులోకి టమాటా, కొత్తిమీర, కరివేపాకు తరుగు వేసుకోవాలి.
- చివరగా రుచికి సరిపడా ఉప్పు, జీలకర్ర, వంట సోడా వేసి పదార్థాలన్నీ కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి చిన్న కడాయి పెట్టి ఓ టీస్పూన్ ఆయిల్ పోసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో పక్కకు ఉంచిన కొన్ని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఆనియన్స్ను లైట్గా వేయించుకున్న తర్వాత కడాయి మొత్తానికి ఉండేలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత గరిటెతో దోశ పిండిని తీసుకుని సెట్ దోశల మాదిరి పోసుకోవాలి. అనంతరం కడాయిపై మూత పెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి.
- దోశలు ఓవైపు కాలిన తర్వాత ఇంకో వైపు తిప్పి ఎర్రగా కాల్చుకోవాలి. ఇలా రెండు వైపులా ఫ్రై అయిన తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- మిగిలిన పిండి మొత్తాన్ని ఇదే ప్రాసెస్లో అంటే ఉల్లిపాయలు ముందుగా ఓ నిమిషం వేయించి ఆ తర్వాత పిండి పోసి దోశలుగా కాల్చుకోవాలి.
- ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న వాటిని నచ్చిన చట్నీతో తింటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే బియ్యప్పిండి సెట్ దోశలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- రవ్వ, బియ్యప్పిండి, పెరుగు సమాన కొలతలుగా తీసుకోవాలి. అప్పుడే సెట్ దోశలు టేస్టీగా ఉంటాయి. అలాగే వీటిని కొలవడానికి ఏ కప్పు అయితే యూజ్ చేస్తారో అదే కప్పుతో నీళ్లు సహా ఇతర వాటిని కొలవడానికి తీసుకోవాలి.
- మీకు బేకింగ్ సోడా వద్దు అనుకుంటే నార్మల్గా అయినా వేసుకోవచ్చు. కానీ సెట్ దోశలను కాస్త పల్చగా వేసుకోవాలి.
- సెట్ దోశలకు ఉల్లిపాయలు కాస్త ఎక్కువే పడతాయి. అప్పుడే సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి.
