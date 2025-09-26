ETV Bharat / offbeat

బియ్యప్పిండి, రవ్వతో "ఉల్లిపాయ సెట్​ దోశలు" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!

-నిమిషాల్లో రెడీ అయ్యే సెట్​ దోశలు -ఇలా చేయండి మెత్తగా చాలా రుచిగా ఉంటాయి!​

Rice Flour Onion Set Dosa
Rice Flour Onion Set Dosa (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 26, 2025 at 3:47 PM IST

3 Min Read
Rice Flour Onion Set Dosa: దోశలు అంటే అందరికీ ఇష్టమే. ప్లెయిన్​, మసాలా, రవ్వ, బన్​ దోశలు అంటూ నచ్చిన రీతిలో ప్రిపేర్​ చేసుకుని తింటుంటారు. నార్మల్​గా దోశలు చేయాలంటే బియ్యం, పప్పును ముందే నానబెట్టుకుని గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పులియబెట్టి అప్పుడు దోశలు వేసుకోవాలి. ఇదంతా చేయడం కాస్త టైమ్​ టేకింగ్​ ప్రాసెస్​. అందుకే చాలా మంది ప్రస్తుతం ఇన్​స్టంట్​ దోశల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే మీకోసం అప్పటికప్పుడు చేసుకుని రెసిపీ ఒకటి తీసుకొచ్చాం. అదే రవ్వ, బియ్యప్పిండి కాంబినేషన్​లో ఆనియన్​ సెట్​ దోశలు. ఇవి చాలా టేస్టీగా ఉండటంతో పాటు సాఫ్ట్​గా కూడా ఉంటాయి. మరి లేట్​ చేయకుండా ఉల్లిపాయ సెట్​ దోశలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Onion Set Dosa
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
  • ఆలుగడ్డ - 1
  • పెరుగు - 1 కప్పు
  • బియ్యప్పిండి - 1 కప్పు
  • కరివేపాకు - తగినంత
  • పచ్చిమిర్చి - 5
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • టమాటా - 1
  • కొత్తిమీర తరుగు - సరిపడా
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • బేకింగ్​ సోడా - పావు టీస్పూన్​
Onion Set Dosa
ఆలుగడ్డలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఆలుగడ్డపై పొట్టు తీసేసి శుభ్రంగా కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి బొంబాయి రవ్వ వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. అందులోకి కట్​ చేసిన ఆలుగడ్డ ముక్కలు, పెరుగు, అర కప్పు వాటర్​ పోసి పలుకులు లేకుండా వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
Onion Set Dosa
బియ్యప్పిండి (Getty Images)
  • చివరగా అందులోకి బియ్యప్పిండి వేసి మరోసారి గ్రైండ్​ చేసి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టాలి.
  • ఇప్పుడు దోశల్లోకి అవసరమయ్యే ఉల్లిపాయ, టమాటా, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • గ్రైండ్​ చేసిన దోశ పిండిని ఓసారి కలుపుకున్న తర్వాత కట్​ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి తరుగును సగంమేర వేసుకోవాలి. అలాగే అందులోకి టమాటా, కొత్తిమీర, కరివేపాకు తరుగు వేసుకోవాలి.
Onion Set Dosa
పెరుగు (Getty Images)
  • చివరగా రుచికి సరిపడా ఉప్పు, జీలకర్ర, వంట సోడా వేసి పదార్థాలన్నీ కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి చిన్న కడాయి పెట్టి ఓ టీస్పూన్​ ఆయిల్​ పోసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో పక్కకు ఉంచిన కొన్ని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • ఆనియన్స్​ను లైట్​గా వేయించుకున్న తర్వాత కడాయి మొత్తానికి ఉండేలా స్ప్రెడ్​ చేసుకోవాలి.
Onion Set Dosa
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత గరిటెతో దోశ పిండిని తీసుకుని సెట్​ దోశల మాదిరి పోసుకోవాలి. అనంతరం కడాయిపై మూత పెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • దోశలు ఓవైపు కాలిన తర్వాత ఇంకో వైపు తిప్పి ఎర్రగా కాల్చుకోవాలి. ఇలా రెండు వైపులా ఫ్రై అయిన తర్వాత ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • మిగిలిన పిండి మొత్తాన్ని ఇదే ప్రాసెస్​లో అంటే ఉల్లిపాయలు ముందుగా ఓ నిమిషం వేయించి ఆ తర్వాత పిండి పోసి దోశలుగా కాల్చుకోవాలి.
  • ఇలా ప్రిపేర్​ చేసుకున్న వాటిని నచ్చిన చట్నీతో తింటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే బియ్యప్పిండి సెట్​ దోశలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Onion Set Dosa
ఆనియన్​ రవ్వ దోశ (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • రవ్వ, బియ్యప్పిండి, పెరుగు సమాన కొలతలుగా తీసుకోవాలి. అప్పుడే సెట్​ దోశలు టేస్టీగా ఉంటాయి. అలాగే వీటిని కొలవడానికి ఏ కప్పు అయితే యూజ్​ చేస్తారో అదే కప్పుతో నీళ్లు సహా ఇతర వాటిని కొలవడానికి తీసుకోవాలి.
  • మీకు బేకింగ్​ సోడా వద్దు అనుకుంటే నార్మల్​గా అయినా వేసుకోవచ్చు. కానీ సెట్​ దోశలను కాస్త పల్చగా వేసుకోవాలి.
  • సెట్​ దోశలకు ఉల్లిపాయలు కాస్త ఎక్కువే పడతాయి. అప్పుడే సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటాయి.

