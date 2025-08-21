ETV Bharat / offbeat

బియ్యప్పిండితో మృదువైన "ఇడ్లీలు" - ఇన్​స్టంట్​గా చేసుకోవచ్చు - టేస్ట్​ అదుర్స్​! - RICE FLOUR IDLI RECIPE

-బియ్యప్పిండితో ఎప్పుడూ పిండి వంటలు మాత్రమే కాదు, ఇలా ఇడ్లీలు చేసుకోండి - చక్కగా వస్తాయి!

Rice Flour Idli Recipe
Rice Flour Idli Recipe (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 21, 2025 at 6:09 PM IST

2 Min Read

Rice Flour Idli Recipe: ఇడ్లీలు లైట్​గా ఉండి ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే టిఫెన్స్​లో ముందుంటాయి. సాఫ్ట్​గా, నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయేలా ఉండే వీటిని పల్లీ చట్నీలో ముంచుకుని తింటుంటే ఆ ఫీలింగ్​ వేరే లెవల్​. అయితే ఇడ్లీలు తినడానికి ఎంత ఈజీగా ఉంటాయో, వాటిని చేయడానికి కాస్త కష్టపడాలి. ఎందుకంటే ముందు రోజే పప్పు నానబెట్టి గ్రైండ్​ చేసి రవ్వ కలిపి పులియబెట్టాలి. ఆ తర్వాత ఇడ్లీలు తయారు చేసుకుని తినాలి. అయితే ఇకపై ఈలాంటి ప్రాసెస్​ లేకుండా చాలా సింపుల్​ అండ్​ టేస్టీగా ఇంట్లోనే బియ్యప్పిండితో ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. ఇక వీటిని వేడివేడిగా తింటుంటే సూపర్​గా ఉంటాయి. కేవలం అరగంటలోనే తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా సాఫ్ట్​గా ఉండే ఇడ్లీలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Rice Flour
బియ్యప్పిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బియ్యప్పిండి - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • బొంబాయి రవ్వ - అర కప్పు
  • ఉప్పు - సరిపడా
  • పెరుగు - 1 కప్పు
  • బేకింగ్​ సోడా - పావు టీస్పూన్​
Curd
పెరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి బియ్యప్పిండిని జల్లించి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి బొంబాయి రవ్వ, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పెరుగు వేసి అంతా కలిసేలా ఓ సారి మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ పోసుకుంటూ ఇడ్లీ పిండి మాదిరి మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Rava
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)
  • వాటర్​ పర్ఫెక్ట్​గా సరిపోయాయి అనుకున్న తర్వాత ఓ 5 నిమిషాల పాటు పిండిని బాగా బీట్​ చేసుకోవాలి.
  • పిండి మిశ్రమాన్ని బాగా కలిపిన తర్వాత గిన్నెపై మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి.
  • 10 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి పిండిని మరో 5 నిమిషాల పాటు మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • చివరగా బేకింగ్​ సోడా వేసి మరికాసేపు కలిపిన తర్వాత పక్కన పెట్టాలి.
Rice Flour Idli Recipe
ఇడ్లీ పిండి (ETV Bharat)
  • ఈలోపు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి ఇడ్లీ పాత్ర పెట్టి నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. వాటర్​ మరిగేలోపు ఇడ్లీ ప్లేట్స్​కు ఆయిల్​ అప్లై చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ముందే ప్రిపేర్​ చేసుకున్న పిండిని ఇడ్లీ ప్లేట్స్​లోకి వేసుకోవాలి. ఇలా కావాల్సినన్నీప్లేట్స్​లోకి పిండిని వేసి పక్కన పెట్టాలి.
  • ఇడ్లీ పాత్రలోని నీరు మరుగుతున్నప్పుడు పిండి వేసిన ఇడ్లీ ప్లేట్స్​ ఉంచి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 10 నిమిషాల పాటు కుక్​ చేసి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • ఓ రెండు నిమిషాల తర్వాత ప్లేట్లు బయటికి తీసి ఇడ్లీలను సెపరేట్​ చేసుకోవాలి. ఇలా ప్రిపేర్​ చేసుకున్న వేడి వేడి ఇడ్లీలను పల్లీ లేదా కొబ్బరి చట్నీతో తింటే అద్దిరిపోతాయి. మరి లేట్​ చేయకుండా సూపర్​ సాఫ్ట్​గా ఉండే బియ్యప్పిండి ఇడ్లీలను నచ్చితే మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి.
Rice Flour Idli Recipe
బియ్యప్పిండి ఇడ్లీలు (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • బియ్యప్పిండి జల్లించి తీసుకోవడం వల్ల అందులో ఉండే సన్నని నూక పోవడంతో పాటు ఇడ్లీలు సాఫ్ట్​గా వస్తాయి.
  • పిండిలో ఒకేసారి వాటర్​ పోసుకోకుండా ఇడ్లీ పిండి కన్సిస్టెన్సీకి సరిపడే విధంగా వాటర్​ యాడ్​ చేసుకుంటూ మిక్స్​ చేసుకోవాలి. పిండిని ఎంత బాగా బీట్​ చేసుకుంటే ఇడ్లీలు అంత సాఫ్ట్​గా వస్తాయి.

కమ్మని "ఓట్స్​ దద్దోజనం" - 10 నిమిషాల్లో తయార్​ - ప్రసాదంగానూ పర్ఫెక్ట్​!

క్రిస్పీ అండ్​ టేస్టీ "పాలకూర మొక్కజొన్న పకోడీలు" - టీ టైమ్​కు పర్ఫెక్ట్​ స్నాక్​!

Rice Flour Idli Recipe: ఇడ్లీలు లైట్​గా ఉండి ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే టిఫెన్స్​లో ముందుంటాయి. సాఫ్ట్​గా, నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయేలా ఉండే వీటిని పల్లీ చట్నీలో ముంచుకుని తింటుంటే ఆ ఫీలింగ్​ వేరే లెవల్​. అయితే ఇడ్లీలు తినడానికి ఎంత ఈజీగా ఉంటాయో, వాటిని చేయడానికి కాస్త కష్టపడాలి. ఎందుకంటే ముందు రోజే పప్పు నానబెట్టి గ్రైండ్​ చేసి రవ్వ కలిపి పులియబెట్టాలి. ఆ తర్వాత ఇడ్లీలు తయారు చేసుకుని తినాలి. అయితే ఇకపై ఈలాంటి ప్రాసెస్​ లేకుండా చాలా సింపుల్​ అండ్​ టేస్టీగా ఇంట్లోనే బియ్యప్పిండితో ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. ఇక వీటిని వేడివేడిగా తింటుంటే సూపర్​గా ఉంటాయి. కేవలం అరగంటలోనే తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా సాఫ్ట్​గా ఉండే ఇడ్లీలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Rice Flour
బియ్యప్పిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బియ్యప్పిండి - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • బొంబాయి రవ్వ - అర కప్పు
  • ఉప్పు - సరిపడా
  • పెరుగు - 1 కప్పు
  • బేకింగ్​ సోడా - పావు టీస్పూన్​
Curd
పెరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి బియ్యప్పిండిని జల్లించి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి బొంబాయి రవ్వ, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పెరుగు వేసి అంతా కలిసేలా ఓ సారి మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ పోసుకుంటూ ఇడ్లీ పిండి మాదిరి మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Rava
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)
  • వాటర్​ పర్ఫెక్ట్​గా సరిపోయాయి అనుకున్న తర్వాత ఓ 5 నిమిషాల పాటు పిండిని బాగా బీట్​ చేసుకోవాలి.
  • పిండి మిశ్రమాన్ని బాగా కలిపిన తర్వాత గిన్నెపై మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి.
  • 10 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి పిండిని మరో 5 నిమిషాల పాటు మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • చివరగా బేకింగ్​ సోడా వేసి మరికాసేపు కలిపిన తర్వాత పక్కన పెట్టాలి.
Rice Flour Idli Recipe
ఇడ్లీ పిండి (ETV Bharat)
  • ఈలోపు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి ఇడ్లీ పాత్ర పెట్టి నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. వాటర్​ మరిగేలోపు ఇడ్లీ ప్లేట్స్​కు ఆయిల్​ అప్లై చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ముందే ప్రిపేర్​ చేసుకున్న పిండిని ఇడ్లీ ప్లేట్స్​లోకి వేసుకోవాలి. ఇలా కావాల్సినన్నీప్లేట్స్​లోకి పిండిని వేసి పక్కన పెట్టాలి.
  • ఇడ్లీ పాత్రలోని నీరు మరుగుతున్నప్పుడు పిండి వేసిన ఇడ్లీ ప్లేట్స్​ ఉంచి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 10 నిమిషాల పాటు కుక్​ చేసి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • ఓ రెండు నిమిషాల తర్వాత ప్లేట్లు బయటికి తీసి ఇడ్లీలను సెపరేట్​ చేసుకోవాలి. ఇలా ప్రిపేర్​ చేసుకున్న వేడి వేడి ఇడ్లీలను పల్లీ లేదా కొబ్బరి చట్నీతో తింటే అద్దిరిపోతాయి. మరి లేట్​ చేయకుండా సూపర్​ సాఫ్ట్​గా ఉండే బియ్యప్పిండి ఇడ్లీలను నచ్చితే మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి.
Rice Flour Idli Recipe
బియ్యప్పిండి ఇడ్లీలు (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • బియ్యప్పిండి జల్లించి తీసుకోవడం వల్ల అందులో ఉండే సన్నని నూక పోవడంతో పాటు ఇడ్లీలు సాఫ్ట్​గా వస్తాయి.
  • పిండిలో ఒకేసారి వాటర్​ పోసుకోకుండా ఇడ్లీ పిండి కన్సిస్టెన్సీకి సరిపడే విధంగా వాటర్​ యాడ్​ చేసుకుంటూ మిక్స్​ చేసుకోవాలి. పిండిని ఎంత బాగా బీట్​ చేసుకుంటే ఇడ్లీలు అంత సాఫ్ట్​గా వస్తాయి.

కమ్మని "ఓట్స్​ దద్దోజనం" - 10 నిమిషాల్లో తయార్​ - ప్రసాదంగానూ పర్ఫెక్ట్​!

క్రిస్పీ అండ్​ టేస్టీ "పాలకూర మొక్కజొన్న పకోడీలు" - టీ టైమ్​కు పర్ఫెక్ట్​ స్నాక్​!

For All Latest Updates

TAGGED:

SUPER SOFT RICE FLOUR IDLIIDLI WITH RICE FLOURRICE FLOUR IDLI RECIPE AT HOMEబియ్యప్పిండితో ఇడ్లీలు ఎలా చేయాలిRICE FLOUR IDLI RECIPE

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

పెండింగ్​లో ఉన్న ట్రాఫిక్​ చలానాలు చెల్లించలేదా? ఇక నేరుగా నోటీసులు మీ ఇంటికే!

26 గేట్లు ఎత్తి నాగార్జునసాగర్​ నుంచి నీటి విడుదల - పాల నురగ లాంటి అందాలు చూడాల్సిందే

డబుల్ చిన్​తో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? - ఇలా చేస్తే సహజంగా తగ్గించుకోవచ్చట!

తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు గుడ్​న్యూస్​ - త్వరలోనే బుల్లెట్​ రైళ్ల పరుగులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.