Rice Flour Idli Recipe: ఇడ్లీలు లైట్గా ఉండి ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే టిఫెన్స్లో ముందుంటాయి. సాఫ్ట్గా, నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయేలా ఉండే వీటిని పల్లీ చట్నీలో ముంచుకుని తింటుంటే ఆ ఫీలింగ్ వేరే లెవల్. అయితే ఇడ్లీలు తినడానికి ఎంత ఈజీగా ఉంటాయో, వాటిని చేయడానికి కాస్త కష్టపడాలి. ఎందుకంటే ముందు రోజే పప్పు నానబెట్టి గ్రైండ్ చేసి రవ్వ కలిపి పులియబెట్టాలి. ఆ తర్వాత ఇడ్లీలు తయారు చేసుకుని తినాలి. అయితే ఇకపై ఈలాంటి ప్రాసెస్ లేకుండా చాలా సింపుల్ అండ్ టేస్టీగా ఇంట్లోనే బియ్యప్పిండితో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇక వీటిని వేడివేడిగా తింటుంటే సూపర్గా ఉంటాయి. కేవలం అరగంటలోనే తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా సాఫ్ట్గా ఉండే ఇడ్లీలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బియ్యప్పిండి - ఒకటిన్నర కప్పులు
- బొంబాయి రవ్వ - అర కప్పు
- ఉప్పు - సరిపడా
- పెరుగు - 1 కప్పు
- బేకింగ్ సోడా - పావు టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి బియ్యప్పిండిని జల్లించి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి బొంబాయి రవ్వ, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పెరుగు వేసి అంతా కలిసేలా ఓ సారి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ ఇడ్లీ పిండి మాదిరి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- వాటర్ పర్ఫెక్ట్గా సరిపోయాయి అనుకున్న తర్వాత ఓ 5 నిమిషాల పాటు పిండిని బాగా బీట్ చేసుకోవాలి.
- పిండి మిశ్రమాన్ని బాగా కలిపిన తర్వాత గిన్నెపై మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి.
- 10 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి పిండిని మరో 5 నిమిషాల పాటు మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- చివరగా బేకింగ్ సోడా వేసి మరికాసేపు కలిపిన తర్వాత పక్కన పెట్టాలి.
- ఈలోపు స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇడ్లీ పాత్ర పెట్టి నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. వాటర్ మరిగేలోపు ఇడ్లీ ప్లేట్స్కు ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ముందే ప్రిపేర్ చేసుకున్న పిండిని ఇడ్లీ ప్లేట్స్లోకి వేసుకోవాలి. ఇలా కావాల్సినన్నీప్లేట్స్లోకి పిండిని వేసి పక్కన పెట్టాలి.
- ఇడ్లీ పాత్రలోని నీరు మరుగుతున్నప్పుడు పిండి వేసిన ఇడ్లీ ప్లేట్స్ ఉంచి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో 10 నిమిషాల పాటు కుక్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఓ రెండు నిమిషాల తర్వాత ప్లేట్లు బయటికి తీసి ఇడ్లీలను సెపరేట్ చేసుకోవాలి. ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న వేడి వేడి ఇడ్లీలను పల్లీ లేదా కొబ్బరి చట్నీతో తింటే అద్దిరిపోతాయి. మరి లేట్ చేయకుండా సూపర్ సాఫ్ట్గా ఉండే బియ్యప్పిండి ఇడ్లీలను నచ్చితే మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- బియ్యప్పిండి జల్లించి తీసుకోవడం వల్ల అందులో ఉండే సన్నని నూక పోవడంతో పాటు ఇడ్లీలు సాఫ్ట్గా వస్తాయి.
- పిండిలో ఒకేసారి వాటర్ పోసుకోకుండా ఇడ్లీ పిండి కన్సిస్టెన్సీకి సరిపడే విధంగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ మిక్స్ చేసుకోవాలి. పిండిని ఎంత బాగా బీట్ చేసుకుంటే ఇడ్లీలు అంత సాఫ్ట్గా వస్తాయి.
కమ్మని "ఓట్స్ దద్దోజనం" - 10 నిమిషాల్లో తయార్ - ప్రసాదంగానూ పర్ఫెక్ట్!
క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "పాలకూర మొక్కజొన్న పకోడీలు" - టీ టైమ్కు పర్ఫెక్ట్ స్నాక్!