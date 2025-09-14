ETV Bharat / offbeat

బియ్యప్పిండితో "క్రంచీ అండ్ టేస్టీ చిప్స్" - ఇంట్లోనే అప్పటికప్పుడు ఇలా చేసుకోవచ్చు!

బియ్యప్పిండితో కరకరలాడే చిప్స్ - ఇలా చేస్తే గుల్లగా క్రిస్పీగా వస్తాయి

Rice Flour Chips
Rice Flour Chips (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 14, 2025 at 12:13 PM IST

2 Min Read
Rice Flour Chips : చాలా మంది స్నాక్స్​ కోసం వివిధ రకాల పదార్థాలను ఇంట్లో చేస్తుంటారు. ఇందులో చిప్స్ కూడా ఒకటి. వీటిని ఆలూతో ఎక్కువగా చేస్తారు. అలాకాకుండా ఓసారి బియ్యప్పిండితో చిప్స్​ను ప్రిపేర్ చేసుకొని చూడండి. క్రిస్పీగా వచ్చి చాలా రుచికరంగా ఉంటాయి. అలాగే ఇవి ఆయిల్ కూడా తక్కువే పీల్చుకుంటాయి! వీటిని ఒక్కసారి తయారు చేసుకున్నారంటే మూడు వారాల పాటు నిల్వ ఉంటాయి. పిల్లలు స్కూల్ నుంచి సాయంత్రం రాగానే స్నాక్​గా ఇవి పెట్టారంటే ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. పైగా వీటిని చాలా తక్కువ టైమ్​లో తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా సూపర్​ టేస్టీ అండ్​ క్రంచీ బియ్యప్పిండి చిప్స్ ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేయండి.

Rice Flour Chips
బియ్యప్పిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యప్పిండి - 1 కప్పు
  • నెయ్యి - 1 టీ స్పూన్
  • కారం - అర టీ స్పూన్
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - అర టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • నువ్వులు - 1 టీ స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • కరివేపాకు - కొంచెం
  • నూనె - సరిపడా
Rice Flour Chips
నెయ్యి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • బియ్యప్పిండి స్నాక్స్ చేసుకోవడానికి ముందుగా స్టవ్​పై కడాయి పెట్టుకొని ఒక కప్పు నీళ్లు పోయాలి. వాటర్ మరిగిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి వేసువాలి. (లేదంటే నూనే వాడొచ్చు)
  • ఆ తర్వాత అర టీ స్పూన్ కారం, అర టీ స్పూన్ పసుపు, అర టీ స్పూన్ ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర యాడ్ చేయాలి. ఇందులోకే ఒక టీ స్పూన్ నువ్వులు, సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న కరివేపాకు కొత్తిమీర వేసి బాగా కలపాలి.
Rice Flour Chips
కారం, జీలకర్ర, ఆవాలు (Getty Images)
  • ఇవన్నీ బాగా కలిసిన తర్వాత కప్పు బియ్యప్పిండి యాడ్ చేయాలి. మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి పిండి బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి.
  • పిండి బాగా కలిసిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కడాయిపై మూతపెట్టి కాస్తా చల్లారనివ్వాలి.
  • కొద్దిసేపటి తర్వాత పిండిని ప్లేట్​లోకి తీసుకొని బాగా కలపాలి. ఇప్పుడు దీనిని కొద్దికొద్దిగా బాల్స్​లాగా చేసుకోవాలి.
  • ఒక పిండి ముద్దను చపాతీ పీటపై తీసుకొని కొంచెం బియ్యం పిండి చల్లుకోవాలి. దీనిని చపాతీ కర్రతో రుద్దుతూ రొట్టె మాదిరిగా చేసుకోవాలి.
  • తయారు చేసుకున్న రొట్టెను చాకుతో మీకు నచ్చిన ఆకారంలో కట్ చేసుకోవాలి.
Rice Flour Chips
నూనె (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు కడాయి పెట్టుకొని డీప్​ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె బాగా మరిగిన తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పిండి ముక్కలను వేసి అటూ ఇటూ తిప్పుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్​లోకి వేసుకోవడమే.
  • క్రిస్పీ క్రిస్పీ బియ్యం పిండి చిప్స్ రెడీ అయినట్లే! పిల్లలయితే ఇష్టంగా తింటారు
  • ఇవన్నీ చల్లారిన తర్వాత ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో స్టోర్​ చేస్తే సరి. ఎంతో క్రంచీగా ఉండే బియ్యంప్పిండి చిప్స్​ రెడీ.

