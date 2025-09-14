బియ్యప్పిండితో "క్రంచీ అండ్ టేస్టీ చిప్స్" - ఇంట్లోనే అప్పటికప్పుడు ఇలా చేసుకోవచ్చు!
బియ్యప్పిండితో కరకరలాడే చిప్స్ - ఇలా చేస్తే గుల్లగా క్రిస్పీగా వస్తాయి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 14, 2025 at 12:13 PM IST
Rice Flour Chips : చాలా మంది స్నాక్స్ కోసం వివిధ రకాల పదార్థాలను ఇంట్లో చేస్తుంటారు. ఇందులో చిప్స్ కూడా ఒకటి. వీటిని ఆలూతో ఎక్కువగా చేస్తారు. అలాకాకుండా ఓసారి బియ్యప్పిండితో చిప్స్ను ప్రిపేర్ చేసుకొని చూడండి. క్రిస్పీగా వచ్చి చాలా రుచికరంగా ఉంటాయి. అలాగే ఇవి ఆయిల్ కూడా తక్కువే పీల్చుకుంటాయి! వీటిని ఒక్కసారి తయారు చేసుకున్నారంటే మూడు వారాల పాటు నిల్వ ఉంటాయి. పిల్లలు స్కూల్ నుంచి సాయంత్రం రాగానే స్నాక్గా ఇవి పెట్టారంటే ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. పైగా వీటిని చాలా తక్కువ టైమ్లో తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా సూపర్ టేస్టీ అండ్ క్రంచీ బియ్యప్పిండి చిప్స్ ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యప్పిండి - 1 కప్పు
- నెయ్యి - 1 టీ స్పూన్
- కారం - అర టీ స్పూన్
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- ఉప్పు - అర టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- నువ్వులు - 1 టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- కరివేపాకు - కొంచెం
- నూనె - సరిపడా
తయారీ విధానం :
- బియ్యప్పిండి స్నాక్స్ చేసుకోవడానికి ముందుగా స్టవ్పై కడాయి పెట్టుకొని ఒక కప్పు నీళ్లు పోయాలి. వాటర్ మరిగిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి వేసువాలి. (లేదంటే నూనే వాడొచ్చు)
- ఆ తర్వాత అర టీ స్పూన్ కారం, అర టీ స్పూన్ పసుపు, అర టీ స్పూన్ ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర యాడ్ చేయాలి. ఇందులోకే ఒక టీ స్పూన్ నువ్వులు, సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న కరివేపాకు కొత్తిమీర వేసి బాగా కలపాలి.
- ఇవన్నీ బాగా కలిసిన తర్వాత కప్పు బియ్యప్పిండి యాడ్ చేయాలి. మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి పిండి బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి.
- పిండి బాగా కలిసిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కడాయిపై మూతపెట్టి కాస్తా చల్లారనివ్వాలి.
- కొద్దిసేపటి తర్వాత పిండిని ప్లేట్లోకి తీసుకొని బాగా కలపాలి. ఇప్పుడు దీనిని కొద్దికొద్దిగా బాల్స్లాగా చేసుకోవాలి.
- ఒక పిండి ముద్దను చపాతీ పీటపై తీసుకొని కొంచెం బియ్యం పిండి చల్లుకోవాలి. దీనిని చపాతీ కర్రతో రుద్దుతూ రొట్టె మాదిరిగా చేసుకోవాలి.
- తయారు చేసుకున్న రొట్టెను చాకుతో మీకు నచ్చిన ఆకారంలో కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు కడాయి పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె బాగా మరిగిన తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పిండి ముక్కలను వేసి అటూ ఇటూ తిప్పుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్లోకి వేసుకోవడమే.
- క్రిస్పీ క్రిస్పీ బియ్యం పిండి చిప్స్ రెడీ అయినట్లే! పిల్లలయితే ఇష్టంగా తింటారు
- ఇవన్నీ చల్లారిన తర్వాత ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేస్తే సరి. ఎంతో క్రంచీగా ఉండే బియ్యంప్పిండి చిప్స్ రెడీ.
