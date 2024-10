ETV Bharat / offbeat

రెస్టారెంట్ స్టైల్ "రుమాలి రోటీ" - ఇంట్లోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోండిలా! - చాలా రుచికరంగానూ ఉంటాయి!

By ETV Bharat Telangana Team

How to Make Rumali Roti Easily at Home : చాలా మంది రుమాలి రోటీని ఎంతో ఇష్టంగా తింటుంటారు. ముఖ్యంగా ఫంక్షన్లు, పార్టీలకు వెళ్లినప్పుడు వీటిని తప్పక టేస్ట్ చేస్తుంటారు. అలాగే.. కొంతమంది రెస్టారెంట్స్​కి వెళ్లినప్పుడు పన్నీరు, ఏదైనా నాన్​వెజ్​ కర్రీతో రుమాలి రోటీని ఆర్డర్ చేసి ఆస్వాదిస్తుంటారు. ఇంకొందరు ఆర్డర్ చేసి ఇంటికి తెప్పించుకుంటుంటారు. కానీ.. మీకు తెలుసా? ఇంట్లో కూడా ఈజీగా "రెస్టారెంట్ స్టైల్ రుమాలి రోటీ"ని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. చాలా రుచికరంగానూ ఉంటాయి! మరి, ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఈ టిప్స్ ఫాలో అవుతూ ఇప్పుడే ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు :