"రెస్టారెంట్ స్టైల్ పాలకూర" - ఒక్క సారి ఇలా చేస్తే టేస్ట్కు ఫిదా!
పాలకూర ఎపుడైనా ఇలా ట్రై చేశారా? - చపాతీ, అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 9, 2025 at 11:45 AM IST
Dhaba Style Palak Curry : పాలకూర ఎలా చేయాలో, ఎలా చేస్తారో కూడా తెలుగు మహిళలకు సుపరిచితమే. కానీ, దాబా స్టైల్ పాలకూర చాలా భిన్నంగా, టేస్టీగా ఉంటుంది. వేసే పదార్థాలు ఒకటే అయినా వంట తీరు స్పెషల్గా ఉంటుంది. దాబాలు, స్టార్ హోటళ్లలో పాలకూర ఎలా చేస్తారో, సరిగ్గా అదే తీరున ఇంట్లో ఇలా చేసి చూడండి. టేస్ట్ కు ఫిదా అయిపోతారు.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- పాలకూర - 3 కట్టలు
- టమోటా - 2
- వేయించి పొట్టి తీసిన పల్లీలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- వెల్లుల్లి - 6
- అల్లం - చిన్న ముక్క
- నువ్వులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఇంగువ - కొద్దిగా
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- వెల్లుల్లి తరుగు - 5
- ఉల్లిపాయలు - 2
- శనగపిండి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పసుపు - పావు స్పూన్
- కారం - 2 స్పూన్లు
- జీలకర్ర పొడి - అర స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కసూరి మేతి - 1 స్పూన్
- గరం మసాలా - అర స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా పాలకూర శుభ్రం చేసుకుని సన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలి. లేదా కట్ చేసుకున్న తర్వాత మరో సారి శుభ్రం చేసుకుని తీసుకోవాలి.
- ఇపుడు టమోటాలు పెద్ద ముక్కలు కట్ చేసుకుని మిక్సీ జార్లో వేసుకోవాలి. అందులోనే వేయించి పొట్టు తీసిన పల్లీ, 6 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అల్లం ముక్క, 1 స్పూన్ నువ్వులు వేసుకుని మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకుని తీసుకోవాలి.
- ఇపుడు పొయ్యి మీద కడాయి పెట్టుకుని నూనె, ఇంగువ వేసి కట్ చేసుకున్న పాలకూరను 3 నిమిషాల పాటు వేయించి పక్కకు పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు అదే కడాయిలో 2 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె, జీలకర్ర, వెల్లుల్లి తరుగు వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి రంగు మారే వరకు బాగా వేయించి 2 టేబుల్ స్పూన్ల శనగపిండి వేసి కలుపుకోవాలి.
- ఇపుడు పసుపు, కారం, జీలకర్ర పొడి, ధనియాల పొడి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని కలిపి ముందుగా రెడీ చేసుకున్న టమోటా పేస్ట్ వేసి కలపాలి. నూనె విడిపోయే వరకు వేయించిన తర్వాత 1 కప్పు లేదా మీకు కావల్సినన్ని నీళ్లు పోసుకుని బాగా కలపాలి. గ్రేవీ మరుగుతున్న సమయంలో ముందుగా ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టుకున్న పాలకూర వేసి కలపాలి.
- ఆ తర్వాత మూత పెట్టుకుని 5 నిమిషాలు మీడియం ప్లేమ్లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత పోపు కోసం చిన్న కడాయిలో నెయ్యి వేసుకుని ఇంగువ, జీలకర్ర, నువ్వులు, ఇంగువ, కారం వేయించి కర్రీలో కలిపేయాలి. చివరగా కసూరి మేతి, గరం మసాలా కూడా వేసి కలిపి మూతపెట్టి 2 నిమిషాల తర్వాత దించుకుంటే సరిపోతుంది.
