పాలకూర ఎపుడైనా ఇలా ట్రై చేశారా? - చపాతీ, అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది

dhaba_style_palak_curry
ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 9, 2025 at 11:45 AM IST

Dhaba Style Palak Curry : పాలకూర ఎలా చేయాలో, ఎలా చేస్తారో కూడా తెలుగు మహిళలకు సుపరిచితమే. కానీ, దాబా స్టైల్ పాలకూర చాలా భిన్నంగా, టేస్టీగా ఉంటుంది. వేసే పదార్థాలు ఒకటే అయినా వంట తీరు స్పెషల్​గా ఉంటుంది. దాబాలు, స్టార్ హోటళ్లలో పాలకూర ఎలా చేస్తారో, సరిగ్గా అదే తీరున ఇంట్లో ఇలా చేసి చూడండి. టేస్ట్ కు ఫిదా అయిపోతారు.

dhaba_style_palak_curry

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • పాలకూర - 3 కట్టలు
  • టమోటా - 2
  • వేయించి పొట్టి తీసిన పల్లీలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • వెల్లుల్లి - 6
  • అల్లం - చిన్న ముక్క
  • నువ్వులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఇంగువ - కొద్దిగా
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • వెల్లుల్లి తరుగు - 5
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • శనగపిండి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • కారం - 2 స్పూన్లు
  • జీలకర్ర పొడి - అర స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కసూరి మేతి - 1 స్పూన్
  • గరం మసాలా - అర స్పూన్
dhaba_style_palak_curry

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా పాలకూర శుభ్రం చేసుకుని సన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలి. లేదా కట్ చేసుకున్న తర్వాత మరో సారి శుభ్రం చేసుకుని తీసుకోవాలి.
  • ఇపుడు టమోటాలు పెద్ద ముక్కలు కట్ చేసుకుని మిక్సీ జార్​లో వేసుకోవాలి. అందులోనే వేయించి పొట్టు తీసిన పల్లీ, 6 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అల్లం ముక్క, 1 స్పూన్ నువ్వులు వేసుకుని మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకుని తీసుకోవాలి.
dhaba_style_palak_curry
  • ఇపుడు పొయ్యి మీద కడాయి పెట్టుకుని నూనె, ఇంగువ వేసి కట్ చేసుకున్న పాలకూరను 3 నిమిషాల పాటు వేయించి పక్కకు పెట్టుకోవాలి.
  • ఇపుడు అదే కడాయిలో 2 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె, జీలకర్ర, వెల్లుల్లి తరుగు వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి రంగు మారే వరకు బాగా వేయించి 2 టేబుల్ స్పూన్ల శనగపిండి వేసి కలుపుకోవాలి.
dhaba_style_palak_curry
  • ఇపుడు పసుపు, కారం, జీలకర్ర పొడి, ధనియాల పొడి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని కలిపి ముందుగా రెడీ చేసుకున్న టమోటా పేస్ట్ వేసి కలపాలి. నూనె విడిపోయే వరకు వేయించిన తర్వాత 1 కప్పు లేదా మీకు కావల్సినన్ని నీళ్లు పోసుకుని బాగా కలపాలి. గ్రేవీ మరుగుతున్న సమయంలో ముందుగా ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టుకున్న పాలకూర వేసి కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత మూత పెట్టుకుని 5 నిమిషాలు మీడియం ప్లేమ్​లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత పోపు కోసం చిన్న కడాయిలో నెయ్యి వేసుకుని ఇంగువ, జీలకర్ర, నువ్వులు, ఇంగువ, కారం వేయించి కర్రీలో కలిపేయాలి. చివరగా కసూరి మేతి, గరం మసాలా కూడా వేసి కలిపి మూతపెట్టి 2 నిమిషాల తర్వాత దించుకుంటే సరిపోతుంది.

