ETV Bharat / offbeat

దసరా శుభాకాంక్షలతో "దమ్ బిర్యానీ" సీక్రెట్ మీకోసం! - వంటింట్లో ఘుమఘుమలాడాల్సిందే!

రెస్టారెంట్లలో మటన్ దమ్ బిర్యానీ ఎందుకు అంత టేస్ట్ ఉంటుందో తెలుసా? - మీరూ ఇలా ట్రై చేయండి!

mutton_dum_biryani
mutton_dum_biryani (Getty images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 2, 2025 at 10:19 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Mutton Dum Biryani : దసరా పండుగ అంటే ఆత్మీయులు, బంధువులు అంతా కలిసి ఆనందోత్సాహాలు పంచుకునే వేడుక. ఈ వేడుకలో పసందైన వంటకాలు తప్పనిసరిగా ఉంటాయి. అందులో నాన్​వెజ్ ప్రధాన పాత్ర. బంధుమిత్రులు, కుటుంబ సభ్యులంతా కలిసి చేసుకునే ఈ వేడుకలో ఎప్పటిలాగే చికెన్, ఫిష్ కాకుడా ఓ సారి ఇలా మటన్ దమ్ బిర్యానీ ట్రై చేయండి. చేయడం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. అందులోకి ఇక్కడ ఇచ్చిన ఒక్క పదార్థం కలిపి ట్రై చేయండి

కాకినాడ స్పైషల్ " చిట్టి పెసరట్టు" - ఈ కొలతలతో చేస్తే క్రిస్పీగా ఎంతో రుచిగా వస్తాయి!

mutton_dum_biryani
mutton_dum_biryani (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు ;

  • మటన్ - కేజీ
  • కల్లుప్పు - 1.5 టేబుల్ స్పూన్
  • నిమ్మ చెక్కలు - 2
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • షాజీరా - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • యాలకులు - 15
  • లవంగాలు - 6
  • దాల్చిన చెక్క - 3
  • పసుపు - చిటికెడు
  • కశ్మీరీ చిల్లి పౌడర్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 8
  • బొప్పాయి ముక్కలు - 2
mutton_dum_biryani
mutton_dum_biryani (Getty images)
  • టమోటా సాస్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ - 6 ఉల్లిపాయలవి
  • కొత్తిమీర - చిన్న కట్ట
  • పుదీనా - చిన్న కట్ట
  • ఎండిన గులాబీ రేకులు - కొద్దిగా
  • కుంకుమ పువ్వు నీళ్లు - 500 ఎంఎల్
  • పెరుగు - 1 కప్పు
  • నెయ్యి - 100 గ్రాములు
  • నూనె - 100 గ్రాములు
  • బాస్మతి రైస్ - కిలో
  • యాలకులు, దాల్చిన చెక్క, షాజీరా, పుదీనా, కొత్తిమీర, కల్లుప్పు
mutton_dum_biryani
mutton_dum_biryani (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • కిలో మటన్ తెచ్చుకుని కొన్ని పదార్థాలు కలిపి మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి. అందులోకి ముందుగా 1.5 టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు, 2 నిమ్మ చెక్కలు రసం పిండుకోవాలి. ఆ తర్వాత 2 టేబుల్ స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, 1 టేబుల్ స్పూన్ షాజీరా,15 యాలకులు పౌడర్ చేసి కలపాలి.
  • లవంగాలు 6, చెక్క 3 ఇంచులు, పసుపు చిటికెడు సరిపోతుంది. బిర్యానీలోకి కశ్మీరీ చిల్లి, కారం 2 టేబుల్ స్పూన్లు వేసుకోవాలి.
  • ఇపుడు మిక్సీలోకి 8 పచ్చిమిర్చి, పచ్చి బొప్పాయి ముక్కలు చిన్నవి వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. ఈ పేస్ట్ బిర్యానీలోకి వేయాలి. ఆ తర్వాత టమోటా సాస్ 1 టేబుల్ స్పూన్ వేసుకోవాలి. టమోటా సాస్ ఇచ్చే రుచి ఎంతో అమోఘంగా ఉంటుంది. హైదరాబాద్​లోని చాలా హోటళ్లలో దమ్ బిర్యానీలోకి టమోటా సాస్ వాడుతుంటారు.
  • ఇపుడు 6 ఉల్లిపాయలు సన్నగా తరిగి డీప్ ఫ్రై చేసుకుని కలపాలి. కొత్తిమీర, పుదీనా, గులాబీ రేకులు, కుంకుమ పువ్వు నీళ్లు పోసుకుని కలపాలి. ఇపుడు మటన్​లో వేసిన పదార్థాలన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
mutton_dum_biryani
mutton_dum_biryani (Getty images)
  • 3 నిమిషాల పాటు బాగా కలిపిన తర్వాత చివరగా 1 కప్పు పెరుగు వేసుకోవాలి.
  • మసాలాలు కలిపిన 5 నిమిషాల తర్వాత మాత్రమే పెరుగు కలిపి ఆపై 100 ఎంఎల్ నెయ్యి, మరో 100 గ్రాముల నూనె వేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు ఫ్రై చేసిన నూనె వేసుకోవచ్చు.
  • ఇపుడు పావులీటర్ వేడి నీళ్లు కూడా పోసుకుని 2 గంటలు మారినేట్ చేసుకోవాలి.
  • ఇపుడు కిలో బాస్మతి రైస్ శుభ్రం చేసుకోవాలి. 5సార్లు కడిగి గంట సేపు నానబెట్టుకోవాలి. స్టవ్​పై గిన్నె పెట్టుకుని నీళ్లు పోసుకోవాలి. అందులో యాలకులు, దాల్చిన చెక్క, షాజీరా, పుదీనా, కొత్తిమీర, కల్లుప్పు వేసుకోవాలి.
  • నీళ్లు మరుగుతున్న సమయంలో జల్లెడ గరిటెతో మసాలాలు తొలగించి బియ్యం వేసుకోవాలి. బియ్యం 30శాతం ఉడికించుకున్న తర్వాత మారినేట్ చేసుకున్న మటన్ గిన్నెలో వేసుకోవాలి.
mutton_dum_biryani
mutton_dum_biryani (Getty images)
  • ఆ తర్వాత 2 నిమిషాలు ఆగి 50శాతం ఉడికించుకున్న రైస్, ఆ తర్వాత మరో 3 నిమిషాలు ఆగి 80 శాతం ఉడికించుకున్న రైస్ కూడా వేసుకోవాలి.
  • మొత్తం 3 లేయర్లుగా వేసుకున్న తర్వాత యాలకుల పొడి చల్లుకోవాలి.
  • కుంకుమపువ్వు నీళ్లు, ఆ తర్వాత నెయ్యి, ఆ పైన ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​పై పెట్టుకుని 5 నిమిషాలు హై ఫ్లేమ్​లో ఆ తర్వాత 35 నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్​లో పెట్టుకుని దమ్​ ఇవ్వాలి. దమ్ లీక్ కాకుండా గోధుమ పిండి లేదా, కాటన్ క్లాత్ పెట్టుకోవాలి.
  • ఇలా చేస్తే దమ్ బిర్యానీ అద్దిరిపోతుంది.

కమ్మని "ఉలవ పచ్చడి" - వేడివేడి అన్నంలో నెయ్యితో తింటే ఆహా అనాల్సిందే!

నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే " అంగూరీ గులాబ్​ జామున్​" - దసరాకి ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదికీ పండగే​!

For All Latest Updates

TAGGED:

MUTTON DUM BIRYANIRESTAURANT STYLE MUTTON BIRYANIMUTTON BIRYANI MAKING PROCESSమటన్ బిర్యానీMUTTON BIRYANI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ముగిసిన వర్షాకాలం - ఈ ఏడాది 8 శాతం ఎక్కువ వానలు: ఐఎండీ

రూ.10కోట్ల బంగారు ఆభరణాలతో దుర్గమ్మకు అలంకరణ- రూ.5కోట్ల వెండి రథంలో ఊరేగింపు!

మరింత ఈజీగా బంగారం, వెండి రుణాలు- అక్టోబర్ 1 నుంచి మారనున్న RBI రూల్స్ ఇవే!

'బ్రహ్మజెముడు'ను అడగనిదే వారంతా ఇల్లు కట్టరు- ప్రతి గది కూడా ప్రత్యేకమే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.