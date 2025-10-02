దసరా శుభాకాంక్షలతో "దమ్ బిర్యానీ" సీక్రెట్ మీకోసం! - వంటింట్లో ఘుమఘుమలాడాల్సిందే!
రెస్టారెంట్లలో మటన్ దమ్ బిర్యానీ ఎందుకు అంత టేస్ట్ ఉంటుందో తెలుసా? - మీరూ ఇలా ట్రై చేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 2, 2025 at 10:19 AM IST
Mutton Dum Biryani : దసరా పండుగ అంటే ఆత్మీయులు, బంధువులు అంతా కలిసి ఆనందోత్సాహాలు పంచుకునే వేడుక. ఈ వేడుకలో పసందైన వంటకాలు తప్పనిసరిగా ఉంటాయి. అందులో నాన్వెజ్ ప్రధాన పాత్ర. బంధుమిత్రులు, కుటుంబ సభ్యులంతా కలిసి చేసుకునే ఈ వేడుకలో ఎప్పటిలాగే చికెన్, ఫిష్ కాకుడా ఓ సారి ఇలా మటన్ దమ్ బిర్యానీ ట్రై చేయండి. చేయడం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. అందులోకి ఇక్కడ ఇచ్చిన ఒక్క పదార్థం కలిపి ట్రై చేయండి
కావల్సిన పదార్థాలు ;
- మటన్ - కేజీ
- కల్లుప్పు - 1.5 టేబుల్ స్పూన్
- నిమ్మ చెక్కలు - 2
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- షాజీరా - 1 టేబుల్ స్పూన్
- యాలకులు - 15
- లవంగాలు - 6
- దాల్చిన చెక్క - 3
- పసుపు - చిటికెడు
- కశ్మీరీ చిల్లి పౌడర్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 8
- బొప్పాయి ముక్కలు - 2
- టమోటా సాస్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ - 6 ఉల్లిపాయలవి
- కొత్తిమీర - చిన్న కట్ట
- పుదీనా - చిన్న కట్ట
- ఎండిన గులాబీ రేకులు - కొద్దిగా
- కుంకుమ పువ్వు నీళ్లు - 500 ఎంఎల్
- పెరుగు - 1 కప్పు
- నెయ్యి - 100 గ్రాములు
- నూనె - 100 గ్రాములు
- బాస్మతి రైస్ - కిలో
- యాలకులు, దాల్చిన చెక్క, షాజీరా, పుదీనా, కొత్తిమీర, కల్లుప్పు
తయారీ విధానం :
- కిలో మటన్ తెచ్చుకుని కొన్ని పదార్థాలు కలిపి మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి. అందులోకి ముందుగా 1.5 టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు, 2 నిమ్మ చెక్కలు రసం పిండుకోవాలి. ఆ తర్వాత 2 టేబుల్ స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, 1 టేబుల్ స్పూన్ షాజీరా,15 యాలకులు పౌడర్ చేసి కలపాలి.
- లవంగాలు 6, చెక్క 3 ఇంచులు, పసుపు చిటికెడు సరిపోతుంది. బిర్యానీలోకి కశ్మీరీ చిల్లి, కారం 2 టేబుల్ స్పూన్లు వేసుకోవాలి.
- ఇపుడు మిక్సీలోకి 8 పచ్చిమిర్చి, పచ్చి బొప్పాయి ముక్కలు చిన్నవి వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. ఈ పేస్ట్ బిర్యానీలోకి వేయాలి. ఆ తర్వాత టమోటా సాస్ 1 టేబుల్ స్పూన్ వేసుకోవాలి. టమోటా సాస్ ఇచ్చే రుచి ఎంతో అమోఘంగా ఉంటుంది. హైదరాబాద్లోని చాలా హోటళ్లలో దమ్ బిర్యానీలోకి టమోటా సాస్ వాడుతుంటారు.
- ఇపుడు 6 ఉల్లిపాయలు సన్నగా తరిగి డీప్ ఫ్రై చేసుకుని కలపాలి. కొత్తిమీర, పుదీనా, గులాబీ రేకులు, కుంకుమ పువ్వు నీళ్లు పోసుకుని కలపాలి. ఇపుడు మటన్లో వేసిన పదార్థాలన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- 3 నిమిషాల పాటు బాగా కలిపిన తర్వాత చివరగా 1 కప్పు పెరుగు వేసుకోవాలి.
- మసాలాలు కలిపిన 5 నిమిషాల తర్వాత మాత్రమే పెరుగు కలిపి ఆపై 100 ఎంఎల్ నెయ్యి, మరో 100 గ్రాముల నూనె వేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు ఫ్రై చేసిన నూనె వేసుకోవచ్చు.
- ఇపుడు పావులీటర్ వేడి నీళ్లు కూడా పోసుకుని 2 గంటలు మారినేట్ చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు కిలో బాస్మతి రైస్ శుభ్రం చేసుకోవాలి. 5సార్లు కడిగి గంట సేపు నానబెట్టుకోవాలి. స్టవ్పై గిన్నె పెట్టుకుని నీళ్లు పోసుకోవాలి. అందులో యాలకులు, దాల్చిన చెక్క, షాజీరా, పుదీనా, కొత్తిమీర, కల్లుప్పు వేసుకోవాలి.
- నీళ్లు మరుగుతున్న సమయంలో జల్లెడ గరిటెతో మసాలాలు తొలగించి బియ్యం వేసుకోవాలి. బియ్యం 30శాతం ఉడికించుకున్న తర్వాత మారినేట్ చేసుకున్న మటన్ గిన్నెలో వేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత 2 నిమిషాలు ఆగి 50శాతం ఉడికించుకున్న రైస్, ఆ తర్వాత మరో 3 నిమిషాలు ఆగి 80 శాతం ఉడికించుకున్న రైస్ కూడా వేసుకోవాలి.
- మొత్తం 3 లేయర్లుగా వేసుకున్న తర్వాత యాలకుల పొడి చల్లుకోవాలి.
- కుంకుమపువ్వు నీళ్లు, ఆ తర్వాత నెయ్యి, ఆ పైన ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి.
- స్టవ్పై పెట్టుకుని 5 నిమిషాలు హై ఫ్లేమ్లో ఆ తర్వాత 35 నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని దమ్ ఇవ్వాలి. దమ్ లీక్ కాకుండా గోధుమ పిండి లేదా, కాటన్ క్లాత్ పెట్టుకోవాలి.
- ఇలా చేస్తే దమ్ బిర్యానీ అద్దిరిపోతుంది.
