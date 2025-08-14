ETV Bharat / offbeat

చిక్కటి "ఎగ్ గ్రేవీ కర్రీ" - రెస్టారెంట్​ టేస్ట్ వచ్చేలా ఇంట్లోనే ఇలా చేసేయండి - స్పైసీగా బాగుంటుంది! - SIMPLE EGG GRAVY CURRY

ఘుమఘుమలాడే కోడిగుడ్డు కూర -అన్నం, చపాతీల్లోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Restaurant Style Egg Gravy Curry in Telugu
Restaurant Style Egg Gravy Curry in Telugu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 14, 2025 at 6:53 AM IST

3 Min Read

Restaurant Style Egg Gravy Curry in Telugu : ఈజీగా, అప్పటికప్పుడు చేసుకునే రెసిపీల్లో ఎగ్ కర్రీ ఒకటి. నార్మల్​గా మనం తరచూ ఆనియన్స్​, టమోటాలు వేసి మన స్టైల్లో కోడిగుడ్డు కూర చేస్తుంటాం. అయితే, ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఓసారి రెస్టారెంట్ స్టైల్​ ఎగ్ కర్రీ సింపుల్​గా ఇంట్లోనే ట్రై చేయండి. ఈ స్పైసీ ఎగ్ కర్రీ వండుతుంటేనే ఘుమఘుమలాడిపోతుంది. మరి ఈజీగా ఈ రెస్టారెంట్​ ఎగ్ గ్రేవీ కర్రీ ఎలా చేయాలో చూద్దామా!

ఈజీగా అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "నైవేద్యం రెసీపీ" - గుడిలో ప్రసాదం టేస్ట్ రావాలంటే ఇలా చేయండి!

ఎగ్స్
ఎగ్స్ (getty images)

కావాల్సిన పదార్థాలు

  • ఎగ్స్​ - 10
  • ఉల్లిపాయలు - 5
  • ఆయిల్ - సరిపడా
  • బాదం - 10
  • జీడిపప్పు - 10
  • పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి - 6
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • అల్లం ముక్క - 1
  • టీ స్పూన్ - అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్
  • అర టీ స్పూన్ - పసుపు
  • రుచికి సరిపడా - ఉప్పు, కార
  • టీ స్పూన్ - ధనియాలపొడి
  • టీ స్పూన్ - జీలకర్ర పొడి
  • టీ స్పూన్ - గరం మసాలా
  • టమోటాలు - 3
  • కాస్త కొత్తిమీర తరుగు
  • నీళ్లు సరిపడా
  • అర కప్పు - పెరుగు
టమోటాలు
టమోటాలు (getty images)

తయారీ విధానం

  • ముందుగా ఎగ్స్​ ఉడికించి పొట్టు తీసేసుకోవాలి. అలాగే రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఆనియన్స్ సన్నగా పొడవుగా ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి. ఇందులో ఉడికించిన గుడ్లు, పావు టీ స్పూన్ చొప్పున పసుపు, కారం వేసి లో ఫ్లేమ్​లో వేయించుకోవాలి.
  • కోడిగుడ్లు సుమారు 5 నిమిషాలు వేయించిన తర్వాత మరొక ప్లేట్లోకి తీసేసుకోవాలి.
ఉల్లిపాయలు
ఉల్లిపాయలు (getty images)
  • ఇప్పుడు అదే కడాయిలో 2 టేబుల్​స్పూన్లు ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి. ఆయిల్ వేడయ్యాక కప్పు సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కాస్త ఉప్పు వేసి ఫ్రై చేయండి.
  • ఉల్లిపాయలు లేత గులాబీ రంగులోకి మారిన తర్వాత మిక్సీ గిన్నెలోకి తీసుకొని చల్లారనివ్వాలి. అనంతరం ఇందులో బాదం, జీడిపప్పు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి వేసుకోండి. అలాగే కొత్తిమీర తరుగు, అల్లం ముక్క, కొన్ని నీళ్లు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు కడాయిలో 3 టేబుల్​స్పూన్లు ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి. ఆపై ఇందులో సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించండి.
వెల్లుల్లి
వెల్లుల్లి (getty images)
  • ఆనియన్స్ గోల్డెన్ కలర్లో ఫ్రై అయ్యాక టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించండి. తర్వాత అర టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, టీ స్పూన్ చొప్పున ధనియాలపొడి, జీలకర్ర పొడి, గరం మసాలా వేసి వేయించండి.
  • తర్వాత అర కప్పు పెరుగు వేసి బాగా మిక్స్ చేయండి. ఓ రెండు నిమిషాలు ఉడికించుకున్న తర్వాత ఆనియన్​ పేస్ట్, కొన్ని నీళ్లు వేసి కలపండి. స్టవ్ లో ఫ్లేమ్​లో అడ్జస్ట్ చేసి 8 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఆపై ఇందులో టమోటా ముక్కలు, కొన్ని నీళ్లు వేసి కలిపి మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి. టమోటాలు మెత్తబడిన తర్వాత ముందుగా వేయించుకున్న కోడిగుడ్లు వేసి కలపండి. చివరిగా ఎగ్​ కర్రీలో కాస్త కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి.
జీడిపప్పు
జీడిపప్పు (getty images)

అంతే ఇలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే రెస్టారెంట్​ స్టైల్ ఎగ్ కర్రీ రెడీ! ఈ ఎగ్​ కర్రీ ప్రిపరేషన్ నచ్చితే మీరు ఓసారి ఇంట్లో ట్రై చేయండి.

పాలు, పంచదార లేకుండా "జొన్నపిండి హల్వా" - రుచి కమ్మగా అద్దిరిపోతుంది!

రాగిపిండితో కరకరలాడే "టేస్టీ చెక్కలు" - ఇలాగైతే 10 నిమిషాల్లో ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

Restaurant Style Egg Gravy Curry in Telugu : ఈజీగా, అప్పటికప్పుడు చేసుకునే రెసిపీల్లో ఎగ్ కర్రీ ఒకటి. నార్మల్​గా మనం తరచూ ఆనియన్స్​, టమోటాలు వేసి మన స్టైల్లో కోడిగుడ్డు కూర చేస్తుంటాం. అయితే, ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఓసారి రెస్టారెంట్ స్టైల్​ ఎగ్ కర్రీ సింపుల్​గా ఇంట్లోనే ట్రై చేయండి. ఈ స్పైసీ ఎగ్ కర్రీ వండుతుంటేనే ఘుమఘుమలాడిపోతుంది. మరి ఈజీగా ఈ రెస్టారెంట్​ ఎగ్ గ్రేవీ కర్రీ ఎలా చేయాలో చూద్దామా!

ఈజీగా అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "నైవేద్యం రెసీపీ" - గుడిలో ప్రసాదం టేస్ట్ రావాలంటే ఇలా చేయండి!

ఎగ్స్
ఎగ్స్ (getty images)

కావాల్సిన పదార్థాలు

  • ఎగ్స్​ - 10
  • ఉల్లిపాయలు - 5
  • ఆయిల్ - సరిపడా
  • బాదం - 10
  • జీడిపప్పు - 10
  • పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి - 6
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • అల్లం ముక్క - 1
  • టీ స్పూన్ - అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్
  • అర టీ స్పూన్ - పసుపు
  • రుచికి సరిపడా - ఉప్పు, కార
  • టీ స్పూన్ - ధనియాలపొడి
  • టీ స్పూన్ - జీలకర్ర పొడి
  • టీ స్పూన్ - గరం మసాలా
  • టమోటాలు - 3
  • కాస్త కొత్తిమీర తరుగు
  • నీళ్లు సరిపడా
  • అర కప్పు - పెరుగు
టమోటాలు
టమోటాలు (getty images)

తయారీ విధానం

  • ముందుగా ఎగ్స్​ ఉడికించి పొట్టు తీసేసుకోవాలి. అలాగే రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఆనియన్స్ సన్నగా పొడవుగా ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి. ఇందులో ఉడికించిన గుడ్లు, పావు టీ స్పూన్ చొప్పున పసుపు, కారం వేసి లో ఫ్లేమ్​లో వేయించుకోవాలి.
  • కోడిగుడ్లు సుమారు 5 నిమిషాలు వేయించిన తర్వాత మరొక ప్లేట్లోకి తీసేసుకోవాలి.
ఉల్లిపాయలు
ఉల్లిపాయలు (getty images)
  • ఇప్పుడు అదే కడాయిలో 2 టేబుల్​స్పూన్లు ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి. ఆయిల్ వేడయ్యాక కప్పు సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కాస్త ఉప్పు వేసి ఫ్రై చేయండి.
  • ఉల్లిపాయలు లేత గులాబీ రంగులోకి మారిన తర్వాత మిక్సీ గిన్నెలోకి తీసుకొని చల్లారనివ్వాలి. అనంతరం ఇందులో బాదం, జీడిపప్పు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి వేసుకోండి. అలాగే కొత్తిమీర తరుగు, అల్లం ముక్క, కొన్ని నీళ్లు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు కడాయిలో 3 టేబుల్​స్పూన్లు ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి. ఆపై ఇందులో సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించండి.
వెల్లుల్లి
వెల్లుల్లి (getty images)
  • ఆనియన్స్ గోల్డెన్ కలర్లో ఫ్రై అయ్యాక టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించండి. తర్వాత అర టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, టీ స్పూన్ చొప్పున ధనియాలపొడి, జీలకర్ర పొడి, గరం మసాలా వేసి వేయించండి.
  • తర్వాత అర కప్పు పెరుగు వేసి బాగా మిక్స్ చేయండి. ఓ రెండు నిమిషాలు ఉడికించుకున్న తర్వాత ఆనియన్​ పేస్ట్, కొన్ని నీళ్లు వేసి కలపండి. స్టవ్ లో ఫ్లేమ్​లో అడ్జస్ట్ చేసి 8 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఆపై ఇందులో టమోటా ముక్కలు, కొన్ని నీళ్లు వేసి కలిపి మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి. టమోటాలు మెత్తబడిన తర్వాత ముందుగా వేయించుకున్న కోడిగుడ్లు వేసి కలపండి. చివరిగా ఎగ్​ కర్రీలో కాస్త కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి.
జీడిపప్పు
జీడిపప్పు (getty images)

అంతే ఇలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే రెస్టారెంట్​ స్టైల్ ఎగ్ కర్రీ రెడీ! ఈ ఎగ్​ కర్రీ ప్రిపరేషన్ నచ్చితే మీరు ఓసారి ఇంట్లో ట్రై చేయండి.

పాలు, పంచదార లేకుండా "జొన్నపిండి హల్వా" - రుచి కమ్మగా అద్దిరిపోతుంది!

రాగిపిండితో కరకరలాడే "టేస్టీ చెక్కలు" - ఇలాగైతే 10 నిమిషాల్లో ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

For All Latest Updates

TAGGED:

EGG GRAVY CURRYBOILED EGG CURRYEASY EGG CURRY RECIPEకోడిగుడ్డు కూరSIMPLE EGG GRAVY CURRY

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఇన్​కమ్​ ట్యాక్స్ విచిత్రం- వచ్చిన లాభం రూ.21వేలు- కట్టాల్సిన పన్ను రూ.1లక్ష- ఎందుకిలా?

తరచూ కళ్లు పొడిబారుతున్నాయా? - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!

కొత్త ఇంటిని కొంటున్నారా? ఈ 7 అంశాలను మస్ట్​గా చెక్ చేయాల్సిందే!

ఆ ఆలయంలో నలుపు రంగులో హనుమ! శని ప్రభావమే కారణమా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.