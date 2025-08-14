Restaurant Style Egg Gravy Curry in Telugu : ఈజీగా, అప్పటికప్పుడు చేసుకునే రెసిపీల్లో ఎగ్ కర్రీ ఒకటి. నార్మల్గా మనం తరచూ ఆనియన్స్, టమోటాలు వేసి మన స్టైల్లో కోడిగుడ్డు కూర చేస్తుంటాం. అయితే, ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఓసారి రెస్టారెంట్ స్టైల్ ఎగ్ కర్రీ సింపుల్గా ఇంట్లోనే ట్రై చేయండి. ఈ స్పైసీ ఎగ్ కర్రీ వండుతుంటేనే ఘుమఘుమలాడిపోతుంది. మరి ఈజీగా ఈ రెస్టారెంట్ ఎగ్ గ్రేవీ కర్రీ ఎలా చేయాలో చూద్దామా!
ఈజీగా అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "నైవేద్యం రెసీపీ" - గుడిలో ప్రసాదం టేస్ట్ రావాలంటే ఇలా చేయండి!
కావాల్సిన పదార్థాలు
- ఎగ్స్ - 10
- ఉల్లిపాయలు - 5
- ఆయిల్ - సరిపడా
- బాదం - 10
- జీడిపప్పు - 10
- పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి - 6
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- అల్లం ముక్క - 1
- టీ స్పూన్ - అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్
- అర టీ స్పూన్ - పసుపు
- రుచికి సరిపడా - ఉప్పు, కార
- టీ స్పూన్ - ధనియాలపొడి
- టీ స్పూన్ - జీలకర్ర పొడి
- టీ స్పూన్ - గరం మసాలా
- టమోటాలు - 3
- కాస్త కొత్తిమీర తరుగు
- నీళ్లు సరిపడా
- అర కప్పు - పెరుగు
తయారీ విధానం
- ముందుగా ఎగ్స్ ఉడికించి పొట్టు తీసేసుకోవాలి. అలాగే రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఆనియన్స్ సన్నగా పొడవుగా ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి. ఇందులో ఉడికించిన గుడ్లు, పావు టీ స్పూన్ చొప్పున పసుపు, కారం వేసి లో ఫ్లేమ్లో వేయించుకోవాలి.
- కోడిగుడ్లు సుమారు 5 నిమిషాలు వేయించిన తర్వాత మరొక ప్లేట్లోకి తీసేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు అదే కడాయిలో 2 టేబుల్స్పూన్లు ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి. ఆయిల్ వేడయ్యాక కప్పు సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కాస్త ఉప్పు వేసి ఫ్రై చేయండి.
- ఉల్లిపాయలు లేత గులాబీ రంగులోకి మారిన తర్వాత మిక్సీ గిన్నెలోకి తీసుకొని చల్లారనివ్వాలి. అనంతరం ఇందులో బాదం, జీడిపప్పు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి వేసుకోండి. అలాగే కొత్తిమీర తరుగు, అల్లం ముక్క, కొన్ని నీళ్లు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కడాయిలో 3 టేబుల్స్పూన్లు ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి. ఆపై ఇందులో సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించండి.
- ఆనియన్స్ గోల్డెన్ కలర్లో ఫ్రై అయ్యాక టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించండి. తర్వాత అర టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, టీ స్పూన్ చొప్పున ధనియాలపొడి, జీలకర్ర పొడి, గరం మసాలా వేసి వేయించండి.
- తర్వాత అర కప్పు పెరుగు వేసి బాగా మిక్స్ చేయండి. ఓ రెండు నిమిషాలు ఉడికించుకున్న తర్వాత ఆనియన్ పేస్ట్, కొన్ని నీళ్లు వేసి కలపండి. స్టవ్ లో ఫ్లేమ్లో అడ్జస్ట్ చేసి 8 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
- ఆపై ఇందులో టమోటా ముక్కలు, కొన్ని నీళ్లు వేసి కలిపి మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి. టమోటాలు మెత్తబడిన తర్వాత ముందుగా వేయించుకున్న కోడిగుడ్లు వేసి కలపండి. చివరిగా ఎగ్ కర్రీలో కాస్త కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి.
అంతే ఇలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే రెస్టారెంట్ స్టైల్ ఎగ్ కర్రీ రెడీ! ఈ ఎగ్ కర్రీ ప్రిపరేషన్ నచ్చితే మీరు ఓసారి ఇంట్లో ట్రై చేయండి.
పాలు, పంచదార లేకుండా "జొన్నపిండి హల్వా" - రుచి కమ్మగా అద్దిరిపోతుంది!
రాగిపిండితో కరకరలాడే "టేస్టీ చెక్కలు" - ఇలాగైతే 10 నిమిషాల్లో ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!