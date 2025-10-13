కేటరింగ్ స్టైల్ "చికెన్ ఫ్రై" - ముద్ద ముద్దకో ముక్కతో కుమ్మేస్తారు!
- బ్యాచిలర్స్ కూడా చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చుసుకోవచ్చు - ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!
Published : October 13, 2025 at 4:17 PM IST
Catering style chicken fry : మెజారిటీ ఇళ్లలో చికెన్ కర్రీ అనగానే.. రొటీన్ పద్ధతిలో తాలింపు వేయడం, అందులో చికెన్ వేసి వండేయడం చేస్తుంటారు. ఇందులో ప్రత్యేకమైన ఫ్లేవర్ ఏమీ కనిపించదు. ఇంకా టేస్ట్లో కూడా కొత్తదనం ఏమీ ఉండదు. కానీ, చికెన్ రెసిపీల లిస్టు చూస్తే ఎవ్వరైనా నోరెళ్లబెట్టాల్సిందే. చికెన్తో కొన్ని వందల రకాల కర్రీలు కుక్ చేయొచ్చు. సో, మీరు నిత్యం ఒకే టైపు రెసిపీ కాకుండా, ప్రతిసారీ కొత్తగా ట్రై చేయండి. అందుకోసమే మీకోసం కేటరింగ్ స్టైల్ చికెన్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. దీన్ని చికెన్ ప్రియులంతా ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు. దీనికోసం పెద్దగా కష్టపడాల్సిన కూడా పనిలేదు. మరి, దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలి? కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చికెన్ కేజీ
- అర స్పూన్ పసుపు
- స్పూన్ జీలకర్ర
- స్పూన్ సోంపు
- దాల్చిన చెక్క
- ఐదారు యాలకులు
- నాలుగైదు లవంగాలు
- కొద్దిగా జాపత్రి
- స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు
- మూడు స్పూన్ల రెడ్ చిల్లీ పౌడర్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా చికెన్ చక్కగా క్లీన్ చేసుకోవాలి. తర్వాత స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి, అందులో చికెన్, అర స్పూన్ పసుపు, స్పూన్ ఉప్పు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. లో-ఫ్లేమ్ లో ఉంచి మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ కుక్ చేసుకోవాలి
- ఈ చికెన్ ఉడుకుతుంటే వాటర్ ఊరుతుంటాయి. అవన్నీ ఆవిరయ్యే వరకు లో-ఫ్లేమ్ లోనే ఉడికించుకొని దింపేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత స్టౌ మీద మరో పాన్ పెట్టుకొని, అందులో మూడు స్పూన్ల ధనియాలు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత స్పూన్ జీలకర్ర, స్పూన్ సోంపు, దాల్చిన చెక్క, ఐదారు యాలకులు, నాలుగైదు లవంగాలు, కొద్ది జాపత్రివేసి, వీటిని చక్కగా రంగు మారేవరకు రెండు మూడు నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత స్టౌ ఆఫ్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ పట్టుకోవాలి
- ఇప్పుడు స్టౌ మీద మరో కడాయి పెట్టి ఆయిల్ వేసుకోవాలి. వేడెక్కిన తర్వాత సన్నగా కట్ చేసుకున్న కప్పు ఆనియన్స్ వేయాలి.
- అవి పూర్తిగా గోల్డెన్ కలర్లోకి మారిన తర్వాత అందులో స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు వేసుకోవాలి. పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ఉడికించిన పక్కన పెట్టుకున్న చికెన్ ను ఇందులో వేసుకోవాలి. అందులోని మిశ్రమం మొత్తం చికెన్ ముక్కలు పట్టేలా కలుపుకుంటూ ఉడికించుకోవాలి. ఇందుకోసం ఐదారు నిమిషాలు పడుతుంది.
- ఇప్పుడు మూడు స్పూన్ల రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ వేసుకోవాలి. అవసరాన్ని బట్టి ఎక్కువ తక్కువ యాడ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత తగినంత ఉప్పు కూడా వేసుకోవాలి. చికెన్ ఉడికించేటప్పుడు ఆల్రెడీ కొంత వేసుకుని ఉంటాం కాబట్టి, సరిచూసుకొని వేసుకోవాలి.
- ఫ్లేమ్ మీడియంలోనే ఉంచుకొని కుక్ చేసుకోవాలి. మిశ్రమం మొత్తం ముక్కలకు పట్టిందనుకున్న తర్వాత ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పొడిని కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి.
- మరికాసేపు కుక్ చేసుకన్న తర్వాత గుప్పెడు కరివేపాకును సైతం ఇందులో వేసుకోవాలి. మరో నాలుగైదు నిమిషాలు కుక్ చేసుకొని దింపేసుకుంటే సరిపోతుంది.
- అద్దిరిపోయే రెస్టారెంట్ స్టైల్ చికెన్ ఫ్రై సిద్ధమైపోతుంది. ఈ రెసిపినీ నాన్ వెజ్ లవర్స్ ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు. మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి.
టేస్టీ అండ్ స్పైసీ "టమాటా నూడుల్స్" - 10 నిమిషాల్లో రెడీ - బ్రేక్ఫాస్ట్, స్నాక్స్గా బెస్ట్!
నోరూరించే "ఎండు చేపలు - చింతచిగురు" - ఒక్కసారైనా తినాల్సిందే!