మీ బరువుకు కారణం కొవ్వు కాదు - ఒంట్లో చేరిన నీరు కావచ్చు! - ఇలా చేస్తే పూర్తిగా బయటకు వెళ్లిపోతుంది! - Reduce Body Water Weight

Best Remedy To Reduce Excess Water in The Body : మారిన జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లు, తగిన శారీర శ్రమ లేకపోవడం, ఎక్కువసేపు కూర్చోవడం, నిలబడడం వల్ల బాడీ చుట్టూ ద్రవాలు సరిగా ప్రసరించడం ఆగిపోతాయి. దాంతో శరీర కణజాలం చుట్టూ నీటి శాతం పేరుకుపోతుంది. ఫలితంగా బరువు(Weight) పెరిగిపోతుంటారు. మీరూ ఇలాంటి సమస్యతో ఇబ్బందిపడుతున్నారా? అయితే, మీకోసం ఒక అద్భుతమైన ఆయుర్వేదిక్ దివ్యౌషధం తీసుకొచ్చాం. దాన్ని మజ్జిగతో ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకొని తీసుకున్నారంటే చాలు.. శరీరంలో పేరుకుపోయిన అధిక నీరు ఇట్టే తగ్గిపోతుందంటున్నారు ఆయుర్వేదిక్ కన్సల్టెంట్ డాక్టర్ గాయత్రీ దేవీ. పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

మజ్జిగ - 600 మిల్లీ లీటర్లు

వాము పొడి - 15 గ్రాములు

ఉసిరి చూర్ణం - 15 గ్రాములు

కరక్కాయ చూర్ణం - 15 గ్రాములు

సైందవ లవణం - సుమారు 7 నుంచి 8 గ్రాములు

మిరియాల పొడి - 15 గ్రాములు

సవర్శలవణం - సుమారు 7 నుంచి 8 గ్రాములు

తయారీ విధానం :