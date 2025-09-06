ETV Bharat / offbeat

లారీ వెనక "Horn - OK - Please" ఎందుకో రాస్తారో తెలుసా? - కారణం ఇదే!

- లారీలు, ట్రక్కులపై రాసే ఈ స్లోగన్ల వెనుక ఆసక్తికర చరిత్ర - తెలుసుకుంటే ఆశ్చర్యపోతారు!

Reason Behind Horn OK Please
Reason Behind Horn OK Please (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 6, 2025 at 5:30 PM IST

3 Min Read

Reason Behind Horn OK Please on Truck Backside: మనం సాధారణంగా రోడ్డు మీద ప్రయాణాలు చేస్తున్నప్పుడు కార్లు, బస్సులు, ఆటోలు, బైకులు​, లారీలు ఇలా ఎన్నో రకాల వాహనాలు కనిపిస్తుంటాయి. అయితే అలాంటి వెహికల్స్​పై రకరకాల డిజైన్లతో బొమ్మలు, పువ్వులు, కొటేషన్స్​ సహా ఎన్నో కనిపిస్తుంటాయి. ఇతర వాహనాల సంగతి ఎలా ఉన్నా లారీలు, ట్రక్కుల వెనక భాగం వైపు మాత్రం పెద్ద పెద్ద అక్షరాలతో ఓ పదం రాసి ఉంటుంది. అదే "Horn OK Please". నిజానికి చాలా మంది ఈ పదాలను గమనించే ఉంటారు కానీ దాని గురించి పెద్దగా పట్టించుకోరు. కానీ మీకు తెలుసా? ఈ హార్న్​ ఓకే ప్లీజ్​ అనే పదానికి కొన్ని అర్థాలు ఉన్నాయట. అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

అసలు ఇలా ఎందుకు: కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి ప్రస్తుత రోజుల వరకు లారీలు, ట్రక్కుల వంటి వాహనాల సైజ్​, డిజైన్లు ఇలా పలు అంశాల్లో ఎన్నో మార్పులు వచ్చాయి. కానీ లారీల వెనక వైపు రాసే ఈ Horn OK Please అనే పదంలో మాత్రం ఎటువంటి మార్పులేదు. అంతేకాకుండా చాలా మంది ఈ అక్షరాలు రాసేటప్పుడు డిఫరెంట్​ ఫాంట్​ వాడతారు. అలాగే వెహికల్​ నెంబర్​ కన్న పెద్దగా, ఆకర్షనీయంగా వీటిని రాస్తుంటారు. మరి దీనిని కచ్చితంగా రాయాలా అంటే అలాంటిది ఏమీ లేదు. దీనిపై ప్రభుత్వాలు కూడా ఎటువంటి రూల్​ తీసుకురాలేదు. మరి ఈ పదాలు ఎందుకు, దీని అర్థం ఏంటంటే,

Reason Behind Horn OK Please
Reason Behind Horn OK Please (Getty Images)

Horn Please అర్థం ఇదే: ఇందులో హర్న్​ ప్లీజ్​ మొత్తం ఒకటే పదం. రోడ్డుపై వెళ్తున్నప్పుడు మన ముందు ఉన్న వాహనాన్ని ఓవర్ టేక్ చెయ్యాలనుకుంటే ముందుగా హారన్ కొడతాం. దాంతో ముందు బండి నడిపే డ్రైవర్‌కి తన వెనక మరో వాహనం వస్తోందనీ, వాళ్లు ఓవర్ టేక్ చెయ్యాలనే ఉద్దేశంతో హారన్ కొట్టారని అర్థం చేసుకుంటారు. దీంతో వెనక వారికి దారి ఇచ్చేలా బండికి సైడ్​కు అని నడుపుతారు. ఈ క్రమంలో వెనక వచ్చే డ్రైవర్ తన వాహనాన్ని ఈజీగా ఓవర్ టేక్ చేస్తారు. అందువల్ల రెండు వాహనాలు పక్క పక్కన వెళ్లినా ఎలాంటి ప్రమాదమూ జరగకుండా సేఫ్ జర్నీకి వీలుంటుంది. ఇదీ ఈ హార్న్ ప్లీజ్ వెనకున్న ఉద్దేశం.

Ok అర్థం ఇదే: Horn Please కి అర్థం ఏంటో తెలిసింది. మరి ఈ రెండింటి మధ్యలో ఓకే ఎందుకు రాస్తారు? అంటే దీని వెనక కూడా ఓ కారణం ఉందని చెబుతున్నారు. అదేంటంటే పాత కాలంలో రోడ్లు చాలా వరకు సింగిల్​ లైన్​ ఉండేవి. దీంతో ఆ రోడ్డులో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు తమ ముందు లారీ లాంటి పెద్ద వాహనం ఉంటే దాన్ని ఓవర్ టేక్ చెయ్యడం కష్టం. ఎందుకంటే లారీని ఓవర్ టేక్ చేసే సమయంలో ఎదురుగా ఏదైనా వాహనం వస్తే ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఇలాంటి సమయంలో వెనకున్న వారు హారన్ కొట్టగానే ముందు వాహనంలోని డ్రైవర్ OK అని అర్థం వచ్చేలా ఓ వైట్ కలర్ బల్బును ఆన్​ చేస్తాడు. ఆ బల్బ్ వెలిగితే ముందు ఎటువంటి వాహనాలు రావడం లేదు, ఓవర్ టేక్ చేసుకోవచ్చు అని అర్థం. తద్వారా ఎలాంటి ప్రమాదమూ లేకుండా వాహనాలు ఈజీగా ఓవర్ టేక్ అయ్యేవి.

Reason Behind Horn OK Please
Reason Behind Horn OK Please (Getty Images)

OK కి ఇంకో అర్థం కూడా: రెండో ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో డీజిల్​ కొరత ఉండేది. దీంతో ట్రక్ డ్రైవర్లు డబ్బులు ఆదా చేసేందుకు డీజిల్‌లో కొంత మేర కిరోసిన్ కలిపేవారు. అయితే డీజిల్ కంటే కిరోసిన్ అధిక మండే స్వభావం కలిగి ఉంటుంది. అందువల్ల కిరోసిన్ కలిపి బండి నడుపుతున్నట్లైతే ఆ బండి వెనక OK అని రాసేవారు. ఇక్కడ ఓకే అంటే "ఆన్ కిరోసిన్ (On Kerosene)". వాహనాలపై ఈ లెటర్స్ కనిపించగానే వెనక వాహనంలో వచ్చే డ్రైవర్ జాగ్రత్త పడేవాళ్లు. కిరోసిన్‌తో వెళ్తున్న బండికి మరీ దగ్గరగా వెళ్లకుండా కొంత దూరం మెయింటేన్ చేసేవాళ్లు. తద్వారా కిరోసిన్ వల్ల ఏదైనా అగ్ని ప్రమాదం జరిగినా వెనక బండి వాళ్లకు అపాయం కలగకుండా ఉండేందుకు ఇలా OK రాసేవాళ్లు. అయితే వాహనాల వెనక ఇలా రాయాలని ఎటువంటి రూల్స్​ లేకపోయినా చాలా మంది పాతకాలం నాటి పద్ధతులే కొనసాగిస్తున్నారు.

రక్త పరీక్షలకు రూ.వేలు ఖర్చు చేయకండి - అక్కడ పూర్తి ఉచితం!

మీ పెంపుడు కుక్కకు లైసెన్స్ ఉందా? - ఫోన్లోనే నిమిషాల్లో తీసుకోండిలా!

For All Latest Updates

TAGGED:

HORN OK PLEASE HISTORYHORN OK PLEASE MEANINGREASON BEHIND HORN OK PLEASEలారీల వెనక HORN OK PLEASE ఎందుకుREASON BEHIND HORN OK PLEASE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

బండ్లగూడలో రూ.2.32 కోట్లు : ఈసారి అ'ధర'హో అనిపించిన లడ్డూల లిస్ట్​ ఇదే

ఆర్టీసీ ప్రయాణానికి స్మార్ట్‌కార్డు - ఉచిత ప్రయాణానికి ఆధార్​తో పని ఉండదిక!

శాంసంగ్ ఫస్ట్ ట్రై-ఫోల్డ్ స్మార్ట్​ఫోన్ వచ్చేస్తుందోచ్- ఎప్పుడంటే?

కోక్​తో ఛీర్స్​ కొడతారు - బిల్లుతో ఉన్నది ఊడ్చేస్తారు : నగరంలో కొత్త స్కామ్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.