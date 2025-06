ETV Bharat / offbeat

బంగారం తాకట్టు పెడుతున్నారా? - గతంలో మాదిరిగా కుదరదు - రిజర్వ్​ బ్యాంక్​ కొత్త రూల్స్ ఇవే! - GOLD LOAN NEW RULES

rbi new Guidelines for Gold Loan ( Getty Images )

Published : June 14, 2025

Gold Loans : డబ్బు అత్యవసరమైన వారు ఎవరిదగ్గరైనా అప్పు తీసుకుంటారు. ఆ అవకాశం లేనివారు, బయట వడ్డీ ఎక్కువగా ఉందని భావించినవారు బంగారాన్ని బ్యాంకులో తాకట్టుపెడతారు. అయితే ఇక నుంచి గోల్డ్ లోన్​ ఇచ్చే విషయంలో బ్యాంకులకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ కొత్త మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. వాటి ప్రకారం వినియోగదారులు తమ వద్ద ఎంత ఉంటే అంత బంగారాన్ని తాకట్టు పెట్టలేరు. "ఇంతకు మించి తీసుకోకూడదు" అని RBI కటాఫ్ నిర్ణయించింది. అదే విధంగా ఎంత సొమ్ము ఇవ్వాలనే విషయంలోనూ రూల్స్ పెట్టింది. మరి, ఆ వివరాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. Gold Loan New Rules (Getty Images) అక్రమార్కులకు చెక్ పెట్టేందుకే! కొందరు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో బంగారం, వెండి ఆభరణాలను బ్యాంకులో తాకట్టు పెట్టి డబ్బు తీసుకుంటారు. కానీ మరికొందరు ఈ అవకాశాకాన్ని ఆసరాగా చేసుకొని మనీలాండరింగ్‌ కు పాల్పడుతున్నారు. బంగారం తాకట్టుపెట్టి తీసుకునే సొమ్ము దుర్వినియోగం అవుతోందనే ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. రుణాలు ఇవ్వడంలోనూ పలు బ్యాంకులు, సంస్థలు నిబంధనలను పట్టించుకోవట్లేదనే విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే RBI స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది. బ్యాంకుల్లో వెండి, బంగారం తనఖా పెట్టి తీసుకున్న డబ్బుతో మనీలాండరింగ్‌ చేస్తున్నారా అని బ్యాంకులు పక్కాగా చెక్ చేయాలని RBI ఆదేశించింది.

