ETV Bharat / offbeat

రాయలసీమ స్టైల్​ "ఎల్లిపాయ కారం" - వేడివేడి అన్నంలోకి మస్త్​ మజా - కూరల్లోకి పర్ఫెక్ట్​!

- ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా ఈ పద్ధతిలో ట్రై చేయండి - అద్దిరిపోవాల్సిందే!

Rayalaseema Style Vellulli Karam
Rayalaseema Style Vellulli Karam (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 8, 2025 at 2:43 PM IST

2 Min Read

Rayalaseema Style Vellulli Karam: కొన్ని కొన్నిసార్లు ఇంట్లో ఎంత రుచికరమైన కూరలు చేసినా ఎందుకో అస్సలు తినాలనిపించదు. ఘాటుగా, కారం కారంగా తినాలని నాలుక రుచులు కోరుకుంటుంది. అలాంటప్పుడు చాలా మందికి గుర్తొచ్చేది వెల్లుల్లి కారం. అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఈ కారాన్ని వేడివేడి అన్నంలోకి వేసుకుని తింటే నా సామిరంగా అనాల్సిందే. స్పైసీగా, కాస్త ఘాటుగా ఉండే పచ్చిడితో తింటే నోటికి అద్భుతమైన రుచి తగులుతుంది. అయితే ఈ కారాన్ని కూడా ఒక్కొక్కరు ఒక్కో పద్ధతిలో చేస్తుంటారు. కాగా ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా ఓసారి రాయలసీమ స్టైల్లో ఓసారి ట్రై చేయండి. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. కేవలం అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా ఇడ్లీ, దోశ వంటి టిఫెన్స్​లోకి కూడా పర్ఫెక్ట్​గా సూట్​ అవుతుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మగా, ఘాటుగా ఉండే వెల్లుల్లి కారం ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - అర కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • కారం - పావు కప్పు
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు

తాలింపు కోసం:

  • నూనె - పావు కప్పు
  • ఆవాలు - 1 టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా వెల్లుల్లి రెబ్బలపై పొట్టు తీసేసి రెడీగా పెట్టుకోవాలి. అలాగే ఈ పచ్చడిని రోట్లో చేసుకుంటేనే టేస్టీగా ఉంటుంది కాబట్టి, అందుకోసం రోలును శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా తుడుచుకోవాలి.
  • రోట్లోకి ముందుగా పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, జీలకర్ర, ఉప్పు వేసి కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోవాలి.
  • అనంతరం కారం, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసుకుని వీలైనంత మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి. ఈ స్టేజ్​లో ఉప్పు, కారం సరిపోయాయో చూసుకుని తక్కువైతే యాడ్​ చేసుకుని మరోసారి దంచుకోవాలి.
  • ఇలా రుబ్బుకున్న వెల్లుల్లి కారాన్ని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీనికి తాలింపు ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి చిన్న కడాయి పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. నూనె కాగిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి చిటపటలాడించాలి.
  • ఆ తర్వాత దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి ఓ నిమిషం వేయించాలి. చివరగా కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి వేసి వేయించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • ముందుగా గ్రైండ్​ చేసుకున్న ఎల్లిపాయ కారాన్ని తాలింపులోకి వేసుకుని అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే రాయలసీమ స్పెషల్​ ఎల్లిపాయ కారం రెడీ. ఈ పచ్చడిని వేడివేడిగా తింటే అద్దిరిపోతుంది.

చిట్కాలు:

  • ఈ పచ్చడి కోసం పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వాడితే బాగుంటుంది. మీకు కావాలనుకుంటే పొట్టుతో కూడా దంచుకోవచ్చు.
  • ఈ కారాన్ని రోట్లో దంచుకోవాలనుకుంటే పైన చెప్పిన విధానంలో రుబ్బుకుంటే సరిపోతుంది. అదే మిక్సీజార్​లో అయితే అన్నింటిని ఒకేసారి వేసి గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • అన్నంలోకి తినడానికి తాలింపు పెట్టుకోవచ్చు. అదే ఇడ్లీ, దోశ వంటి వాటిల్లోకి అయితే తాలింపు అవసరం లేదు. అలాగే తాలింపు లేని ఈ కారాన్ని ఫ్రై వంటి కూరల్లో దింపేముందు వేసుకుంటే కూర రుచి మరింత పెరుగుతుంది.
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఏ కప్పుతో అయితే తీసుకుంటామో అదే కప్పు సగానికి కారం తీసుకోవాలి. ఒకవేళ మీరు ఎక్కువ లేదా తక్కువ తింటే దానికి తగినట్లుగా తీసుకుంటే సరిపోతుంది.

శాకాహారుల మాంసంతో కమ్మని "కర్రీ" - ఎన్నడూ తినని రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు!

రాగిపిండి, బెల్లంతో సూపర్ టేస్టీ "కేక్" - ఓవెన్​తో పని లేకుండా నిమిషాల్లోనే రెడీ!

For All Latest Updates

TAGGED:

RAYALASEEMA SPECIAL ELLIPAYA KARAMRAYALASEEMA STYLE VELLULLI KARAMTASTY AND SPICY ELLIPAYA KARAMఎల్లిపాయ కారం ఎలా చేయాలిRAYALASEEMA SPECIAL ELLIPAYA KARAM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

దేశంలోనే అత్యంత ఎత్తైన గాజు టవర్- అక్కడి నుంచి భూటాన్​ను చూసేయొచ్చు!

నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం సూపర్ ఛాన్స్ - వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జాబ్!

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

పాతబస్తీకి మెట్రో రైలు - కీలక దశకు చేరుకున్న 'రైట్‌ ఆఫ్‌ వే' పనులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.