రాయలసీమ స్టైల్ "ఎల్లిపాయ కారం" - వేడివేడి అన్నంలోకి మస్త్ మజా - కూరల్లోకి పర్ఫెక్ట్!
- ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా ఈ పద్ధతిలో ట్రై చేయండి - అద్దిరిపోవాల్సిందే!
Published : September 8, 2025 at 2:43 PM IST
Rayalaseema Style Vellulli Karam: కొన్ని కొన్నిసార్లు ఇంట్లో ఎంత రుచికరమైన కూరలు చేసినా ఎందుకో అస్సలు తినాలనిపించదు. ఘాటుగా, కారం కారంగా తినాలని నాలుక రుచులు కోరుకుంటుంది. అలాంటప్పుడు చాలా మందికి గుర్తొచ్చేది వెల్లుల్లి కారం. అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఈ కారాన్ని వేడివేడి అన్నంలోకి వేసుకుని తింటే నా సామిరంగా అనాల్సిందే. స్పైసీగా, కాస్త ఘాటుగా ఉండే పచ్చిడితో తింటే నోటికి అద్భుతమైన రుచి తగులుతుంది. అయితే ఈ కారాన్ని కూడా ఒక్కొక్కరు ఒక్కో పద్ధతిలో చేస్తుంటారు. కాగా ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా ఓసారి రాయలసీమ స్టైల్లో ఓసారి ట్రై చేయండి. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. కేవలం అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా ఇడ్లీ, దోశ వంటి టిఫెన్స్లోకి కూడా పర్ఫెక్ట్గా సూట్ అవుతుంది. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మగా, ఘాటుగా ఉండే వెల్లుల్లి కారం ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - అర కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- కారం - పావు కప్పు
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
తాలింపు కోసం:
- నూనె - పావు కప్పు
- ఆవాలు - 1 టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
- ఎండుమిర్చి - 2
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా వెల్లుల్లి రెబ్బలపై పొట్టు తీసేసి రెడీగా పెట్టుకోవాలి. అలాగే ఈ పచ్చడిని రోట్లో చేసుకుంటేనే టేస్టీగా ఉంటుంది కాబట్టి, అందుకోసం రోలును శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా తుడుచుకోవాలి.
- రోట్లోకి ముందుగా పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, జీలకర్ర, ఉప్పు వేసి కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోవాలి.
- అనంతరం కారం, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసుకుని వీలైనంత మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి. ఈ స్టేజ్లో ఉప్పు, కారం సరిపోయాయో చూసుకుని తక్కువైతే యాడ్ చేసుకుని మరోసారి దంచుకోవాలి.
- ఇలా రుబ్బుకున్న వెల్లుల్లి కారాన్ని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీనికి తాలింపు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి చిన్న కడాయి పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. నూనె కాగిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి చిటపటలాడించాలి.
- ఆ తర్వాత దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి ఓ నిమిషం వేయించాలి. చివరగా కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి వేసి వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న ఎల్లిపాయ కారాన్ని తాలింపులోకి వేసుకుని అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే రాయలసీమ స్పెషల్ ఎల్లిపాయ కారం రెడీ. ఈ పచ్చడిని వేడివేడిగా తింటే అద్దిరిపోతుంది.
చిట్కాలు:
- ఈ పచ్చడి కోసం పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వాడితే బాగుంటుంది. మీకు కావాలనుకుంటే పొట్టుతో కూడా దంచుకోవచ్చు.
- ఈ కారాన్ని రోట్లో దంచుకోవాలనుకుంటే పైన చెప్పిన విధానంలో రుబ్బుకుంటే సరిపోతుంది. అదే మిక్సీజార్లో అయితే అన్నింటిని ఒకేసారి వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అన్నంలోకి తినడానికి తాలింపు పెట్టుకోవచ్చు. అదే ఇడ్లీ, దోశ వంటి వాటిల్లోకి అయితే తాలింపు అవసరం లేదు. అలాగే తాలింపు లేని ఈ కారాన్ని ఫ్రై వంటి కూరల్లో దింపేముందు వేసుకుంటే కూర రుచి మరింత పెరుగుతుంది.
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఏ కప్పుతో అయితే తీసుకుంటామో అదే కప్పు సగానికి కారం తీసుకోవాలి. ఒకవేళ మీరు ఎక్కువ లేదా తక్కువ తింటే దానికి తగినట్లుగా తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
