Essay Contest 2025

ETV Bharat / offbeat

రాయలసీమ స్టైల్​ "రాగి సంగటి" - ఈ కొలతలతో చేస్తే టేస్ట్​కు ఫిదా అవ్వాల్సిందే! - RAYALASEEMA SPECIAL RAGI SANGATI

-రాగి సంగటి చేసే అసలైన పద్ధతి ఇదే! - ఇలా చేశారంటే ముద్దముద్ద కమ్మగా ఉంటుంది!

Rayalaseema Style Ragi Sangati
Rayalaseema Style Ragi Sangati (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 9, 2025 at 8:33 PM IST

2 Min Read

Rayalaseema Style Ragi Sangati: సంగటి అంటే ఇష్టపడని వారుండరు. మరీ ముఖ్యంగా 'రాగి సంగటి - నాటుకోడి పులుసు' ఎవర్​గ్రీన్​ కాంబినేషన్​. దీని టేస్ట్​ గురించి మాటల్లో వర్ణించడం కష్టం. అందుకే నేటి​ జనరేషన్​ కూడా దీనిని రుచి చూసేందుకు ఇంట్రస్ట్​ చూపిస్తున్నారు. అయితే ఇది తినడానికి ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది, కానీ ప్రిపేర్​ చేయడం అందరికీ రాదు. పిండి సరిగ్గా ఉడకక ఎన్నో తిప్పలు పడుతుంటారు. అయితే అలాంటివారందరి కోసం ఎంతో సింపుల్​గా చేసుకునే రాయలసీమ్​ స్పెషల్​ రాగి సంగటి రెసిపీ తీసుకోచ్చాం. పక్కా కొలతలతో చేసుకుంటే దీని రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఏ కూర లేదా పచ్చడితో తిన్నా ఎంతో బాగుంటుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా రాగి సంగటి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Ragi Flour
రాగి పిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • రేషన్​ బియ్యం - 2 కప్పులు
  • నీళ్లు - 4 కప్పులు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • రాగి పిండి - 1 కప్పు
Rice
బియ్యం (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా రేషన్​ బియ్యంలో రాళ్లు, వడ్లు సహా ఇతర గింజలు లేకుండా క్లీన్​ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా వాటర్​ పోసి సుమారు గంట సేపు నానబెట్టాలి.
  • బియ్యం నానిన తర్వాత స్టవ్​ ఆన్​ గిన్నె పెట్టి అందులో 4 కప్పుల నీరు పోసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మరిగించుకోవాలి.
  • వాటర్​ బాగా మరుగుతున్నప్పుడు రుచికి సరిపడా ఉప్పు, నానబెట్టిన రేషన్​ బియ్యాన్ని నీళ్లు లేకుండా వేసుకుని బాగా కలిపి మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి.
Salt
ఉప్పు (Getty Images)
  • బియ్యం మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత ఫ్లేమ్​ను సిమ్​లో పెట్టి రాగి పిండి వేసి మూత పెట్టి కొద్దిసేపు అలానే వదిలేయాలి. ఇక్కడ రాగి పిండిని వేసిన వెంటనే కలపాల్సిన అవసరం లేదు. అలాగే పిండిని ఒకదగ్గరే కాకుండా అన్నం మొత్తం స్ప్రెడ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఓ 5 నిమిషాల తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పిండి, అన్నం మొత్తం కలిసేలా ఉండలు లేకుండా మెత్తగా మెదుపుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత చేతులకు తడి లేదా నెయ్యిని రాసుకుని రాగి మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ ముద్దలాగా చేసుకోవాలి.
  • ఇలా పిండి మొత్తాన్ని ముద్దలుగా చేసుకుని సర్వ్​ చేసుకుంటే సూపర్​ టేస్టీ అండ్​ హెల్దీ రాయలసీమ స్పెషల్​ రాగి సంగటి రెడీ.
Ragi Sangati
రాగి సంగటి (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఈ సంగటికి రేషన్​ బియ్యం అయితేనే పర్ఫెక్ట్​గా ఉంటుంది. ఎందుకుంటే ఆ బియ్యంలో జిగురు వల్ల సంగటి రుచి బాగుంటుంది. మీ దగ్గర అవి లేకపోతే నార్మల్​ రైస్​ వేసుకోవచ్చు.
  • బియ్యం ఎంతసేపు నానితే అన్నం అంతగా మెత్తగా ఉడుకుతుంది కాబట్టి, సుమారు 1 గంట నుంచి 2 గంటల వరకు నానబెట్టుకుంటే మంచిది.
  • బియ్యం మెత్తగా ఉడకాలి. అస్సలు పలుకు అన్నది ఉండకూడదు. పలుకు ఉంటే సంగటి తినేటప్పుడు అంతగా మంచిగా ఉండదు.
  • బియ్యం ఎన్ని కప్పులు దానికి రెండింతలు నీళ్లు, సగానికి రాగి పిండిని తీసుకోవాలి. అంటే ఒక కప్పు బియ్యానికి రెండు కప్పుల నీరు, అర కప్పు రాగి పిండి తీసుకోవాలి.

బొంబాయి రవ్వతో "ఊతప్పం" - ఇన్​స్టంట్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు - అద్దిరిపోయే రుచి!

సొరకాయతో అద్దిరిపోయే ఇడ్లీ - రొటీన్ కు భిన్నంగా, ఎంతో టేస్టీగా!

Rayalaseema Style Ragi Sangati: సంగటి అంటే ఇష్టపడని వారుండరు. మరీ ముఖ్యంగా 'రాగి సంగటి - నాటుకోడి పులుసు' ఎవర్​గ్రీన్​ కాంబినేషన్​. దీని టేస్ట్​ గురించి మాటల్లో వర్ణించడం కష్టం. అందుకే నేటి​ జనరేషన్​ కూడా దీనిని రుచి చూసేందుకు ఇంట్రస్ట్​ చూపిస్తున్నారు. అయితే ఇది తినడానికి ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది, కానీ ప్రిపేర్​ చేయడం అందరికీ రాదు. పిండి సరిగ్గా ఉడకక ఎన్నో తిప్పలు పడుతుంటారు. అయితే అలాంటివారందరి కోసం ఎంతో సింపుల్​గా చేసుకునే రాయలసీమ్​ స్పెషల్​ రాగి సంగటి రెసిపీ తీసుకోచ్చాం. పక్కా కొలతలతో చేసుకుంటే దీని రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఏ కూర లేదా పచ్చడితో తిన్నా ఎంతో బాగుంటుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా రాగి సంగటి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Ragi Flour
రాగి పిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • రేషన్​ బియ్యం - 2 కప్పులు
  • నీళ్లు - 4 కప్పులు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • రాగి పిండి - 1 కప్పు
Rice
బియ్యం (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా రేషన్​ బియ్యంలో రాళ్లు, వడ్లు సహా ఇతర గింజలు లేకుండా క్లీన్​ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా వాటర్​ పోసి సుమారు గంట సేపు నానబెట్టాలి.
  • బియ్యం నానిన తర్వాత స్టవ్​ ఆన్​ గిన్నె పెట్టి అందులో 4 కప్పుల నీరు పోసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మరిగించుకోవాలి.
  • వాటర్​ బాగా మరుగుతున్నప్పుడు రుచికి సరిపడా ఉప్పు, నానబెట్టిన రేషన్​ బియ్యాన్ని నీళ్లు లేకుండా వేసుకుని బాగా కలిపి మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి.
Salt
ఉప్పు (Getty Images)
  • బియ్యం మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత ఫ్లేమ్​ను సిమ్​లో పెట్టి రాగి పిండి వేసి మూత పెట్టి కొద్దిసేపు అలానే వదిలేయాలి. ఇక్కడ రాగి పిండిని వేసిన వెంటనే కలపాల్సిన అవసరం లేదు. అలాగే పిండిని ఒకదగ్గరే కాకుండా అన్నం మొత్తం స్ప్రెడ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఓ 5 నిమిషాల తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పిండి, అన్నం మొత్తం కలిసేలా ఉండలు లేకుండా మెత్తగా మెదుపుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత చేతులకు తడి లేదా నెయ్యిని రాసుకుని రాగి మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ ముద్దలాగా చేసుకోవాలి.
  • ఇలా పిండి మొత్తాన్ని ముద్దలుగా చేసుకుని సర్వ్​ చేసుకుంటే సూపర్​ టేస్టీ అండ్​ హెల్దీ రాయలసీమ స్పెషల్​ రాగి సంగటి రెడీ.
Ragi Sangati
రాగి సంగటి (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఈ సంగటికి రేషన్​ బియ్యం అయితేనే పర్ఫెక్ట్​గా ఉంటుంది. ఎందుకుంటే ఆ బియ్యంలో జిగురు వల్ల సంగటి రుచి బాగుంటుంది. మీ దగ్గర అవి లేకపోతే నార్మల్​ రైస్​ వేసుకోవచ్చు.
  • బియ్యం ఎంతసేపు నానితే అన్నం అంతగా మెత్తగా ఉడుకుతుంది కాబట్టి, సుమారు 1 గంట నుంచి 2 గంటల వరకు నానబెట్టుకుంటే మంచిది.
  • బియ్యం మెత్తగా ఉడకాలి. అస్సలు పలుకు అన్నది ఉండకూడదు. పలుకు ఉంటే సంగటి తినేటప్పుడు అంతగా మంచిగా ఉండదు.
  • బియ్యం ఎన్ని కప్పులు దానికి రెండింతలు నీళ్లు, సగానికి రాగి పిండిని తీసుకోవాలి. అంటే ఒక కప్పు బియ్యానికి రెండు కప్పుల నీరు, అర కప్పు రాగి పిండి తీసుకోవాలి.

బొంబాయి రవ్వతో "ఊతప్పం" - ఇన్​స్టంట్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు - అద్దిరిపోయే రుచి!

సొరకాయతో అద్దిరిపోయే ఇడ్లీ - రొటీన్ కు భిన్నంగా, ఎంతో టేస్టీగా!

For All Latest Updates

TAGGED:

RAYALASEEMA SPECIAL RAGI SANGATIRAYALASEEMA STYLE RAGI SANGATIRAGI SANGATI IN RAYALASEEMA STYLEరాయలసీమ స్టైల్​ రాగి సంగటిRAYALASEEMA SPECIAL RAGI SANGATI

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

టీజీఎస్ ​ఆర్టీసీ సూపర్ ప్లాన్​ - వృద్ధులకు టికెట్​పై రాయితీ?

రూ.18 లక్షల వార్షిక వేతనంతో ఆర్మీలో ఉద్యోగాలు - దరఖాస్తుకు లాస్ట్ డేట్​ ఎప్పుడంటే?

లైంగిక సమ్మతికి 18 ఏళ్లు తప్పనిసరి- అంతకంటే తగ్గిస్తే చాలా ప్రమాదకరం: కేంద్రం

రూ.4200 కోట్ల కలెక్షన్లు, సినిమాకు రూ.200 కోట్ల రెమ్యునరేషన్- కెరీర్​లో అన్నీ సూపర్ హిట్లే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.