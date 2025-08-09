Rayalaseema Style Ragi Sangati: సంగటి అంటే ఇష్టపడని వారుండరు. మరీ ముఖ్యంగా 'రాగి సంగటి - నాటుకోడి పులుసు' ఎవర్గ్రీన్ కాంబినేషన్. దీని టేస్ట్ గురించి మాటల్లో వర్ణించడం కష్టం. అందుకే నేటి జనరేషన్ కూడా దీనిని రుచి చూసేందుకు ఇంట్రస్ట్ చూపిస్తున్నారు. అయితే ఇది తినడానికి ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది, కానీ ప్రిపేర్ చేయడం అందరికీ రాదు. పిండి సరిగ్గా ఉడకక ఎన్నో తిప్పలు పడుతుంటారు. అయితే అలాంటివారందరి కోసం ఎంతో సింపుల్గా చేసుకునే రాయలసీమ్ స్పెషల్ రాగి సంగటి రెసిపీ తీసుకోచ్చాం. పక్కా కొలతలతో చేసుకుంటే దీని రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఏ కూర లేదా పచ్చడితో తిన్నా ఎంతో బాగుంటుంది. మరి లేట్ చేయకుండా రాగి సంగటి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- రేషన్ బియ్యం - 2 కప్పులు
- నీళ్లు - 4 కప్పులు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- రాగి పిండి - 1 కప్పు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా రేషన్ బియ్యంలో రాళ్లు, వడ్లు సహా ఇతర గింజలు లేకుండా క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా వాటర్ పోసి సుమారు గంట సేపు నానబెట్టాలి.
- బియ్యం నానిన తర్వాత స్టవ్ ఆన్ గిన్నె పెట్టి అందులో 4 కప్పుల నీరు పోసి మీడియం ఫ్లేమ్లో మరిగించుకోవాలి.
- వాటర్ బాగా మరుగుతున్నప్పుడు రుచికి సరిపడా ఉప్పు, నానబెట్టిన రేషన్ బియ్యాన్ని నీళ్లు లేకుండా వేసుకుని బాగా కలిపి మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి.
- బియ్యం మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత ఫ్లేమ్ను సిమ్లో పెట్టి రాగి పిండి వేసి మూత పెట్టి కొద్దిసేపు అలానే వదిలేయాలి. ఇక్కడ రాగి పిండిని వేసిన వెంటనే కలపాల్సిన అవసరం లేదు. అలాగే పిండిని ఒకదగ్గరే కాకుండా అన్నం మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
- ఓ 5 నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పిండి, అన్నం మొత్తం కలిసేలా ఉండలు లేకుండా మెత్తగా మెదుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత చేతులకు తడి లేదా నెయ్యిని రాసుకుని రాగి మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ ముద్దలాగా చేసుకోవాలి.
- ఇలా పిండి మొత్తాన్ని ముద్దలుగా చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ రాయలసీమ స్పెషల్ రాగి సంగటి రెడీ.
చిట్కాలు:
- ఈ సంగటికి రేషన్ బియ్యం అయితేనే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. ఎందుకుంటే ఆ బియ్యంలో జిగురు వల్ల సంగటి రుచి బాగుంటుంది. మీ దగ్గర అవి లేకపోతే నార్మల్ రైస్ వేసుకోవచ్చు.
- బియ్యం ఎంతసేపు నానితే అన్నం అంతగా మెత్తగా ఉడుకుతుంది కాబట్టి, సుమారు 1 గంట నుంచి 2 గంటల వరకు నానబెట్టుకుంటే మంచిది.
- బియ్యం మెత్తగా ఉడకాలి. అస్సలు పలుకు అన్నది ఉండకూడదు. పలుకు ఉంటే సంగటి తినేటప్పుడు అంతగా మంచిగా ఉండదు.
- బియ్యం ఎన్ని కప్పులు దానికి రెండింతలు నీళ్లు, సగానికి రాగి పిండిని తీసుకోవాలి. అంటే ఒక కప్పు బియ్యానికి రెండు కప్పుల నీరు, అర కప్పు రాగి పిండి తీసుకోవాలి.
