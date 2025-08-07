Essay Contest 2025

టిఫిన్స్​లోకి "పల్లీ చట్నీ" ఓకే! - మరి అన్నంలోకి ఎప్పుడైనా ఇలా "పచ్చడి" ట్రై చేశారా?! - PALLI CHUTNEY MAKING

రాయలసీమ స్పెషల్​ పల్లీ పచ్చడి - ఇలా చేస్తే అన్నం, చపాతీల్లోకి స్పైసీగా ఎంతో బాగుంటుంది!

Rayalaseema Special Palli Chutney
Rayalaseema Special Palli Chutney (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 10:02 AM IST

Rayalaseema Special Palli Chutney : మార్నింగ్​ ఇంట్లో ఏ టిఫిన్ చేసినా పల్లీ చట్నీ తప్పకుండా చేస్తుంటాం. వేడివేడిగా ఇడ్లీ, దోసె వంటివి పల్లీ చట్నీతో ఎంతో బాగుంటాయి. అయితే, ఎప్పుడైనా మీరు పల్లీ పచ్చడి ట్రై చేశారా? ఈ పల్లీ పచ్చడి రాయలసీమలో ఎక్కువగా చేస్తుంటారు. ఈ పచ్చడి వేడివేడి అన్నం, చపాతీల్లోకి కారంగా ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. ఈ పల్లీ పచ్చడి సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు. ఈ పచ్చడి కోసం ఎండుమిర్చి, వెల్లుల్లి వంటివి ఉపయోగించడం వల్ల స్పైసీగా ఎంతో బాగుంటుంది.

Palli
Palli (getty images)

పల్లీ పచ్చడి తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు

  • పల్లీలు - కప్పు
  • ఎండుమిర్చి - 8
  • వెల్లుల్లి - 8
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • టేబుల్​స్పూన్ - ఆయిల్
  • టీస్పూన్ - జీలకర్ర
  • వెల్లుల్లి - 6
  • కరివేపాకు - 2
  • ఉల్లిపాయ - 1
spices
spices (getty images)

తాలింపు కోసం

  • ఎండుమిర్చి - 2
  • 2 టేబుల్​స్పూన్లు- ఆయిల్
  • కరివేపాకు - 1
  • అర టేబుల్​స్పూన్ - తాలింపు గింజలు
mirchi
mirchi (getty images)

పల్లీ పచ్చడి తయారీ విధానం

  • ముందుగా ఒక చిన్న గిన్నెలో కొద్దిగా చింతపండు తీసుకోండి. చింతపండు ఒకసారి కడిగి 10 నిమిషాలు నీటిలో నానబెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి కప్పు పల్లీలు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించుకోవాలి. పల్లీలు హై ఫ్లేమ్​లో కాకుండా లో ఫ్లేమ్​లో వేయిస్తే చక్కగా వేగుతాయి.
  • పల్లీలు దోరగా వేయించిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని చల్లారనివ్వాలి. అనంతరం పొట్టు తీసేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
jeera
jeera (getty images)
  • ఇప్పుడు అదే పాన్​లో టేబుల్​స్పూన్ ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ఎండుమిర్చి తుంపలు వేసి వేయించండి.
  • ఎండుమిర్చి వేగిన తర్వాత టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేయండి. తర్వాత కరివేపాకు, వెల్లుల్లి వేసి వేయించండి. వెల్లుల్లి చక్కగా ఫ్రై అయ్యాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ గిన్నెలోకి పొట్టు తీసిన పల్లీలు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయండి. తర్వాత ఇందులో ముందుగా వేయించిన ఎండుమిర్చి మిశ్రమం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, నీటిలో నానబెట్టుకున్న చింతపండు, కొన్ని నీళ్లు వేసి మరొకసారి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
onion
onion (getty images)
  • చివరిగా ఇందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి ఒకసారి పల్స్ ఇచ్చి ఆఫ్ చేయండి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టి 2 టేబుల్​స్పూన్లు ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి. నూనె వేడైన తర్వాత ఇందులో ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, అర టేబుల్​స్పూన్ తాలింపు గింజలు వేసి వేయించండి. తాలింపు దోరగా ఫ్రై అయ్యాక ఇందులో పల్లీ పచ్చడి వేసి అంతా కలిసేలా కలపండి.

అంతే ఇలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన పల్లీ చట్నీ మీ ముందుంటుంది. ఈ పల్లి పచ్చడి అన్నం, చపాతీల్లోకి చేసుకుంటున్నాము కాబట్టి, కాస్త చిక్కగా రెడీ చేసుకోవాలి. ఈ పల్లీ పచ్చడి రాయలసీమ స్పెషల్. సూపర్​ టేస్టీ పల్లీ పచ్చడి తయారీ విధానం నచ్చితే మీరు ఓసారి ట్రై చేయండి!

