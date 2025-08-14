Raw Tomato Pachadi in Telugu : బాగా పండిన ఎర్రని టమోటాలతో చారు, చట్నీ ఎక్కువగా చేస్తుంటాం. వేడివేడి అన్నం, ఇడ్లీ, దోసెల్లోకి టమోటా చట్నీ ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. అయితే, మీరు ఎప్పుడైనా పచ్చి టమోటాలతో పచ్చడి ట్రై చేశారా?- గ్రీన్ కలర్ టమోటాలతో చేసిన పచ్చడి పుల్లగా ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. ఈ పచ్చడి వేడివేడి అన్నంతో పాటు మెత్తని దోసెల్లోకి సర్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఎర్రని అలాగే పచ్చి టమోటాలతో చేసిన పచ్చళ్లు రెండూ ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటాయి. సింపుల్గా ఈ పచ్చిటమోటా పచ్చడి ఎలా చేయాలో చూద్దామా!
పచ్చి టమోటా పచ్చడి తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పచ్చి టమోటాలు - అర కేజీ
- కొద్దిగా చింతపండు
- 2 స్పూన్లు - నూనె
- టీ స్పూన్ - జీలకర్ర
- టేబుల్స్పూన్ - ధనియాలు
- పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి - 8
- పావు టీ - స్పూన్ పసుపు
- ఎండుమిర్చి - 5
- గుప్పెడు - కొత్తిమీర తరుగు
- పచ్చిమిర్చి - 5
తాలింపు కోసం
- స్పూన్ - నూనె
- అర టీ స్పూన్ - ఆవాలు
- అర టీ స్పూన్ - జీలకర్ర
- పావు టీ స్పూన్ - ఇంగువ
- ఎండుమిర్చి - 2
- కరివేపాకు - 2
పచ్చి టమోటా పచ్చడి తయారీ విధానం :
- ముందుగా పచ్చి టమోటాలు రెండు మూడుసార్లు వాటర్తో క్లీన్ చేయండి. ఆపై మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టి 2 స్పూన్లు నూనె వేసి హీట్ చేయండి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ఎండుమిర్చి, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి వేయించండి.
- పచ్చిమిర్చి దోరగా ఫ్రై అయ్యాక గుప్పెడు కొత్తిమీర తరుగు వేసి ఫ్రై చేయండి.
- కొత్తిమీర మగ్గిన తర్వాత ఇందులో ముందుగా కట్ చేసుకున్న పచ్చి టమోటా ముక్కలు వేసి వేయించండి.
- కడాయిపై మూత పెట్టి టమోటా ముక్కలు మెత్తబడే వరకు మగ్గించుకోవాలి. టమోటా ముక్కలు సాఫ్ట్గా మగ్గడానికి సుమారు 10 నిమిషాల సమయం పడుతుంది. అంత వరకు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మగ్గించుకోవాలి.
- టమోటాలు మగ్గిన తర్వాత కొద్దిగా చింతపండు, టీ స్పూన్ జీలకర్ర, టేబుల్స్పూన్ ధనియాలు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి, పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి వేయించండి.
- ఓ రెండు నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లరనివ్వండి. టమోటా మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ గిన్నెలోకి తీసుకోండి. ఇందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. గ్రైండ్ చేసిన పచ్చడిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోండి.
- ఇప్పుడు టమోటా పచ్చడి తాలింపు కోసం స్టవ్పై కడాయి పెట్టి స్పూన్ నూనె వేసి హీట్ చేయండి. ఆయిల్ వేడయ్యాక అర టీ స్పూన్ చొప్పున ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేయండి. చివరిగా తాలింపులో పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ, ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయండి.
ఈ తాలింపుని పచ్చిటమోటా పచ్చడిలో వేసి అంతా కలిసేలా కలపండి. అంతే ఇలా సులభంగా తయారు చేసుకుంటే రుచికరమైన పచ్చి టమోటా పచ్చడి రెడీ! పచ్చిటమోటా పచ్చడి తయారీ విధానం మీకు నచ్చితే ఓసారి ఇంట్లో ట్రై చేయండి.
