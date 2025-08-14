ETV Bharat / offbeat

నోరూరించే "పచ్చి టమోటా పచ్చడి" - ఇలా చేస్తే అన్నంతో పాటు, మెత్తని దోసెల్లోకి టేస్ట్​ అద్భుతం! - RAW TOMATO PACHADI MAKING

ఎర్రని టమోటాలతోనే కాదు - ఇలా పచ్చి టమోటాలతో కూడా రుచికరంగా చట్నీ చేసేయచ్చు!

Raw Tomato Pachadi in Telugu
Raw Tomato Pachadi in Telugu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 14, 2025 at 9:45 AM IST

2 Min Read

Raw Tomato Pachadi in Telugu : బాగా పండిన ఎర్రని టమోటాలతో చారు, చట్నీ ఎక్కువగా చేస్తుంటాం. వేడివేడి అన్నం, ఇడ్లీ, దోసెల్లోకి టమోటా చట్నీ ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. అయితే, మీరు ఎప్పుడైనా పచ్చి టమోటాలతో పచ్చడి ట్రై చేశారా?- గ్రీన్​ కలర్​ టమోటాలతో చేసిన పచ్చడి పుల్లగా ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. ఈ పచ్చడి వేడివేడి అన్నంతో పాటు మెత్తని దోసెల్లోకి సర్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఎర్రని అలాగే పచ్చి టమోటాలతో చేసిన పచ్చళ్లు రెండూ ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటాయి. సింపుల్​గా ఈ పచ్చిటమోటా పచ్చడి ఎలా చేయాలో చూద్దామా!

"పెసర దోసెలు" క్రిస్పీగా రావాలంటే ఇలా చేయండి! - హోటల్ వాళ్ల సీక్రెట్ రెసిపీ ఇదే!

Raw Tomato
Raw Tomato (getty images)

పచ్చి టమోటా పచ్చడి తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పచ్చి టమోటాలు - అర కేజీ
  • కొద్దిగా చింతపండు
  • 2 స్పూన్లు - నూనె
  • టీ స్పూన్ - జీలకర్ర
  • టేబుల్​స్పూన్ - ధనియాలు
  • పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి - 8
  • పావు టీ - స్పూన్ పసుపు
  • ఎండుమిర్చి - 5
  • గుప్పెడు - కొత్తిమీర తరుగు
  • పచ్చిమిర్చి - 5
green mirchi
green mirchi (getty images)

తాలింపు కోసం

  • స్పూన్ - నూనె
  • అర టీ స్పూన్ - ఆవాలు
  • అర టీ స్పూన్ - జీలకర్ర
  • పావు టీ స్పూన్ - ఇంగువ
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • కరివేపాకు - 2
red chilli
red chilli (getty images)

పచ్చి టమోటా పచ్చడి తయారీ విధానం :

  • ముందుగా పచ్చి టమోటాలు రెండు మూడుసార్లు వాటర్​తో క్లీన్ చేయండి. ఆపై మీడియం సైజ్​ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్​ వెలిగించి కడాయి పెట్టి 2 స్పూన్లు నూనె వేసి హీట్ చేయండి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ఎండుమిర్చి, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి వేయించండి.
  • పచ్చిమిర్చి దోరగా ఫ్రై అయ్యాక గుప్పెడు కొత్తిమీర తరుగు వేసి ఫ్రై చేయండి.
  • కొత్తిమీర మగ్గిన తర్వాత ఇందులో ముందుగా కట్ చేసుకున్న పచ్చి టమోటా ముక్కలు వేసి వేయించండి.
  • కడాయిపై మూత పెట్టి టమోటా ముక్కలు మెత్తబడే వరకు మగ్గించుకోవాలి. టమోటా ముక్కలు సాఫ్ట్​గా మగ్గడానికి సుమారు 10 నిమిషాల సమయం పడుతుంది. అంత వరకు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మగ్గించుకోవాలి.
  • టమోటాలు మగ్గిన తర్వాత కొద్దిగా చింతపండు, టీ స్పూన్ జీలకర్ర, టేబుల్​స్పూన్ ధనియాలు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి, పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి వేయించండి.
spices
spices (getty images)
  • ఓ రెండు నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లరనివ్వండి. టమోటా మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ గిన్నెలోకి తీసుకోండి. ఇందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. గ్రైండ్ చేసిన పచ్చడిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోండి.
  • ఇప్పుడు టమోటా పచ్చడి తాలింపు కోసం స్టవ్​పై కడాయి పెట్టి స్పూన్ నూనె వేసి హీట్ చేయండి. ఆయిల్ వేడయ్యాక అర టీ స్పూన్ చొప్పున ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేయండి. చివరిగా తాలింపులో పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ, ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయండి.
kothimeera
kothimeera (getty images)

ఈ తాలింపుని పచ్చిటమోటా పచ్చడిలో వేసి అంతా కలిసేలా కలపండి. అంతే ఇలా సులభంగా తయారు చేసుకుంటే రుచికరమైన పచ్చి టమోటా పచ్చడి రెడీ! పచ్చిటమోటా పచ్చడి తయారీ విధానం మీకు నచ్చితే ఓసారి ఇంట్లో ట్రై చేయండి.

"ఎండుమిర్చి కొబ్బరి పచ్చడి" - ఈ చట్నీతో కాస్త ఎక్కువే తినాలనిపిస్తుంది!

కమ్మటి "శాకంబరి ప్రసాదం" - ఇలా చేస్తే సంవత్సరమంతా తృప్తిగా తినొచ్చు!

Raw Tomato Pachadi in Telugu : బాగా పండిన ఎర్రని టమోటాలతో చారు, చట్నీ ఎక్కువగా చేస్తుంటాం. వేడివేడి అన్నం, ఇడ్లీ, దోసెల్లోకి టమోటా చట్నీ ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. అయితే, మీరు ఎప్పుడైనా పచ్చి టమోటాలతో పచ్చడి ట్రై చేశారా?- గ్రీన్​ కలర్​ టమోటాలతో చేసిన పచ్చడి పుల్లగా ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. ఈ పచ్చడి వేడివేడి అన్నంతో పాటు మెత్తని దోసెల్లోకి సర్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఎర్రని అలాగే పచ్చి టమోటాలతో చేసిన పచ్చళ్లు రెండూ ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటాయి. సింపుల్​గా ఈ పచ్చిటమోటా పచ్చడి ఎలా చేయాలో చూద్దామా!

"పెసర దోసెలు" క్రిస్పీగా రావాలంటే ఇలా చేయండి! - హోటల్ వాళ్ల సీక్రెట్ రెసిపీ ఇదే!

Raw Tomato
Raw Tomato (getty images)

పచ్చి టమోటా పచ్చడి తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పచ్చి టమోటాలు - అర కేజీ
  • కొద్దిగా చింతపండు
  • 2 స్పూన్లు - నూనె
  • టీ స్పూన్ - జీలకర్ర
  • టేబుల్​స్పూన్ - ధనియాలు
  • పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి - 8
  • పావు టీ - స్పూన్ పసుపు
  • ఎండుమిర్చి - 5
  • గుప్పెడు - కొత్తిమీర తరుగు
  • పచ్చిమిర్చి - 5
green mirchi
green mirchi (getty images)

తాలింపు కోసం

  • స్పూన్ - నూనె
  • అర టీ స్పూన్ - ఆవాలు
  • అర టీ స్పూన్ - జీలకర్ర
  • పావు టీ స్పూన్ - ఇంగువ
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • కరివేపాకు - 2
red chilli
red chilli (getty images)

పచ్చి టమోటా పచ్చడి తయారీ విధానం :

  • ముందుగా పచ్చి టమోటాలు రెండు మూడుసార్లు వాటర్​తో క్లీన్ చేయండి. ఆపై మీడియం సైజ్​ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్​ వెలిగించి కడాయి పెట్టి 2 స్పూన్లు నూనె వేసి హీట్ చేయండి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ఎండుమిర్చి, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి వేయించండి.
  • పచ్చిమిర్చి దోరగా ఫ్రై అయ్యాక గుప్పెడు కొత్తిమీర తరుగు వేసి ఫ్రై చేయండి.
  • కొత్తిమీర మగ్గిన తర్వాత ఇందులో ముందుగా కట్ చేసుకున్న పచ్చి టమోటా ముక్కలు వేసి వేయించండి.
  • కడాయిపై మూత పెట్టి టమోటా ముక్కలు మెత్తబడే వరకు మగ్గించుకోవాలి. టమోటా ముక్కలు సాఫ్ట్​గా మగ్గడానికి సుమారు 10 నిమిషాల సమయం పడుతుంది. అంత వరకు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మగ్గించుకోవాలి.
  • టమోటాలు మగ్గిన తర్వాత కొద్దిగా చింతపండు, టీ స్పూన్ జీలకర్ర, టేబుల్​స్పూన్ ధనియాలు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి, పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి వేయించండి.
spices
spices (getty images)
  • ఓ రెండు నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లరనివ్వండి. టమోటా మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ గిన్నెలోకి తీసుకోండి. ఇందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. గ్రైండ్ చేసిన పచ్చడిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోండి.
  • ఇప్పుడు టమోటా పచ్చడి తాలింపు కోసం స్టవ్​పై కడాయి పెట్టి స్పూన్ నూనె వేసి హీట్ చేయండి. ఆయిల్ వేడయ్యాక అర టీ స్పూన్ చొప్పున ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేయండి. చివరిగా తాలింపులో పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ, ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయండి.
kothimeera
kothimeera (getty images)

ఈ తాలింపుని పచ్చిటమోటా పచ్చడిలో వేసి అంతా కలిసేలా కలపండి. అంతే ఇలా సులభంగా తయారు చేసుకుంటే రుచికరమైన పచ్చి టమోటా పచ్చడి రెడీ! పచ్చిటమోటా పచ్చడి తయారీ విధానం మీకు నచ్చితే ఓసారి ఇంట్లో ట్రై చేయండి.

"ఎండుమిర్చి కొబ్బరి పచ్చడి" - ఈ చట్నీతో కాస్త ఎక్కువే తినాలనిపిస్తుంది!

కమ్మటి "శాకంబరి ప్రసాదం" - ఇలా చేస్తే సంవత్సరమంతా తృప్తిగా తినొచ్చు!

For All Latest Updates

TAGGED:

GREEN TOMATO CHUTNEY RECIPERAW TOMATO CHUTNEYPACHI TOMATO PACHADI IN TELUGUపచ్చిటమోటా పచ్చడిRAW TOMATO PACHADI MAKING

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఇన్​కమ్​ ట్యాక్స్ విచిత్రం- వచ్చిన లాభం రూ.21వేలు- కట్టాల్సిన పన్ను రూ.1లక్ష- ఎందుకిలా?

తరచూ కళ్లు పొడిబారుతున్నాయా? - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!

కొత్త ఇంటిని కొంటున్నారా? ఈ 7 అంశాలను మస్ట్​గా చెక్ చేయాల్సిందే!

ఆ ఆలయంలో నలుపు రంగులో హనుమ! శని ప్రభావమే కారణమా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.