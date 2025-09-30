"రవ్వ లడ్డూ" ఇలా ట్రై చేయండి - ఈ కొలతల్లో పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి!
పిల్లలకు ఇష్టమైన లడ్డూ - లోపల జ్యూసీగా ఉంటాయి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 30, 2025 at 2:59 PM IST
RAVA LADDU recipe in telugu : లడ్డూ! అనగానే ఇంకోటి కావాలనిపించేలా రుచిగా ఉండాలి. ఎండిపోయినట్టుగా కాకుండా మృదువుగా, సువాసన కూడా తప్పనిసరి. అలాగని ఎక్కువ స్వీట్ అనిపించినా తినాలనిపించదు. పదార్థాలన్నింటినీ సమపాళ్లలో కలిపి చేసే రవ్వ లడ్డూల రుచి మాటల్లో చెప్పలేం. కొద్దిగా డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా కలిపి ఇక్కడ ఇచ్చిన పదార్థాలు అవే కొలతల్లో ట్రై చేసి చూడండి. ఇలా చేసిన లడ్డూను కచ్చితంగా ఒక్కదానితో సరిపెట్టుకోరంటే అతిశయోక్తి లేదు.
రవ్వ లడ్డూ తయారీ పదార్థాలు :
- నెయ్యి - పావు కప్పు
- జీడిపప్పు - 25
- ఎండు ద్రాక్ష - 30
- బొంబాయి రవ్వ - 2 గ్లాసులు
- కొబ్బరి తురుము - 2 గ్లాసులు
- నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- చక్కెర - 2 గ్లాసులు
- యాలకులు - 6
- గోరు వెచ్చని పాలు - అర గ్లాసు
తయారీ విధానం :
- రవ్వ లడ్డూ కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకుని పావు కప్పు నెయ్యి వేసుకుని వేడి కాగానే జీడిపప్పు పలుకులు వేసుకుని లో ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించాలి. ఈ సమయంలోనే తియ్యగా ఉండే నల్ల ఎండు ద్రాక్ష కూడా వేసుకోవాలి.
- వేయించిన ద్రాక్ష, జీడిపప్పు పలుకులు పక్కకు తీసుకుని 2 గ్లాసుల బొంబాయి రవ్వ వేసుకుని వేయించాలి.
- లో ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ దోరగా వేయించాలి. మంట ఏ మాత్రం ఎక్కువైనా మాడిపోతుంది.
- 5 నిమిషాల్లో రవ్వ రంగు మారి మంచి వాసన వస్తుంది. ఈ సమయంలో రవ్వ పక్కకు తీసుకుని అదే గ్లాసుతో కొబ్బరి తురుము వేసుకుని వేయించాలి.
- కొబ్బరిలో తేమ ఆవిరై పొడి పొడిగా వేగగానే 1 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుని రంగు మారే వరకు బాగా కలుపుతూ వేయించాలి.
- వేయించిన కొబ్బరి తురుమును రవ్వలోకి వేసుకుని కలుపుకోవాలి.
- ఇపుడు మిక్సీ జార్లోకి 2 గ్లాసులకు కొద్దిగా తక్కువ చక్కెర, ఐదారు యాలకులు వేసుకుని బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- స్వీట్ తక్కువ కావాలనుకుంటే గ్లాసున్నర చక్కెర సరిపోతుంది.
- ఇపుడు గ్రైండ్ చేసుకున్న చక్కెర పొడిని రవ్వ, కొబ్బరి మిశ్రమంలోకి వేసుకుని చేతితో మర్దనా చేస్తూ కలుపుకోవాలి.
- ఇపుడు పాలు వేడి చేసి చల్లార్చుకుని గోరు వెచ్చగా కొద్ది కొద్దిగా పోస్తూ కలుపుకోవాలి. మనం తీసుకున్న రవ్వ కొలతలోకి అర గ్లాసు పాలు సరిపోతాయి.
- పది నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకుంటే పాలలో రవ్వ నానిపోతుంది. ఆ తర్వాత చేతికి కొద్దిగా నూనె రాసుకుని వేయించి తీసుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ కలిపి లడ్డూలు చుట్టుకోవాలి.
