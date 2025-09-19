ETV Bharat / offbeat

పాలతో ​సాఫ్ట్ రవ్వ కేసరి - ఈ పద్ధతి ఫాలో అయితే "పాల కోవా" టేస్ట్ ఉంటుంది!

పచ్చి పాలతో నేరుగా చేసేయొచ్చు - పంచదార నచ్చకుంటే ఇలా చేయండి!

palakova_recipe_in_telugu
palakova_recipe_in_telugu
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 11:00 AM IST

2 Min Read
PALAKOVA RECIPE IN TELUGU : స్వీట్ తయారు చేయడానికి చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కానీ కేసరి, పాల కోవా చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఉప్మా తయారు చేసినంత ఈజీగా అప్పటికప్పుడు రెడీ చేయొచ్చు. కేసరిలోనే కొన్ని మార్పులు చేసి, తయారీ విధానంలో కొత్తదనం జోడిస్తే పాలకోవా టేస్ట్ మాదిరిగా ఉంటుంది. అమృతం లాంటి ఇలాంటి రెసిపీ కోసం పాలు వేడి చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. పచ్చి పాలు నేరుగా కలిపి వాడుకోవచ్చు. ఇక ఇందులో పంచదార నచ్చని వాళ్లు బెల్లంతో ట్రై చేయొచ్చు.

"పోషకాల లడ్డూ" - పిల్లలకు ఇలా చేసి పెట్టండి! - ఇష్టంగా తింటారు!

palakova_recipe_in_telugu
palakova_recipe_in_telugu

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీడిపప్పు - 15
  • కిస్ మిస్ - 20
  • సూజీ రవ్వ - అర కప్పు
  • పాలు - 3 కప్పులు
  • పంచదార - అర కప్పు
  • కుంకుమ పువ్వు - కొద్దిగా
  • యాలకుల పొడి
palakova_recipe_in_telugu
palakova_recipe_in_telugu

తయారీ పదార్థాలు :

  • ముందుగా స్టవ్​పై కడాయి పెట్టుకుని 2 స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకోవాలి.
  • నెయ్యిలో జీడిపప్పు, కిస్ మిస్ వేసుకోవాలి. ఫ్రై చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అదే కడాయిలో మిగిలిన నెయ్యిలో అర కప్పు సూజీ రవ్వ బాగా వేయించాలి. సన్నటి మంటపై కలుపుతూ రంగు మారే వరకు వేయించిన తర్వాత కప్పున్నర పాలు పోసుకోవాలి. అంటే రవ్వ, పాల శాతం 1: 3 ఉండాలి.
palakova_recipe_in_telugu
palakova_recipe_in_telugu
  • పచ్చిపాలు పోసుకున్నా సరిపోతుంది. పాలు వేడి చేసి చల్లార్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు.
  • 5 - 8 నిమిషాలు సన్నటి మంటపై బాగా కలుపుతూ ఉడికించుకుని అర కప్పు పంచదార వేసి కలుపుకోవాలి. మీరు స్వీట్ ఎక్కువగా కావాలనుకుంటే ఇంకా ఎక్కువ కూడా వేసుకోవచ్చు కానీ, అర కప్పు చక్కెర పర్ఫెక్ట్ గా సరిపోతుంది.
  • పంచదారకు బదులు బెల్లం వేసుకోవాలనుకుంటే ఇదే సమయంలో సరైన కొలతల్లో బెల్లం తీసుకుని నీళ్లు పోసుకుని కరిగించుకున్న తర్వాత నలకలు, చెత్త రాకుండా జల్లెడ పట్టి పోసుకుంటే సరిపోతుంది.
palakova_recipe_in_telugu
palakova_recipe_in_telugu
  • ఇక అప్పటికప్పుడు స్వీట్ రెడీ కావాలనుకుంటే పంచదార బెస్ట్ ఆప్షన్.
  • పంచదార నచ్చని వాళ్లు బెల్లం నీళ్లు పోసుకోవచ్చు.
  • ఇపుడు కొద్దిగా పాలల్లో నానబెట్టుకున్న కుంకుమ పువ్వు నీళ్లు పోసుకుని కలుపుకోవాలి.
  • ఈ సమయంలో ఫుడ్ కలర్ బదులు స్వచ్ఛమైన కుంకుమ పువ్వు నీళ్లు పోసుకోవడం వల్ల కేసరి టేస్ట్ పెరుగుతుంది.
palakova_recipe_in_telugu
palakova_recipe_in_telugu
  • 5 నిమిషాలు ఉడికిస్తూ కలుపుతూ 1 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత నాలుగైదు యాలకులను పొట్టు తీసి పొడి చేసుకుని వేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత వేయించి పక్కకు పెట్టుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసి కలుపుకోవాలి.
  • దగ్గర పడిన తర్వాత గోరు వెచ్చగా తింటుంటే అద్భుతంగా అనిపిస్తుంది.

నోరూరించే "గోరుమిటీలు" - సూపర్​ టేస్ట్​తో జ్యూసీజ్యూసీగా!

పర్ఫెక్ట్ "డ్రై ఫ్రూట్ లడ్డూ" - ఉప్మా చేసినంత ఈజీగా స్వీట్ షాప్ స్టైల్​లో చుట్టేయొచ్చు!

