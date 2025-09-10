రావణుడి అత్తారిల్లు మనదేశంలోనే! - దసరా రోజున సంతాపం!!
- దేవుడిగా ఆరాధిస్తున్న ప్రజలు - దశకంఠుడికి అక్కడ నిత్య పూజలు!
Published : September 10, 2025 at 1:38 PM IST
Ravana Temple : రావణుడిని మనదేశంలో ఎలా గుర్తిస్తారో అందరికీ తెలిసిందే. సీతాదేవిని అపహరించి, శ్రీరాముడిని కష్టాలకు గురిచేసిన రాక్షసుడిగానే అందరూ భావిస్తారు. అందుకే ప్రతీ ఏటా దసరా రోజున రావణ దహనం చేసి చెడుపై మంచి గెలిచినట్టుగా ప్రకటిస్తారు. కానీ, మన దేశంలోని రావణుడిని దేవుడిగా భావించే గ్రామం ఉంది. ఆలయం నిర్మించి నిత్య పూజలు కూడా చేస్తున్నారు. ఇది తరతరాలుగా సాగుతున్న సంప్రదాయం అక్కడ! ఇంతకీ ఎక్కడ? ఇందుకు కారణం ఏంటి? అన్నది ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
మండోర్ లో:
రాజస్థాన్లోని జోథ్ పూర్ కు 9 కిలోమీటర్ల దూరంలో మండోర్ అనే గ్రామం ఉంది. ఇక్కడే దశ కఠుడి ఆలయం ఉంది. రావణుడి భార్య మండోదరి ఇక్కడే పుట్టిందని స్థానికులు నమ్ముతారు. పూర్వం ఇక్కడ ఒక రాక్షసుడు ఉండేవాడట. అతను చాలా దుర్మార్గంగా ఉండేవాడట. అతని కుమార్తెనే మండోదరి. ఆమె చాలా ధర్మాత్మురాలుగా ఉండేదట. ఎవరికి ఏ కష్టం వచ్చినా ఆదుకునేదట. ఈ క్రమంలోనే రావణాసురుడు ఒక యజ్ఞం చేయడానికి సిద్ధమయ్యాడు. అప్పుడే రావణాసురుడు ధర్మాత్మురాలైన మండోదరి గురించి విన్నాడట. తాను చేయబోతున్న యజ్ఞం కోసం మండోదరి అవసరం ఏర్పడిందట. దాంతో రావణుడు లంక నుంచి బయలుదేరి ఇక్కడికి వచ్చాడట. ఆమెను పెళ్లిచేసుకొని ఇక్కడి నుంచి తీసుకెళ్లాడని స్థానికులు చెబుతున్నారు.
ఇక్కడి వారికి రాక్షసుడు కాడు :
దేశంలోని హిందువులు అందరూ రావణాసురుడిని రాక్షసుడిగానే భావిస్తారు. ఆయన్ని రాక్షసత్వానికి గుర్తుగా చూస్తారు. కానీ, మండోర్ ప్రజలు మాత్రం మరోవిధంగా గుర్తుంచుకుంటారు. రావణుడి గొప్పతనాన్ని మననం చేసుకుంటారు. ఆయన అచంచల శివభక్తిని, శక్తి సామర్థ్యాలను, అసాధారణ మేధాశక్తిని ఇక్కడి వారు గౌరవిస్తుంటారు. ఆ విధంగా ఆయనను గొప్ప రాజుగా కీర్తిస్తుంటారు. అందుకే, దసరా రోజున దేశవ్యాప్తంగా రావణాసురుడి బొమ్మలు దహనం చేస్తే, ఇక్కడ మాత్రం రావణాసురుడి మృతికి సంతాపం ప్రకటిస్తుంటారు. ఆ రోజున దశ కంఠుడి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తుంటారు.
మండోర్ అల్లుడు :
రావణుడు తమ ఊరి అల్లుడిగా ఇక్కడి ప్రజలు భావిస్తుంటారు. అందుకే ఆయనకు ఆలయం నిర్మించి మరీ పూజలు చేస్తున్నారు. మండోర్లోని అమర్ నాథ్ ఆలయ ప్రాంగణంలో లంకాధిపతి ఆలయం ఉంది. ఇక్కడ రావణాసురుడిని దేవుడిగానే పూజిస్తారు. ఈ ఆలయానికి సమీపంలోనే మండోదరి విగ్రహం కూడా పూజలందుకుంటోంది. ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా రావణ భక్తులు ఇక్కడికి వస్తుంటారని పూజారి తెలిపారు. తన విమానంలో అంగారకుడి వంటి గ్రహాలను రావణుడు సందర్శించి వచ్చేవాడని ఇక్కడి వారు నమ్ముతారు.