Rava Pulihora : పండుగలు, ప్రత్యేక పూజల్లో చాలా మంది తయారు చేసుకునే రెసిపీల్లో పులిహోర ముందు వరుసలో ఉంటుంది. అయితే ఎప్పుడూ అన్నంతో చేసిన పులిహోరను తినాలంటే బోర్ అనిపిస్తోంది. అందుకే ఈసారి కాస్త వెరైటీగా ఈ స్పెషల్ రెసిపీని ట్రై చేయండి. అదే రవ్వ పులిహోర. దీనిని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. పైగా దీని కోసం ఎక్కువ శ్రమించాల్సిన పనిలేదు. నిమిషాల్లోనే చాలా సులువుగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి ఈ సూపర్ టేస్టీ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యపు రవ్వ - ఒకటిన్నర కప్పు
- నూనె - ఆరు టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉప్పు - రెండు టీ స్పూన్లు
- పసుపు - ఆఫ్ టీ స్పూన్
- పల్లీలు - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
- శనగపప్పు - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
- మినపగుండ్లు - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - ఒక టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - ఒక టీ స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - ఆరు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఎండుమిర్చి - నాలుగు
- ఇంగువ - పావు టీ స్పూన్
- నిమ్మకాయలు - నాలుగు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఓ గిన్నె తీసుకొని పాన్ పెట్టుకొని నాలుగు కప్పుల నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు రెండు టీ స్పూన్ల ఉప్పు, ఆఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసుకోవాలి. ఇందులో ఒకటిన్నర కప్పుల బియ్యపు రవ్వ యాడ్ చేయాలి. మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఉండలు కట్టకుండా కలపాలి. ఇలా రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- ఆ తర్వాత మధ్యమధ్యలో మరో నాలుగు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఉండాలి. అనంతరం రవ్వను పక్కకు తీసి చల్లారనివ్వాలి.
- మరోవైపు పులిహోర తాలింపు కోసం ఓ కడాయి పెట్టుకొని నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. పల్లీలు సగం వేగిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల శనగపప్పు యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా రెండు టేబుల్ స్పూన్ల మినపగుండ్లు, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి వేగనివ్వాలి.
- ఇవి వేగిన తర్వాత సన్నగా తరిగిన అల్లం ముక్కలు, ఆరు పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు, నాలుగు ఎండు మిర్చి వేసి ఫ్రై చేయాలి. రవ్వ పులిహోర కోసం తాలింపు ఎక్కువగా ఉంటేనే బాగుంటుంది. ఆ తర్వాత పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ కలపాలి.
- ఆ తర్వాత రెడీ అయిన తాలింపులో ఆరిన రవ్వ వేసి మిక్స్ చేయాలి. ఇందులో నాలుగు కాయల నిమ్మరసాన్ని కలపాలి.
- ఇక అంతే రవ్వ పులిహోర తయారైనట్లే.
- ఈ కొలతలు పాటిస్తూ ప్రసాదంగా చేసుకోవచ్చు. ఈ పద్ధతి నచ్చితే మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి.
