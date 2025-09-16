చల్లారినా గట్టిపడని "రవ్వ కేసరి" - ఈ చిన్న టిప్ పాటిస్తే నోట్లే వేయగానే కరిగిపోతుంది!
సింపుల్ స్వీట్ రెసిపీ రవ్వ కేసరి - పక్కా కొలతలు, మంచి టిప్స్తో ఇలా ట్రై చేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 16, 2025 at 4:51 PM IST
Rava Kesari Recipe in Telugu : రవ్వ కేసరి ఒక్కొక్కరు ఒక్కో విధంగా తయారు చేస్తుంటారు. ఎలా చేసినా ఎంతో తియ్యగా ఉండే ఈ స్వీట్ అందరికీ ఇష్టమే. అయితే, కొన్నిసార్లు మనం తెలిసో తెలియకో చేసే చిన్న మిస్టేక్స్ వల్ల రవ్వ కేసరి చల్లారిన తర్వాత గట్టిపడుతుంది. అలా కాకుండా రవ్వ కేసరి చల్లారిన తర్వాత కూడా సాఫ్ట్గా ఉండాలంటే ఈ స్టైల్ ఫాలో అయిపోండి!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కప్పు - బొంబాయి రవ్వ
- మూడున్నర కప్పులు - నీళ్లు
- చిటికెడు - కుంకుమ పువ్వు
- 1/3 కప్పు - నూనె
- 1/3 కప్పు - నెయ్యి
- పావు కప్పు - డ్రై ఫ్రూట్స్ ముక్కలు
- రుచికి సరిపడా - చక్కెర
- చిటికెడు - పచ్చకర్పూరం
- అర టీ స్పూన్ - యాలకుల పొడి
ఇలా చేయండి :
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్పై కడాయి పెట్టి రవ్వ కొలుచుకున్న గిన్నెతో మూడున్నర కప్పులు నీళ్లు పోసి మరిగించుకోవాలి. ఇందులో చిటికెడు కుంకుమ పువ్వు వేసి కలపండి.
- నీళ్లు మరిగేలోపు ఒక చిన్న గిన్నెలో నూనె, నెయ్యి వేసి అంతా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేయండి.
- ఇప్పుడు స్టవ్పై మరొక కడాయి పెట్టి 3 టేబుల్స్పూన్లు నూనె-నెయ్యి మిశ్రమం వేసి వేడి చేయండి.
- ఆయిల్ బాగా వేడయ్యాక పావు కప్పు డ్రై ఫ్రూట్స్ ముక్కలు వేసి వేయించండి. డ్రై ఫ్రూట్స్ దోరగా ఫ్రై అయ్యాక ఒక కప్పు బొంబాయి రవ్వ వేసి లో ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించండి.
- రవ్వ ఎంత చక్కగా వేయిస్తే అంత రుచిగా ఉంటుంది. రవ్వ వేయించేటప్పుడు కొద్దిగా నెయ్యి వేసి ఫ్రై చేయండి.
- రవ్వ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లో చక్కగా ఫ్రై అయ్యాక మరిగించుకున్న కుంకుమపువ్వు నీళ్లు వేసి ఉండలు లేకుండా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- మంటని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి కాస్త దగ్గరపడే వరకు ఉడికించుకోవాలి. రవ్వ దగ్గరగా అయ్యాక రుచికి సరిపడా చక్కెర వేసి కలపండి.
- ఓ రెండు మూడు నిమిషాలు ఉడికించుకున్న తర్వాత చిటికెడు పచ్చకర్పూరం, అర టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి మిక్స్ చేయండి.
- అనంతరం ఇందులో మిగిలిపోయిన నెయ్యి-నూనె వేసి బాగా మిక్స్ చేయండి.
- మరో రెండు నిమిషాలు ఉడికించుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి.
- అంతే ఇలా సులభంగా తయారు చేసుకుంటే ఎంతో కమ్మగా ఉండే రవ్వ కేసరి మీ ముందుంటుంది. ఈ పద్ధతిలో, అలాగే కొలతలు పాటిస్తూ చేస్తే రవ్వ కేసరి చల్లారిన తర్వాత కూడా ఎంతో మృదువుగా బాగుంటుంది. టేస్టీ రవ్వ కేసరి తయారీ విధానం నచ్చితే మీరు ఓసారి ట్రై చేయండి!
