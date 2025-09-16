ETV Bharat / offbeat

చల్లారినా గట్టిపడని "రవ్వ కేసరి" - ఈ చిన్న టిప్ పాటిస్తే నోట్లే వేయగానే కరిగిపోతుంది!

సింపుల్​ స్వీట్ రెసిపీ రవ్వ కేసరి - పక్కా కొలతలు, మంచి టిప్స్​తో ఇలా ట్రై చేయండి!

rava_kesari_recipe_in_telugu
rava_kesari_recipe_in_telugu
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 16, 2025 at 4:51 PM IST

2 Min Read
Rava Kesari Recipe in Telugu : రవ్వ కేసరి ఒక్కొక్కరు ఒక్కో విధంగా తయారు చేస్తుంటారు. ఎలా చేసినా ఎంతో తియ్యగా ఉండే ఈ స్వీట్​ అందరికీ ఇష్టమే. అయితే, కొన్నిసార్లు మనం తెలిసో తెలియకో చేసే చిన్న మిస్టేక్స్​ వల్ల రవ్వ కేసరి చల్లారిన తర్వాత గట్టిపడుతుంది. అలా కాకుండా రవ్వ కేసరి చల్లారిన తర్వాత కూడా సాఫ్ట్​గా ఉండాలంటే ఈ స్టైల్ ఫాలో అయిపోండి!

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కప్పు - బొంబాయి రవ్వ
  • మూడున్నర కప్పులు - నీళ్లు
  • చిటికెడు - కుంకుమ పువ్వు
  • 1/3 కప్పు - నూనె
  • 1/3 కప్పు - నెయ్యి
  • పావు కప్పు - డ్రై ఫ్రూట్స్​ ముక్కలు
  • రుచికి సరిపడా - చక్కెర
  • చిటికెడు - పచ్చకర్పూరం
  • అర టీ స్పూన్ - యాలకుల పొడి
ఇలా చేయండి :

  1. ఇక్కడ మీకు నచ్చితే ఆరెంజ్​ లేదా యెల్లో​ ఫుడ్ కలర్ ఉపయోగించవచ్చు. కలర్ ఇష్టం లేని వారు వేసుకోవద్దు.
  2. అలాగే పల్లీ నూనె కాకుండా సన్​ఫ్లవర్ ఆయిల్ ఉపయోగించండి.
  3. నూనె, నెయ్యి సమానంగా కలిపి రవ్వ కేసరీ తయారు చేయడం వల్ల మృదువుగా ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది.
  4. ఇక్కడ షుగర్​కి బదులుగా మీరు బెల్లం పొడి కూడా ఉపయోగించవచ్చు.
తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్​పై కడాయి పెట్టి రవ్వ కొలుచుకున్న గిన్నెతో మూడున్నర కప్పులు నీళ్లు పోసి మరిగించుకోవాలి. ఇందులో చిటికెడు కుంకుమ పువ్వు వేసి కలపండి.
  • నీళ్లు మరిగేలోపు ఒక చిన్న గిన్నెలో నూనె, నెయ్యి వేసి అంతా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేయండి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్​పై మరొక కడాయి పెట్టి 3 టేబుల్​స్పూన్లు నూనె-నెయ్యి మిశ్రమం వేసి వేడి చేయండి.
  • ఆయిల్​ బాగా వేడయ్యాక పావు కప్పు డ్రై ఫ్రూట్స్​ ముక్కలు వేసి వేయించండి. డ్రై ఫ్రూట్స్​ దోరగా ఫ్రై అయ్యాక ఒక కప్పు బొంబాయి రవ్వ వేసి లో ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ వేయించండి.
  • రవ్వ ఎంత చక్కగా వేయిస్తే అంత రుచిగా ఉంటుంది. రవ్వ వేయించేటప్పుడు కొద్దిగా నెయ్యి వేసి ఫ్రై చేయండి.
  • రవ్వ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లో చక్కగా ఫ్రై అయ్యాక మరిగించుకున్న కుంకుమపువ్వు నీళ్లు వేసి ఉండలు లేకుండా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • మంటని లో ఫ్లేమ్​లో పెట్టి కాస్త దగ్గరపడే వరకు ఉడికించుకోవాలి. రవ్వ దగ్గరగా అయ్యాక రుచికి సరిపడా చక్కెర వేసి కలపండి.
  • ఓ రెండు మూడు నిమిషాలు ఉడికించుకున్న తర్వాత చిటికెడు పచ్చకర్పూరం, అర టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి మిక్స్ చేయండి.
  • అనంతరం ఇందులో మిగిలిపోయిన నెయ్యి-నూనె వేసి బాగా మిక్స్ చేయండి.
  • మరో రెండు నిమిషాలు ఉడికించుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి.
  • అంతే ఇలా సులభంగా తయారు చేసుకుంటే ఎంతో కమ్మగా ఉండే రవ్వ కేసరి మీ ముందుంటుంది. ఈ పద్ధతిలో, అలాగే కొలతలు పాటిస్తూ చేస్తే రవ్వ కేసరి చల్లారిన తర్వాత కూడా ఎంతో మృదువుగా బాగుంటుంది. టేస్టీ రవ్వ కేసరి తయారీ విధానం నచ్చితే మీరు ఓసారి ట్రై చేయండి!

