Rava Idly Chutney : ఇడ్లీలు అనగానే మనకూ ఎప్పుడూ బియ్యం, మినప్పప్పు మాత్రమే కాకుండా ఓసారి ఇలా హోటల్ స్టైల్ రవ్వ ఇడ్లీలను ట్రై చేసి చూడండి. ఎంతో రుచిగా ఉంటాయి. అంతే కాదు రవ్వ ఇడ్లీ చట్నీ వేసుకుని తింటే ఆ రుచే వేరుగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా రుచితో పాటు ఆరోగ్యం కూడా మీ సొంతం. అలాంటి రవ్వ ఇడ్లీ చట్నీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్ధాలు:
- బొంబాయి రవ్వ - ఒక కప్పు
- టమోటాలు - రెండు
- మినపగుళ్లు - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- మినపగుండ్లు - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి - ఒకటి
- ఎండుమిరపకాయలు - ఎనిమిది
- కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- నూనె - తగినంత
- శనగపప్పు - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- మినపప్పు - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- ఆవాలు - ఒక టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- పచ్చిమిరపకాయలు - మూడు
- క్యారెట్ - మూడు
- కొత్తిమీర - తగినంచా
- పెరుగు - ఒక కప్పు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా టమోటా చట్నీ కోసం స్టవ్ పై కడాయిని పెట్టుకుని అందులో టేబుల్ స్పూన్ వరకూ నూనెను వేసుకోవాలి. అదే విధంగా రెండు టేబుల్ స్పూన్ల వరకూ మినపగుండ్లను వేసుకోవాలి. వీటితో పాటు ఓ పది వెల్లుల్లి రెబ్బలను యాడ్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత తగిన విధంగా ఓ ఎనిమిది ఎండిమిరకాయలను తుంచి వేయాలి. వీటిని దోరగా మంటను లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఫ్రై చేయాలి . ఇవి బాగా వేగిన తర్వాత కట్ చేసుకున్న టమోటా ముక్కలను వేసుకోవాలి. అలాగే రెండు కరివేపాకు రెమ్మలను యాడ్ చేయాలి.
- ఇందులోనే పావు టీ స్పూన్ వరకూ పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పును కూడా వేసుకుని టమోటాలు మెత్తగా అయ్యేంత వరకూ బాగా కలుపుకుని మగ్గనివ్వాలి. పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని వాటర్ పోయకుండా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత దీనిని ఓ పాత్రలోకి తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి తాలింపు కోసం కడాయిలో కొద్దిగా నూనె వేయాలి. ఇందులో పొపుదినుసులు, కొద్దిగా కరివేపాకు, చిటికెడు ఇంగువ వేయాలి. అనంతరం తయారు చేసుకున్న టమోటా చట్నీలో కలపాలి. అంతే వేడివేడి టమోటా చట్నీ రెడీ అవుతుంది. దీనిని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే మూడు నాలుగు రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది.
- ఇప్పుడు రవ్వ ఇడ్లీ కోసం స్టవ్పై కడాయిని పెట్టుకుని ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ వరకూ నూనెను వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ పచ్చి శనగపప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ మినపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్రను వేసి కలపాలి. ఇవి కొంచెం వేగిన తర్వాత ఓ టేబుల్ స్పూన్ పచ్చిమిర్చి తురుము, కొద్దిగా కరివేపాకు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల వరకూ చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యారెట్ ముక్కలను యాడ్ చేయాలి.
- తర్వాత ఇందులో ఒక కప్పు బొంబాయి రవ్వ వేసుకుని ఓ ఐదు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి. కమ్మటి వాసన వచ్చేంత వరకూ ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ను ఆఫ్ చేసి కడాయిని పక్కకు దించి ఈ మిశ్రమాన్ని ఓ బౌల్లో వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటిలో అర టీ స్పూన్ వంట సోడా, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కొత్తిమీర, మనం ఏ కప్పుతో అయితే రవ్వను తీసుకున్నామో అదే కప్పుతో ఓ కప్పు పెరుగును వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. దీనిలో కొంచెం నీళ్లు పోసి కడాయి మూత పెట్టుకుని ఓ 15 నిమిషాల పాటు ఉంచుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ఇడ్లీ పాత్ర తీసుకుని అందులో కొంచెం నూనె లేదా నీరు వేసుకుని ఇడ్లీ పిండిని గరిటెతో కొద్ది కొద్దిగా వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇడ్లీ పాత్రను పెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచాలి. ఇలా ఒక 15 నిమిషాల పాటు ఉండనివ్వాలి. ఇక అంతే వేడివేడి ఇడ్లీ రెడీ అవుతుంది.
- ఆ తర్వాత మనం తయారు చేసుకున్న టమోటా చట్నీలో ఇడ్లీలను వేసి తింటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతోంది.
