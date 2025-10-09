ఉప్మా రవ్వతో "గుంత పొంగనాలు" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - పల్లీ చట్నీతో కిర్రాక్!
-గుంత పొంగనాలు చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు - బ్రేక్ఫాస్ట్, స్నాక్లోకి నిమిషాల్లోనే రెడీ!
Published : October 9, 2025 at 4:02 PM IST
Rava Gunta Ponganalu: మెజార్టీ పీపుల్ ఇష్టంగా తినే బ్రేక్ఫాస్ట్లలో గుంత పొంగనాలు ఒకటి. తక్కువ నూనెతో టేస్టీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవడంతో పిల్లలూ హ్యాపీగా తినేస్తారు. అందుకే ఇంట్లో ఇడ్లీ లేదా దోశ పిండి ఉన్నప్పుడు చాలా మంది వీటిని ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే కేవలం పిండి ఉన్నప్పుడే కాదు, లేనప్పుడూ రుచికరమైన గుంత పొంగనాలు చేసుకోవచ్చు. అందుకోసం ఉప్మా రవ్వ ఉంటే సరిపోతుంది. మీరు విన్నది నిజమే. బొంబాయి రవ్వతో సూపర్ టేస్టీ పొంగనాలు చేసుకోవచ్చు. ఎక్కువ కష్టపడే పనిలేకుండా చాలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని బొంబాయి రవ్వ గుంత పొంగనాలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
- పెరుగు - ముప్పావు కప్పు
- జీలకర్ర - అర చెంచా
- రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
- ఉల్లిపాయ - 1
- క్యారెట్ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 3
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- బేకింగ్ సోడా - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే క్యారెట్పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురిమి పక్కన ఉంచాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి బొంబాయి రవ్వ తీసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పెరుగు, జీలకర్ర వేసి కలపాలి.
- ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ దోశ పిండి మాదిరి కలుపుకోవాలి. అనంతరం అందులోకి సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, క్యారెట్ వేసి మరోసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత గిన్నెపై మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టాలి. ఈలోపు రవ్వ నానుతుంది.
- పావుగంట తర్వాత మూత తీసి చూస్తే రవ్వ నీటిని పీల్చుకుని గట్టిపడుతుంది. అలాంటి సమయంలో మరికొన్ని నీళ్లు పోసి దోశ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి గుంత పొంగనాల పెనం పెట్టి అందులో నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఈలోపు రవ్వ మిశ్రమంలోకి బేకింగ్ సోడా వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- పెనంలోని నూనె కాగిన తర్వాత రవ్వ మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా వేసుకోవాలి. ఇలా అన్ని గుంతల్లో వేసిన తర్వాత మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో అడ్జస్ట్ చేసి కాల్చుకోవాలి.
- పొంగనాలు ఓ వైపు కాలిన తర్వాత రెండో వైపుకు తిప్పుకుని కాల్చుకోవాలి. ఇలా రెండు వైపులా ఎర్రగా కాలిన తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పిండి మొత్తాన్ని ఇలానే చేసుకుని కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత వీటిని ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకుని పల్లీ లేదా కొబ్బరి లేదా టమాటా చట్నీతో సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే రవ్వ గుంత పొంగనాలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- పుల్లటి పెరుగు అయితే పొంగనాల పిండి పర్ఫెక్ట్గా ఉండటంతో పాటు టేస్ట్ బాగుంటాయి.
- పైన చెప్పినవి మాత్రమే కాకుండా మీకు నచ్చిన ఇతర కూరగాయలు కూడా వేసుకోవచ్చు.
- జీలకర్రను నేరుగా కాకుండా ఓ చెంచాలో నూనెలో వేసి, దానితో పాటు ఆవాలు వేసి వేయించి ఈ మిశ్రమాన్ని పిండిలో కలుపుకుంటే మరింత రుచికరంగా ఉంటాయి.
చీరాల ఫేమస్ "కట్ మిర్చీ బజ్జీ చాట్" - తక్కువ నూనెతో కరకరలాడుతూ అద్దిరిపోతుంది!
కరకరలాడే "రవ్వ పునుగులు" - అరగంటలో రెడీ - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్!