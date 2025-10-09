ETV Bharat / offbeat

ఉప్మా రవ్వతో "గుంత పొంగనాలు" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - పల్లీ చట్నీతో కిర్రాక్​!

-గుంత పొంగనాలు చాలా సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు - బ్రేక్​ఫాస్ట్​, స్నాక్​లోకి నిమిషాల్లోనే రెడీ!

Rava Gunta Ponganalu
Rava Gunta Ponganalu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 9, 2025 at 4:02 PM IST

2 Min Read
Rava Gunta Ponganalu: మెజార్టీ పీపుల్​ ఇష్టంగా తినే బ్రేక్​ఫాస్ట్​లలో గుంత పొంగనాలు ఒకటి. తక్కువ నూనెతో టేస్టీగా ప్రిపేర్​ చేసుకోవడంతో పిల్లలూ హ్యాపీగా తినేస్తారు. అందుకే ఇంట్లో ఇడ్లీ లేదా దోశ పిండి ఉన్నప్పుడు చాలా మంది వీటిని ప్రిపేర్​ చేస్తుంటారు. అయితే కేవలం పిండి ఉన్నప్పుడే కాదు, లేనప్పుడూ రుచికరమైన గుంత పొంగనాలు చేసుకోవచ్చు. అందుకోసం ఉప్మా రవ్వ ఉంటే సరిపోతుంది. మీరు విన్నది నిజమే. బొంబాయి రవ్వతో సూపర్​ టేస్టీ పొంగనాలు చేసుకోవచ్చు. ఎక్కువ కష్టపడే పనిలేకుండా చాలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని బొంబాయి రవ్వ గుంత పొంగనాలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Rava
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
  • పెరుగు - ముప్పావు కప్పు
  • జీలకర్ర - అర చెంచా
  • రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • క్యారెట్​ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • బేకింగ్​ సోడా - అర టీస్పూన్​
Curd
పెరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే క్యారెట్​పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురిమి పక్కన ఉంచాలి.
  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి బొంబాయి రవ్వ తీసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పెరుగు, జీలకర్ర వేసి కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ పోసుకుంటూ దోశ పిండి మాదిరి కలుపుకోవాలి. అనంతరం అందులోకి సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, క్యారెట్​ వేసి మరోసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకున్న తర్వాత గిన్నెపై మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టాలి. ఈలోపు రవ్వ నానుతుంది.
Onions
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • పావుగంట తర్వాత మూత తీసి చూస్తే రవ్వ నీటిని పీల్చుకుని గట్టిపడుతుంది. అలాంటి సమయంలో మరికొన్ని నీళ్లు పోసి దోశ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గుంత పొంగనాల పెనం పెట్టి అందులో నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఈలోపు రవ్వ మిశ్రమంలోకి బేకింగ్​ సోడా వేసి మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • పెనంలోని నూనె కాగిన తర్వాత రవ్వ మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా వేసుకోవాలి. ఇలా అన్ని గుంతల్లో వేసిన తర్వాత మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో అడ్జస్ట్​ చేసి కాల్చుకోవాలి.
Carrot
క్యారెట్​ తురుము (Getty Images)
  • పొంగనాలు ఓ వైపు కాలిన తర్వాత రెండో వైపుకు తిప్పుకుని కాల్చుకోవాలి. ఇలా రెండు వైపులా ఎర్రగా కాలిన తర్వాత ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పిండి మొత్తాన్ని ఇలానే చేసుకుని కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత వీటిని ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పల్లీ లేదా కొబ్బరి లేదా టమాటా చట్నీతో సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే రవ్వ గుంత పొంగనాలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Rava Gunta Ponganalu
రవ్వ గుంత పొంగనాలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • పుల్లటి పెరుగు అయితే పొంగనాల పిండి పర్ఫెక్ట్​గా ఉండటంతో పాటు టేస్ట్​ బాగుంటాయి.
  • పైన చెప్పినవి మాత్రమే కాకుండా మీకు నచ్చిన ఇతర కూరగాయలు కూడా వేసుకోవచ్చు.
  • జీలకర్రను నేరుగా కాకుండా ఓ చెంచాలో నూనెలో వేసి, దానితో పాటు ఆవాలు వేసి వేయించి ఈ మిశ్రమాన్ని పిండిలో కలుపుకుంటే మరింత రుచికరంగా ఉంటాయి.

