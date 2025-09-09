క్రిస్పీ, టేస్టీ "గోధుమ రవ్వ దోసెలు" - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
బియ్యం లేకుండానే గోధుమ రవ్వతో దోసెలు - ఇలా చేశారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 9, 2025 at 11:49 AM IST
Rava Dosa Making : రోజూ బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఇడ్లీ, చపాతీ, బోండా, ఉప్మా, వడలు తింటూనే ఉంటారు. ఇందులో దోశ కూడా ఒకటి. ఇవి క్రిస్పీగా ఉండటంతో పాటు టేస్టీగానూ ఉంటాయి. అందుకే చాలా మందికి ఇది ఫేవరెట్. వీటిని చేయాలంటే మినపగుండ్లు, బియ్యాన్ని వాడుతుంటారు. అలా కాకుండా గోధుమ రవ్వతో దోసెలు తయారు చేయోచ్చని మీకు తెలుసా? దీనిని ఇప్పుడు చెప్పిన పద్ధతిలో చేశారంటే పిల్లలు,పెద్దలు ఇష్టంగా తింటారు. మరి టేస్టీ టేస్టీ రవ్వ దోసెలకు కావాల్సి పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఫాస్ట్ ఫుడ్ లవర్స్ ఫేవరెట్ "నూడుల్స్ మంచూరియా" - ఇంట్లోనూ ఈజీగా ఇలా చేసేయండి!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మినపగుండ్లు - ఒక కప్పు
- గోధుమ రవ్వ - రెండు కప్పులు
- శనగపప్పు - పావు కప్పు
- సగ్గుబియ్యం - పావు కప్పు
- మెంతులు - ఒక టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో ఒక కప్పు మినపగుండ్లు వేసుకోవాలి. అదేవిధంగా రెండు కప్పుల గోధుమ రవ్వ, పావు కప్పు శనగపప్పు, పావు కప్పు సగ్గుబియ్యం, ఒక టీ స్పూన్ మెంతులు యాడ్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత పప్పులను నీళ్లుపోసి రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. అనంతరం తగినన్ని వాటర్ పోసి వాటిని ఐదు గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
- ఐదు గంటల తర్వాత నానబెట్టిన పప్పులను మిక్సీజార్లో తీసుకొని కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం పిండిని గిన్నెలో వేసి చేతితో బాగా కలపాలి. గిన్నెపై మూతపెట్టి ఎనిమిది గంటల పాటు పిండిని పులియబెట్టాలి. మీరు రాత్రి పూట ఇలా చేశారంటే మరుసటి రోజు ఉదయానికల్లా పిండిగా రెడీ అవుతుంది.
- ఎనిమిది గంటల తర్వాత పిండిని గిన్నెలోకి తీసుకొని రుచికి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి దోసె ప్యాన్ పెట్టుకొని కొద్దిగా పిండిని పాన్పై పోసి స్ప్రైడ్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచాలి. దోసె కాస్త గట్టిపడేట్టప్పుడు ఆపై కొద్దిగా నూనె వేసి కాలనివ్వాలి.
- కొద్దిగా కాలిన తర్వాత మరోవైపు టర్న్ చేస్తూ కాల్చుకోవాలి. ఆ తర్వాత రెడీ అయిన దోసెను ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
దోశలోకి చట్నీ తయారీ విధానం :
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని రెండు టీ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత నాలుగు పచ్చిమిర్చి ముక్కలతో పాటు కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఒక ఉల్లిపాయ, టమోటా ముక్కలను వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత పాన్పై మూతపెట్టి నాలుగు నిమిషాలు ఉడికించినట్లయితే ఉల్లిపాయ, టమోటాలు మెత్తబడతాయి. అనంతరం వాటిని గిన్నెలోకి తీసుకొని చల్లారనివ్వాలి.
- మరోవైపు మిక్సిజార్లో ఒక కప్పు పుట్నాలు, కొద్దిగా చింతపండు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేయాలి. ఇప్పుడు చల్లారిన ఉల్లి టమోటా మిశ్రమాన్ని వేసి కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత చట్నీని గిన్నెలోకి వేసి తాలింపు పెట్టుకుంటే చట్నీ రెడీ.
సాయంత్రం వేళ వేడి వేడిగా! - కరకరలాడే ఆనియన్ బోండా అప్పటికప్పుడు ఇలా చేసుకోండి!
పుల్లటి, స్పైసీ "టమోటా మిరియాల రసం" - కాసేపట్లోనే ఈజీగా, ఇలా చేస్తే కమ్మగా ఉంటుంది!