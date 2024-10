ETV Bharat / offbeat

నోట్లో వేసుకుంటే కరిగిపోయే "రసమలై" - ఇంట్లోనే సింపుల్​గా ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోండి! - టేస్ట్ అదుర్స్! - Rasmalai Recipe

By ETV Bharat Features Team

How to Make Soft Rasmalai at Home : ఎక్కువ మంది ఇష్టపడే స్వీట్ ఐటమ్స్​లో ఒకటి.. రసమలై. అయితే, చాలా మంది వీటిని టేస్ట్ చేయాలంటే స్వీట్ షాప్స్​కి వెళ్లాల్సిందే అనుకుంటారు. కానీ.. అలా వెళ్లకుండా ఇంట్లోనే ఈజీగా రసమలై ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ కొలతలతో ప్రిపేర్ చేసుకున్నారంటే బయట దొరికే వాటికంటే రుచికరంగా, పర్ఫెక్ట్​గా వస్తాయి! ఇంతకీ, ఈ రెసిపీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

రసమలై ఉండల కోసం :

పాలు - 1 లీటర్

నిమ్మరసం - 2 టీస్పూన్లు

రసమలై జ్యూస్ కోసం :