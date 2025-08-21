Easy Rasam Recipe in Telugu : వారం రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షాలు కురుస్తూనే ఉన్నాయి. చిన్న చిన్న జల్లులతో ముసురు వాతావరణం నెలకొంది. ఇలాంటి సమయంలో స్కూలుకు వెళ్లే పిల్లలు జలుబుతో ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ఇంట్లో వాళ్లు కూడా గొంతు సమస్యలు, తుమ్ములతో బాధపడుతూ ఏదైనే వేడి వేడిగా తాగాలనుకుంటారు. అయితే, పదే పదే టీ, కాఫీల్లాంటివి కాకుండా ఇలాంటి రసం ఓ సారి చేసి అన్నంలోకి తింటే చాలు! గొంతులోకి హాయిగా దిగిపోతుంది. అప్పటికప్పుడు 10 నిమిషాల్లో తయారు చేసుకునే ఈ రసం రెసిపీ మీ కోసం.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- టమోటాలు - 2
- చింతపండు - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - చిటికెడు
- మిరియాలు - అర టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- ఎండు మిర్చి - 2
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
- నూనె - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- మినప్పప్పు - అర స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా చింతపండు శుభ్రం చేసుకుని మునిగే వరకు నీళ్లు పోసుకుని 10 నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి. ఈ లోగా రెండు పండు టమోటాలు చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకుని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అందులోనే కొత్తిమీర, కరివేపాకు, ఉప్పు వేసుకుని చేతితో పిండుతూ గుజ్జు తీసుకోవాలి.
- ఇలా చేతితో కలపడం వల్ల గుజ్జు బాగా వస్తుంది. రసంలోకి ఉప్పు, కొత్తిమీర ఫ్లేవర్ బాగా పట్టుకుంని టేస్ట్ పెరుగుతుంది. ఆ తర్వాత తీసుకున్న గుజ్జులోకి గ్లాసు నీళ్లు పోసుకుని నానబెట్టుకున్న చింతపండును పీచు, పిక్కలు లేకుండా గుజ్జు మాత్రమే వేసుకుని కలపాలి. చివరగా ఈ రసంలో చిటికెడు పసుపు వేసుకుని కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు మిక్సీ లేదా అల్లం దంచుకునే చిన్న ఇనుప జార్లోకి అర టీ స్పూన్ మిరియాలు, 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకుని బాగా కచ్చా పచ్చాగా దంచుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఒక ఎండు మిర్చి, రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకుని మెత్తగా దంచాలి.
- ఇలా దంచుకున్న తర్వాత రసం కోసం స్టవ్ పై మందపాటి గిన్నె పెట్టుకుని నూనె వేసుకోవాలి. వేడెక్కగానే ఆవాలు జీలకర్ర, మినప్పప్పు, ఎండు మిర్చి, కరివేపాకు వేసుకుని పోపు మాడిపోకుండా దంచి పెట్టుకున్న మిశ్రమాన్ని వేసుకుని కలపాలి. ఈ మిశ్రమం మాడిపోతే రసం టేస్ట్ కూడా మారిపోతుంది. అందుకే సన్నటి మంటపైనే వేయించాలి.
- రెండు నిమిషాల తర్వాత టమోటాలు, చింతపండు, కొత్తిమీర రసం పోసుకోవాలి. అర గ్లాసు నీళ్లు, ఉడికించిన పప్పు నీళ్లు కూడా పోసుకుని ఉప్పు రుచి చూసుకోవాలి. ఇపుడు మంట మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఉడికిస్తే 2 నిమిషాలకు చుట్టూ పొంగు వస్తుంది. ఇలా సన్నటి మంటపై రసం మూడు , నాలుగు పొంగులు రాగానే ఓ సారి గరిటెతో కలుపుకోవాలి. అంతే! ఇలా వేడి వేడి రసం అన్నంలో కలుపుకొని తింటుంటే గొంతు హాయిగా అనిపిస్తుంది.
