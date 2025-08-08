Raksha Bandhan Special Sweet Recipe : 'రాఖీ పౌర్ణమి' దేశవ్యాప్తంగా భాషా, బేధాలు లేకుండా సెలబ్రేట్ చేసుకునే అతి కొద్ది పండగల్లో ఒకటి. సోదర సోదరీమణుల మధ్య ప్రేమానురాగాలకు ప్రతీకనే ఈ రక్షాబంధన్. ఈ సందర్భంగా అక్కచెల్లెళ్లు తమ ప్రియమైన అన్నదమ్ములకు కట్టే రాఖీలను ఎంతో శ్రద్ధగా ఎంచుకుంటారు. అలాగే, రాఖీ కట్టిన తర్వాత తినిపించే మిఠాయి కూడా అంతే ప్రత్యేకంగా ఉండాలనుకుంటున్నారా? అయితే, మీకోసమే ఇంట్లోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక స్పెషల్ స్వీట్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. బొంబాయిరవ్వ, కస్టర్డ్ పౌడర్తో అప్పటికప్పుడు చాలా సింపుల్గా ఈ స్వీట్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది. మరి, నోరూరించే ఈ స్పెషల్ స్వీట్ రెసిపీకి అవసరమైన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఒక కప్పు - బొంబాయిరవ్వ
- ఒక కప్పు - చక్కెర
- అరచెంచా - యాలకుల పొడి
- ఒక టేబుల్స్పూన్ - కస్టర్డ్ పౌడర్
- పావు కప్పు - నెయ్యి
- పావు కప్పు - పాలు
- చిటికెడు - ఎల్లో ఫుడ్ కలర్
- పావు కప్పు - డ్రైఫ్రూట్స్ పలుకులు
రక్షా బంధన్ స్పెషల్ : గోధుమపిండితో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "స్వీట్" - ఎంతో టేస్టీగా, ఈజీగా!
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్వీట్ రెసిపీ తయారీ కోసం ముందుగా ఒక చిన్న గిన్నెలో పావు కప్పు పాలు తీసుకొని అందులో కస్టర్డ్ పౌడర్ వేసుకొని బాగా కలిపి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి ఒకటిన్నర కప్పుల వాటర్ పోసి ఆపై చక్కెర వేసి మరిగించుకోవాలి.
- చక్కెర పూర్తిగా కరిగిందనుకున్నాక అందులో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పాలల్లో కలిపిన కస్టర్డ్ మిశ్రమాన్ని వేసుకొని మొత్తం కలిసేలా ఒకసారి బాగా కలపాలి.
- తర్వాత స్టవ్ను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఆ మిశ్రమం కాస్త చిక్కగా మారే వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని కడాయిని దింపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద మరో కడాయి పెట్టి నెయ్యి వేసుకోవాలి. అది కరిగి వేడయ్యాక బొంబాయిరవ్వను వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో మాడిపోకుండా కలుపుతూ మంచి సువాసన వచ్చేంత వరకు వేయించాలి.
- బొంబాయి రవ్వ చక్కగా వేగిందనుకున్నాక అందులో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న చక్కెర కస్టర్డ్ మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండలు కట్టకుండా కలుపుతూ ఉండాలి.
పెసరపప్పుతో ఘుమఘుమలాడే "పులగం" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - ప్రసాదంగా పర్ఫెక్ట్!
- చక్కెర మిశ్రమం యాడ్ చేసుకొని అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకున్నాక ఎల్లో ఫుడ్కలర్, నేతిలో వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్ పలుకులు వేసి మిశ్రమం మొత్తం కలిసేలా చక్కగా కలిపి లో ఫ్లేమ్లో మరికొద్దిసేపు కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- ఈ గ్యాప్లో ఒక వెడల్పాటి ప్లేట్ తీసుకొని దానికి కొద్దిగా నెయ్యి రాసుకొని పక్కనుంచాలి.
- ఆ మిశ్రమం చక్కగా ఉడికి దగ్గరకు అయ్యాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని కడాయిని దింపుకోవాలి.
- అనంతరం ముందుగా నెయ్యి రాసి పెట్టుకున్న ప్లేటులో ఆ మిశ్రమాన్ని వేసి అంతా సమానం సర్ది ఒకట్రెండు గంటల పాటు ఆరనివ్వాలి.
- అది చల్లారాక మీకు కావాల్సిన షేప్లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, బొంబాయి రవ్వతో కమ్మని "సూజీ కస్టర్డ్ బర్ఫీ స్వీట్" రెడీ అయిపోతుంది.
చిట్కాలు :
- ఈ రెసిపీకి అవసరమైన కస్టర్డ్ పౌడర్ ఆన్లైన్లో, బయట షాపుల్లోనూ దొరుకుతుంది. అలాగే, ఇక్కడ బొంబాయి రవ్వ తీసుకున్న కప్పునే చక్కెర, ఇతర ఇంగ్రీడియంట్స్ కొలవడానికి వాడుకోవాలి.
- స్వీట్ తక్కువ తినే వారు చక్కెర, నెయ్యిని అందుకు అనుగుణంగా తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
రక్షా బంధన్ స్పెషల్ "మోతీచూర్ లడ్డూలు" - పక్కా కొలతలతో స్వీట్ షాప్ టేస్ట్ - పావుగంటలో రెడీ!