కమ్మని "రాజ్మా మసాలా కర్రీ" - ఇలా ట్రై చేస్తే చక్కగా కుదురుతుంది!
రాజ్మాతో ఇలా కర్రీ చేసి చూడండి - టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది!
Rajma Curry Making in Telugu : చిక్కుడు జాతికి చెందిన రాజ్మాతో వివిధ రకాల వంటకాలు చేస్తుంటారు. అయితే దీనితో రాజ్మా మసాలాను చేస్తారు. కానీ కొన్నిసార్లు రాజ్మా ఉడకకనో, కారం, మసాలాలు ఎక్కువయ్యో టేస్ట్ అంతగా రాదు. అలాంటి వారు ఓసారి ఇక్కడ చెప్పే పద్ధతిలో ట్రై చేయండి. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మరి లేట్ చేయకుండా టేస్టీ రాజ్మా మసాలాను ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- రాజ్మా - కప్పున్నర
- నూనె - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - ఒక టీ స్పూన్
- లవంగాలు - నాలుగు
- యాలకులు - రెండు
- మిరియాలు - ఐదు
- దాల్చిన చెక్క - కొద్దిగా
- బిర్యానీ ఆకు - ఒకటి
- ఉల్లిపాయలు - ఒకటి
- టమోటాలు - రెండు
- కారం - ఒకటిన్నర టీ స్పూన్
- పసుపు - ఒక టీ స్పూన్
- గరంమసాలా - ఒక టీ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - ఒక టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఓ గిన్నెలో కప్పున్నర రాజ్మా వేసి బాగా కడగాలి. ఆ తర్వాత నీళ్లు పోసి రాత్రంతా నానబెట్టాలి. లేదంటే ఎనిమిది గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- నానబెట్టిన రాజ్మాను కుక్కర్లోకి తీసుకొని రెండు కప్పుల నీళ్లు పోయాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ను పెట్టుకోవాలి. మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఏడు విజిల్స్ వచ్చే వరకూ ఉడికించాలి.
- ఇంకోవైపు పాన్ పెట్టుకొని ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత జీలకర్ర, లవంగాలు, యాలకులు, మిరియాలు, దాల్చిన చెక్క, ఒక బిర్యానీ ఆకు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- అదేవిధంగా సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలను యాడ్ చేయాలి. ఆనియన్స్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేగనివ్వాలి.
- మరోవైపు మిక్సీ జార్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు, కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఉల్లిపాయలు వేగిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ అల్లంపేస్ట్ వేసుకొని రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత టమోటా పేస్ట్ యాడ్ చేయాలి. రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత పాన్ మూతపెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూడు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- అదేవిధంగా ఒకటిన్నర టీ స్పూన్ కారం, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టీ స్పూన్ గరంమసాలా, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసి బాగా కలపాలి. కొద్ది నీళ్లు మిక్స్ చేసి మరోసారి మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం మూతపెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- అనంతరం ఉడికించిన రాజ్మాతో పాటు సరిపడా నీళ్లు పోసి బాగా కలపాలి. మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో మరో మూడు నిమిషాలు ఉంచి ఉడకనివ్వాలి.
- చివరన అర టీ స్పూన్ తరిగిన కస్తూరి మెంతి, కట్ చేసి పెట్టుకున్న కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర తరుగు వేసి బాగా కలపాలి.
- వేడివేడి టేస్టీ టేస్టీ రాజ్మా మసాలా సిద్ధమైనట్లే
- మీరూ ఇంట్లో ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు.
