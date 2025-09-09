ETV Bharat / offbeat

కమ్మని "రాజ్మా మసాలా కర్రీ" - ఇలా ట్రై చేస్తే చక్కగా కుదురుతుంది!

రాజ్మాతో ఇలా కర్రీ చేసి చూడండి - టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Rajma Masala curry
Rajma Masala curry (Getty Images)
Rajma Curry Making in Telugu : చిక్కుడు జాతికి చెందిన రాజ్మాతో వివిధ రకాల వంటకాలు చేస్తుంటారు. అయితే దీనితో రాజ్మా మసాలాను చేస్తారు​. కానీ కొన్నిసార్లు రాజ్మా ఉడకకనో, కారం, మసాలాలు ఎక్కువయ్యో టేస్ట్​ అంతగా రాదు. అలాంటి వారు ఓసారి ఇక్కడ చెప్పే పద్ధతిలో ట్రై చేయండి. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా టేస్టీ రాజ్మా మసాలాను ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Rajma Masala curry
రాజ్మా (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రాజ్మా - కప్పున్నర
  • నూనె - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - ఒక టీ స్పూన్
  • లవంగాలు - నాలుగు
  • యాలకులు - రెండు
  • మిరియాలు - ఐదు
  • దాల్చిన చెక్క - కొద్దిగా
  • బిర్యానీ ఆకు - ఒకటి
  • ఉల్లిపాయలు - ఒకటి
  • టమోటాలు - రెండు
  • కారం - ఒకటిన్నర టీ స్పూన్
  • పసుపు - ఒక టీ స్పూన్
  • గరంమసాలా - ఒక టీ స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - ఒక టీ స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
Rajma Masala curry
టమోటాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఓ గిన్నెలో కప్పున్నర రాజ్మా వేసి బాగా కడగాలి. ఆ తర్వాత నీళ్లు పోసి రాత్రంతా నానబెట్టాలి. లేదంటే ఎనిమిది గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • నానబెట్టిన రాజ్మాను కుక్కర్​లోకి తీసుకొని రెండు కప్పుల నీళ్లు పోయాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్​ను పెట్టుకోవాలి. మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఏడు విజిల్స్ వచ్చే వరకూ ఉడికించాలి.
  • ఇంకోవైపు పాన్ పెట్టుకొని ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత జీలకర్ర, లవంగాలు, యాలకులు, మిరియాలు, దాల్చిన చెక్క, ఒక బిర్యానీ ఆకు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
Rajma Masala curry
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • అదేవిధంగా సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలను యాడ్ చేయాలి. ఆనియన్స్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేగనివ్వాలి.
  • మరోవైపు మిక్సీ జార్​లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు, కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఉల్లిపాయలు వేగిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ అల్లంపేస్ట్ వేసుకొని రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత టమోటా పేస్ట్ యాడ్ చేయాలి. రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత పాన్​ మూతపెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మూడు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
Rajma Masala curry
నూనె (Getty Images)
  • అదేవిధంగా ఒకటిన్నర టీ స్పూన్​ కారం, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టీ స్పూన్ గరంమసాలా, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసి బాగా కలపాలి. కొద్ది నీళ్లు మిక్స్ చేసి మరోసారి మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం మూతపెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • అనంతరం ఉడికించిన రాజ్మాతో పాటు సరిపడా నీళ్లు పోసి బాగా కలపాలి. మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో మరో మూడు నిమిషాలు ఉంచి ఉడకనివ్వాలి.
Rajma Masala curry
కారం, జీలకర్ర, ఆవాలు, పసుపు (Getty Images)
  • చివరన అర టీ స్పూన్ తరిగిన కస్తూరి మెంతి, కట్ చేసి పెట్టుకున్న కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర తరుగు వేసి బాగా కలపాలి.
  • వేడివేడి టేస్టీ టేస్టీ రాజ్మా మసాలా సిద్ధమైనట్లే
  • మీరూ ఇంట్లో ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు.

