ఇన్స్టెంట్ "రాగి పిండి స్నాక్" - బ్రేక్ ఫాస్ట్, డిన్నర్లోకి ఎంతో రుచిగా ఉంటాయి! - RAGIPINDI SNACKS
హెల్దీ, టేస్టీ స్నాక్ - రాగి పిండి, ఆకుకూరతో ఇలా చేసుకోండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 5, 2025 at 3:15 PM IST
Ragipindi Snacks : రాగి పిండితో జావ మాత్రమే కాదు! రాగిపిండితో బ్రేక్ ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ మాత్రమే కాదు స్నాక్స్ తినాలనిపించినపుడు ఓ సారి ఇలా రెడీ చేసుకుంటే చాలు! ఈ రాగి రొట్టె స్నాక్స్ ఎంతో రుచిగా తిన్నా కొద్దీ తినాలనిపిస్తాయి. సింపుల్గా అప్పటికప్పుడు ఈజీగా చేసుకునే ఈ రాగి పిండి స్నాక్స్ రెసిపీ మీ కోసం.
"ఉడిపి హోటల్ స్టైల్ చట్నీ" సీక్రెట్ ఇదే - ఇడ్లీ, దోసె, వడల్లోకి ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- రాగి పిండి - కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఉల్లి తరుగు - కొద్దిగా
- చిల్లీ ఫ్లేక్స్ - 1 స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి తరుగు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- అల్లం వెల్లుల్లి - 1 స్పూన్
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- కొత్తిమీర - చిన్న కట్ట
- ఇంగువ - పావు టీ స్పూన్
- మెంతి ఆకులు - 1 కట్ట
- ఏదైనా ఆకు కూర
- పచ్చి శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
చట్నీ కోసం :
- పల్లీలు - అర కప్పు
- ఎండు మిర్చి - 6
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- పుట్నాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కొబ్బరి - 2 టేబుల్ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- వెల్లుల్లి - 4
- చింతపండు - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తాలింపు కోసం :
- నూనె - 1 స్పూన్
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- మినప్పప్పు - 1 స్పూన్
- శనగపప్పు - 1 స్పూన్
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- ఎండు మిర్చి - 2
- ఇంగువ - చిటికెడు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా చట్నీ కోసం స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని అర కప్పు పల్లీలు వేయించాలి. ఆ తర్వాత అదే ప్యాన్ పై కారానికి తగ్గట్టుగా ఎండు మిర్చి వేయించాలి. మళ్లీ కొబ్బరి వేయించి తీసుకుని ఆ తర్వాత కరివేపాకు వేయించి చల్లార్చి మిక్సీలోకి వేసుకోవాలి. వేయించి చల్లార్చిన పదార్థాలతో పాటు మిగతా పదార్థాలు కూడా వేసుకుని మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఇలా రెడీ చేసుకున్న చట్నీలోకి మీరు కావాలనుకుంటే పోపు వేసుకోవచ్చు. పోపు కలపడానికి తాలింపు పదార్థాలు వేయించి కలుపుకోవాలి.
- ఇపుడు రాగి రొట్టె కోసం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి పిండి తీసుకోవాలి. అందులోనే ఉప్పు, ఉల్లి తరుగు, చిల్లీ ఫ్లేక్స్, పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసుకుని బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి, తురుము, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ కలపాలి.
- ఇపుడు మెంతి ఆకులు వేసుకోవాలి వాటి బదులు ఏదైనా మీకు నచ్చిన ఆకు కూర కూడా సన్నగా కట్ చేసుకుని కలపాలి.
- ఇపుడు నానబెట్టుకున్న పచ్చి శనగపప్పు వేసుకుని కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుంటూ చపాతీ పిండి మాదిరిగా కలుపుకోవాలి.
- 15నిమిషాలు పిండి నానబెట్టుకుని ఆ తర్వాత రొట్టెలు వత్తుకుని సన్నటి సెగపై కాల్చుకోవాలి. బటర్ పేపర్ లేదా తడి క్లాత్పై కాస్త పల్చగా వత్తుకుని పెనానికి కొద్దిగా నూనె రాసి రెండు వైపులా కాల్చుకుని తీసుకుంటే చాలు. ఈ రాగి రొట్టెలు బ్రేక్ ఫాస్ట్, ఈవెనింగ్ స్నాక్ లేదా డిన్నర్లోకి కూడా ఎంతో రుచిగా ఉంటాయి.
"క్రిస్పీ బెండకాయ ఫ్రై" - చిన్న చిట్కాతో సింపుల్గా ఇలా చేసేయండి!
కరకరలాడే "పప్పు చెగోడీలు" - ఇలా చేశారంటే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు!