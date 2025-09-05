ETV Bharat / offbeat

ragipindi_snacks (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 5, 2025 at 3:15 PM IST

Ragipindi Snacks : రాగి పిండితో జావ మాత్రమే కాదు! రాగిపిండితో బ్రేక్ ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ మాత్రమే కాదు స్నాక్స్ తినాలనిపించినపుడు ఓ సారి ఇలా రెడీ చేసుకుంటే చాలు! ఈ రాగి రొట్టె స్నాక్స్ ఎంతో రుచిగా తిన్నా కొద్దీ తినాలనిపిస్తాయి. సింపుల్​గా అప్పటికప్పుడు ఈజీగా చేసుకునే ఈ రాగి పిండి స్నాక్స్ రెసిపీ మీ కోసం.

ragipindi_snacks
ragipindi_snacks (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • రాగి పిండి - కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఉల్లి తరుగు - కొద్దిగా
  • చిల్లీ ఫ్లేక్స్ - 1 స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి తరుగు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • అల్లం వెల్లుల్లి - 1 స్పూన్
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • కొత్తిమీర - చిన్న కట్ట
  • ఇంగువ - పావు టీ స్పూన్
  • మెంతి ఆకులు - 1 కట్ట
  • ఏదైనా ఆకు కూర
  • పచ్చి శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
ragipindi_snacks
ragipindi_snacks (ETV Bharat)

చట్నీ కోసం :

  • పల్లీలు - అర కప్పు
  • ఎండు మిర్చి - 6
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • పుట్నాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కొబ్బరి - 2 టేబుల్ స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • వెల్లుల్లి - 4
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
ragipindi_snacks
ragipindi_snacks (ETV Bharat)

తాలింపు కోసం :

  • నూనె - 1 స్పూన్
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • మినప్పప్పు - 1 స్పూన్
  • శనగపప్పు - 1 స్పూన్
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • ఎండు మిర్చి - 2
  • ఇంగువ - చిటికెడు
ragipindi_snacks
ragipindi_snacks (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా చట్నీ కోసం స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని అర కప్పు పల్లీలు వేయించాలి. ఆ తర్వాత అదే ప్యాన్ పై కారానికి తగ్గట్టుగా ఎండు మిర్చి వేయించాలి. మళ్లీ కొబ్బరి వేయించి తీసుకుని ఆ తర్వాత కరివేపాకు వేయించి చల్లార్చి మిక్సీలోకి వేసుకోవాలి. వేయించి చల్లార్చిన పదార్థాలతో పాటు మిగతా పదార్థాలు కూడా వేసుకుని మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఇలా రెడీ చేసుకున్న చట్నీలోకి మీరు కావాలనుకుంటే పోపు వేసుకోవచ్చు. పోపు కలపడానికి తాలింపు పదార్థాలు వేయించి కలుపుకోవాలి.
ragipindi_snacks
ragipindi_snacks (Getty images)
  • ఇపుడు రాగి రొట్టె కోసం ఒక మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి పిండి తీసుకోవాలి. అందులోనే ఉప్పు, ఉల్లి తరుగు, చిల్లీ ఫ్లేక్స్, పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసుకుని బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి, తురుము, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ కలపాలి.
  • ఇపుడు మెంతి ఆకులు వేసుకోవాలి వాటి బదులు ఏదైనా మీకు నచ్చిన ఆకు కూర కూడా సన్నగా కట్ చేసుకుని కలపాలి.
ragipindi_snacks
ragipindi_snacks (Getty images)
  • ఇపుడు నానబెట్టుకున్న పచ్చి శనగపప్పు వేసుకుని కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుంటూ చపాతీ పిండి మాదిరిగా కలుపుకోవాలి.
  • 15నిమిషాలు పిండి నానబెట్టుకుని ఆ తర్వాత రొట్టెలు వత్తుకుని సన్నటి సెగపై కాల్చుకోవాలి. బటర్ పేపర్ లేదా తడి క్లాత్​పై కాస్త పల్చగా వత్తుకుని పెనానికి కొద్దిగా నూనె రాసి రెండు వైపులా కాల్చుకుని తీసుకుంటే చాలు. ఈ రాగి రొట్టెలు బ్రేక్​ ఫాస్ట్, ఈవెనింగ్ స్నాక్ లేదా డిన్నర్​లోకి కూడా ఎంతో రుచిగా ఉంటాయి.

