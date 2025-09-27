ETV Bharat / offbeat

బియ్యం లేకుండా "రాగి సంగటి" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే కమ్మగా ఉంటుంది!

- రాగి సంగటి చేయడం రావట్లేదా? - ఇలా చేశారంటే ముద్దముద్ద కమ్మగా ఉంటుంది!

Ragi Sangati Without Rice
Ragi Sangati Without Rice (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 27, 2025 at 1:53 PM IST

2 Min Read
Ragi Sangati Without Rice: పేరు చెప్పగానే తినాలనిపించే ఆహారాల్లో రాగి సంగటి ఒకటి. మరీ ముఖ్యంగా నాటు కోడి పులుసు లేదా మటన్​తో ఇది కిర్రాక్​ ఉంటుంది. కాగా ఈ సంగటిని అమ్మమ్మలు, నానమ్మల కాలంలో ఎక్కువగా చేసుకునే తినేవారు. అయితే నేటి జనరేషన్​ కూడా దీనిని చాలా ఇష్టంగా తింటున్నారు. ఇంట్లో చేసుకోవడం రాని వారు హోటల్స్​, రెస్టారెంట్స్​కు వెళ్లినప్పుడు కచ్చితంగా ఆర్డర్​ ఇస్తున్నారు. అయితే బయట సంగతి ఎలా ఉన్నా ఇంట్లో దీనిని చేయడం కాస్త కష్టమే. ఎందుకంటే పిండి, బియ్యం సరిగ్గా ఉడకక ఎన్నో తిప్పలు పడుతుంటారు. కానీ అలాంటి వారి కోసమే చాలా సింపుల్​గా చేసుకునేలా రాగి సంగటి రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. పైగా దీనికోసం ఎటువంటి బియ్యం ఉపయోగించాల్సిన పనిలేదు. కేవలం రాగి పిండితోనే ఎంతో రుచికరంగా సంగటి చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా రాగి సంగటి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Ragi Flour
రాగి పిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • రాగి పిండి -1 గ్లాస్​
  • వాటర్​ - 2 గ్లాసులు
  • నెయ్యి - తగినంత
  • ఉప్పు - సరిపడా
Ghee
నెయ్యి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి రెండు గ్లాసుల నీళ్లు పోసుకోవాలి. అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, 1 టేబుల్​స్పూన్​ నెయ్యి వేసి కరిగించుకోవాలి.
  • వాటర్​ మరిగేలోపు ఓ చిన్న గిన్నెలోకి 2 చెంచాల రాగి పిండి తీసుకోవాలి. అందులోకి అర కప్పు నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
  • వాటర్​ లైట్​గా బాయిల్​ అవుతున్నప్పుడు వాటర్ కలిపిన రాగి పిండిని పోసుకుని మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఈ మిశ్రమాన్ని ఓ రెండు నిమిషాలు ఉడికించిన తర్వాత మిగిలిన పొడి రాగి పిండిని పాన్​ మొత్తం స్ప్రెడ్ అయ్యేలా పోసుకోవాలి​.
Salt
ఉప్పు (Getty Images)
  • పిండిని పోసుకున్న తర్వాత స్టవ్​ను సిమ్​లో పెట్టి గరిటెతో కలుపుతూ కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • రాగి పిండి ఉడికి దగ్గరపడి పాన్​కు అంటుకోకుండా సెపరేట్​ అయినప్పుడు మరికొంచెం నెయ్యి వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత చేతులకు తడి లేదా నెయ్యిని రాసుకుని రాగి మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ ముద్దలాగా చేసుకోవాలి.
  • ఇలా పిండి మొత్తాన్ని ముద్దలుగా చేసుకుని సర్వ్​ చేసుకుంటే సూపర్​ టేస్టీ అండ్​ హెల్దీ ​ రాగి సంగటి రెడీ.
Ragi Sangati
రాగి సంగటి (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • రాగి పిండి ఎంత తీసుకుంటే దానికి డబుల్​ వాటర్​ తీసుకోవాలి. అంటే ఒక కప్పు పిండి అయితే రెండు కప్పులు వాటర్​ తీసుకోవాలి. అయితే ఇక్కడ కప్పు లేదా గ్లాస్​ ఏదైనా కొలత కోసం వాడుకోవచ్చు.
  • నెయ్యి వాడితే సంగటి రుచి బాగుంటుంది కాబట్టి మీరు తినేదాన్ని బట్టి యూజ్​ చేసుకోవచ్చు.
  • వాటర్​ మరుగుతున్నప్పుడు పొడి రాగి పిండిని వేసిన వెంటనే కలపాల్సిన అవసరం లేదు. అలాగే పిండిని ఒక దగ్గరే కాకుండా గిన్నె మొత్తం స్ప్రెడ్​ చేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్​గా కుక్​ అవుతుంది.

పల్లీలు కాదు "వాల్​నట్స్​తో చట్నీ" చేసుకోండి - కిర్రాక్​ ఉంటుంది!

బియ్యప్పిండి, రవ్వతో "ఉల్లిపాయ సెట్​ దోశలు" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!

