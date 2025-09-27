బియ్యం లేకుండా "రాగి సంగటి" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే కమ్మగా ఉంటుంది!
- రాగి సంగటి చేయడం రావట్లేదా? - ఇలా చేశారంటే ముద్దముద్ద కమ్మగా ఉంటుంది!
Published : September 27, 2025 at 1:53 PM IST
Ragi Sangati Without Rice: పేరు చెప్పగానే తినాలనిపించే ఆహారాల్లో రాగి సంగటి ఒకటి. మరీ ముఖ్యంగా నాటు కోడి పులుసు లేదా మటన్తో ఇది కిర్రాక్ ఉంటుంది. కాగా ఈ సంగటిని అమ్మమ్మలు, నానమ్మల కాలంలో ఎక్కువగా చేసుకునే తినేవారు. అయితే నేటి జనరేషన్ కూడా దీనిని చాలా ఇష్టంగా తింటున్నారు. ఇంట్లో చేసుకోవడం రాని వారు హోటల్స్, రెస్టారెంట్స్కు వెళ్లినప్పుడు కచ్చితంగా ఆర్డర్ ఇస్తున్నారు. అయితే బయట సంగతి ఎలా ఉన్నా ఇంట్లో దీనిని చేయడం కాస్త కష్టమే. ఎందుకంటే పిండి, బియ్యం సరిగ్గా ఉడకక ఎన్నో తిప్పలు పడుతుంటారు. కానీ అలాంటి వారి కోసమే చాలా సింపుల్గా చేసుకునేలా రాగి సంగటి రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. పైగా దీనికోసం ఎటువంటి బియ్యం ఉపయోగించాల్సిన పనిలేదు. కేవలం రాగి పిండితోనే ఎంతో రుచికరంగా సంగటి చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా రాగి సంగటి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- రాగి పిండి -1 గ్లాస్
- వాటర్ - 2 గ్లాసులు
- నెయ్యి - తగినంత
- ఉప్పు - సరిపడా
తయారీ విధానం:
- స్టవ్ ఆన్ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి రెండు గ్లాసుల నీళ్లు పోసుకోవాలి. అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, 1 టేబుల్స్పూన్ నెయ్యి వేసి కరిగించుకోవాలి.
- వాటర్ మరిగేలోపు ఓ చిన్న గిన్నెలోకి 2 చెంచాల రాగి పిండి తీసుకోవాలి. అందులోకి అర కప్పు నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
- వాటర్ లైట్గా బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు వాటర్ కలిపిన రాగి పిండిని పోసుకుని మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఈ మిశ్రమాన్ని ఓ రెండు నిమిషాలు ఉడికించిన తర్వాత మిగిలిన పొడి రాగి పిండిని పాన్ మొత్తం స్ప్రెడ్ అయ్యేలా పోసుకోవాలి.
- పిండిని పోసుకున్న తర్వాత స్టవ్ను సిమ్లో పెట్టి గరిటెతో కలుపుతూ కుక్ చేసుకోవాలి.
- రాగి పిండి ఉడికి దగ్గరపడి పాన్కు అంటుకోకుండా సెపరేట్ అయినప్పుడు మరికొంచెం నెయ్యి వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత చేతులకు తడి లేదా నెయ్యిని రాసుకుని రాగి మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ ముద్దలాగా చేసుకోవాలి.
- ఇలా పిండి మొత్తాన్ని ముద్దలుగా చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ రాగి సంగటి రెడీ.
చిట్కాలు:
- రాగి పిండి ఎంత తీసుకుంటే దానికి డబుల్ వాటర్ తీసుకోవాలి. అంటే ఒక కప్పు పిండి అయితే రెండు కప్పులు వాటర్ తీసుకోవాలి. అయితే ఇక్కడ కప్పు లేదా గ్లాస్ ఏదైనా కొలత కోసం వాడుకోవచ్చు.
- నెయ్యి వాడితే సంగటి రుచి బాగుంటుంది కాబట్టి మీరు తినేదాన్ని బట్టి యూజ్ చేసుకోవచ్చు.
- వాటర్ మరుగుతున్నప్పుడు పొడి రాగి పిండిని వేసిన వెంటనే కలపాల్సిన అవసరం లేదు. అలాగే పిండిని ఒక దగ్గరే కాకుండా గిన్నె మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అవుతుంది.
