Ragi Pindi Upma Recipe in Telugu : ఎప్పుడూ ఉప్మా ఒకే విధంగా చేస్తే బోర్ కొడుతుంది. అందుకే రుచితో పాటు పోషకాలు అందించే పదార్థాలు మెనూలో జోడిస్తే ఆరోగ్యం కూడా లభిస్తుంది. ఎప్పుడూ చేసే ఉప్మానే కొత్త పద్ధతిలో మరింత హెల్దీగా, రుచికరంగా ఇలా తయారు చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టంగా తింటారు. మళ్లీ మళ్లీ చేసి పెట్టమని అడుగుతుంటారు. అందుకే, ఇవాళ రాగి పిండితో ఉప్మా ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకుందాం. రాగి పిండి దాదాపు ప్రతి ఇంట్లో కూడా దొరుకుతుంది. రాగి జావ ఇష్టం లేని వాళ్లు ఇలా రాగి పిండి ఉప్మా ట్రై చేస్తే చాలు. రాగి పిండి వంటలకు ఫ్యాన్ అవుతారు.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- గోధుమ రవ్వ - 1 కప్పు
- రాగి పిండి - 1 కప్పు
- నూనె - 1 టేబుల్ స్పూన్
- నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పల్లీలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- శనగపప్పు - 1 స్పూన్
- మినప్పప్పు - 1 స్పూన్
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- జీడిపప్పు - 10
- ఎండు మిర్చి - 3 (తప్పనిసరి)
- అల్లం తరుగు - 1 స్పూన్
- పచ్చి మిర్చి - 3
- ఉల్లిపాయ - 1
- కరివేపాకు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఒక కడాయిలోకి నూనె, నెయ్యి వేసుకుని వేడికాగానే 2 టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు వేయించుకోవాలి. దోరగా సన్నటి మంటపై వేయిస్తే చక్కగా రోస్ట్ అవుతాయి. ఆ తర్వాత పోపు దినుసులు శనగపప్పు, మినప్పప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర వేసుకుని అర నిమిషం పాటు వేయించి జీడిపప్పు పలుకులు వేసుకోవాలి. ఎండు మిర్చి రెండు ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని వేసి, సన్నగా తరిగిన అల్లం ముక్కలు కూడా వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పచ్చి మిర్చి సన్నగా కట్ చేసి వేసుకుని కలిపి కరివేపాకు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి.
- ఈ దినుసులన్నీ వేగిన తర్వాత 1 కప్పు గోధుమ రవ్వ వేసుకుని వేయించాలి.3 నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. రవ్వ రంగు మారిన తర్వాత 1 కప్పు రాగి పిండి కూడా వేసుకోవాలి. రాగి పిండి వేగుతున్నపుడు కమ్మటి వాసన వస్తుంది. ఈ సమయంలో రుచికి సరిపడా ఉప్పు కలపాలి.
- 1 నిమిషం పాటు వేయించాక కప్పు రవ్వ, కప్పు రాగి పిండి (మొత్తం 2 కప్పులు)లోకి మూడింతల లెక్కన ఆరు కప్పుల నీళ్లు మరిగించుకుని రవ్వలో పోసుకోవాలి. బాగా కలుపుతూ మూడు నిమిషాల తర్వాత మరో టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుని కలుపుకోవాలి. చివరగా చిన్నగా కట్ చేసిన కొత్తిమీర తరుగు కూడా వేసుకుని చల్లారే వరకు కలుపుతూ ఉంటే ఎంతో బాగుంటుంది. ఈ రవ్వ ఉప్మా చల్లారినా సరే గట్టి పడకుండా ఉంటుంది.
