పప్పు రుబ్బే పని లేకుండానే "రాగి దోసెలు" - ఇన్స్టంట్గా అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!
టిఫిన్స్లోకి అద్దిరిపోయే రాగి దోసెలు - ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 19, 2025 at 2:45 PM IST
Instant Ragi Dosa Making in Telugu : ఇంట్లో బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి వివిధ రకాల టిఫిన్స్ చేస్తుంటారు. బోండా, ఉప్మా, వడ, ఊతప్పం, పోహా లాంటివి చేస్తుంటారు. వీటిలో దోసె కూడా ఒకటి. వీటిని మినపప్పు, పెసరపప్పుతో చేస్తుంటారు. ఇందుకోసం ముందుగానే పిండిని గ్రైండ్ చేసి పులియబెట్టాల్సి ఉంటుంది. అందుకే ఇవాళ పిండి రుబ్బే పని లేకుండానే ఇన్స్టంట్గా చేసుకొనే దోసె రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అది కూడా రాగిపిండితో కేవలం నిమిషాల్లోనే ఈజీగా దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ విధానాన్ని పాటిస్తూ దీనిని చేశారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. అంతేకాక ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంట్లో వారికి ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది. మరి క్విక్ అండ్ ఈజీ రాగి దోసెలు ఎలా చేయాలో ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- రాగిపిండి - 1 కప్పు
- బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
- బియ్యప్పిండి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పెరుగు - పావు కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలోకి ఒక కప్పు రాగి పిండిని తీసుకోవాలి. ఇందులోనే పావు కప్పు బొంబాయి రవ్వ, ఒక టేబుల్ స్పూన్ బియ్యప్పిండి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి బాగా కలపాలి.
- ఆ తర్వాత పావు కప్పు పెరుగు, కొద్ది కొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పిండిని బాగా మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం మూతపెట్టి పది నిమిషాల పాటు రాగి పిండి మిశ్రమాన్ని పక్కన ఉంచాలి.
- పది నిమిషాల తర్వాత పిండిని మరోసారి కలపాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి దోసె పాన్ పెట్టుకొని ఒక టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి స్ప్రేడ్ చేసుకోవాలి. మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి పిండిని గరిటెలో తీసుకొని పాన్పై పర్చుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత దోసెను అటూఇటూ తిప్పుతూ టర్న్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే టేస్టీటేస్టీ క్రిస్పీక్రిస్పీ రాగి దోసెలు రెడీ అయినట్లే.
- ఆ తర్వాత దీనిని ప్లేట్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే.
టమోటా చట్నీ తయారీ విధానం :
- ముందుగా మిక్సీజార్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, టమోటా ముక్కలు వేసుకోవాలి. అదేవిధంగా చిన్న అల్లం ముక్క, 12 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొద్దిగా చింతపండు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేయాలి. అలాగే అర టీ స్పూన్ బెల్లం తురుము, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత తగినంతా నీళ్లు పోస్తూ మిక్సీ పట్టాలి.
- మరోవైపు తాలింపు కోసం కడాయి పెట్టుకొని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత అర టీ స్పూన్ మినపప్పు, అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయాలి. తాలింపు తయారైన తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయటమోటాల పేస్టును వేసి కలపాలి. మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూత పెట్టి మూడు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- ఆ తర్వాత చట్నీని సర్వ్ చేసుకోవడమే. ఇది ఏ బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి అయినా సూపర్గా ఉంటుంది.
