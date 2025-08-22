How to Make Ragi Bonda: బోండాలు మెజార్టీ పీపుల్ ఫేవరెట్ బ్రేక్ఫాస్ట్. మంచి కలర్లో, గుండ్రంగా ఉండే వీటిని పల్లీ, అల్లం పచ్చడి కాంబినేషన్తో తింటే అద్దిరిపోతుంది. అయితే సాధారణంగా బోండాలు చేయాలంటే ఎక్కువ మంది మైదా పిండి ఉపయోగిస్తారు. లేదంటే గోధుమపిండి యూజ్ చేసి చేస్తుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే రాగి పిండితో కూడా కమ్మని బోండాలు చేసుకోవచ్చు. నూనె పీల్చకుండా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీనే. పిల్లలైతే చాలా ఇష్టంగా తింటారు. మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్గా, ఈవెనింగ్ స్నాక్స్గా ఇవి బెస్ట్ ఆప్షన్. మరి లేట్ చేయకుండా రాగి బోండాలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- రాగి పిండి - 1 కప్పు
- గోధుమపిండి - రెండు కప్పులు
- ఉప్పు - సరిపడా
- బేకింగ్ సోడా - అర టీస్పూన్
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 4
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- పెరుగు - 1 కప్పు
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- ఈ బోండాలకు అవసరమయ్యే రాగి పిండి, గోధుమపిండి జల్లించి రెడీగా పెట్టుకోవాలి.
- అలాగే ఇందులోకి వేసే ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకును సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా అల్లంపై పొట్టు తీసేసి తురుముకోవడం లేదా సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి జల్లించిన రాగి పిండి, గోధుమపిండి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, బేకింగ్ సోడా వేసి ఓసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అందులోకి సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, అల్లం తరుగు వేసి మరోసారి కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం పెరుగు, జీలకర్ర వేసి మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ బోండాల మాదిరి కలుపుకోవాలి.
- నీళ్లు సరిపోయాయి అనుకున్న తర్వాత పిండి ఓ 5 నిమిషాల పాటు ఆపకుండా బీట్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత పిండిపై మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టాలి. అరగంట తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసుకోవాలి.
- నూనె కాగేలోపు పిండిని మరోసారి కలుపుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మంటను పూర్తిగా తగ్గించి చేతికి తడి లేదా నూనె రాసుకుని పిండిని కొద్దిగా తీసుకుంటూ బోండాలుగా వేసుకోవాలి.
- ఇలా కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి రెండు వైపులా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇలా వేయించుకున్న వాటిని టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పిండిని కూడా ఇలానే బోండాలుగా వేసుకుని రెండు వైపులా వేయించి తీసుకోవాలి.
- ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న వాటిని వేడివేడిగా ప్లేట్లో పెట్టి నచ్చిన చట్నీతో సర్వ్ చేసుకుంటే సూపర్ టేస్టీ రాగి బోండాలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- గోధుమపిండి ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకుంటే దాని సగానికి రాగి పిండి తీసుకోవాలి. అలాగే కావాలనుకుంటే గోధుమపిండి ప్లేస్లో మైదా పిండి అయినా వాడుకోవచ్చు.
- పిండిని ఎంత ఎక్కువ సేపు బీట్ చేసుకుంటే బోండాలు అంత గుల్లగా వస్తాయి. బోండాలకు పుల్లటి పెరుగు అయితే రుచి బాగుంటుంది.
- నూనె కాగిన తర్వాత మంటను పూర్తిగా తగ్గించి బోండాలు వేసుకుని ఆ తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ప్రతిసారి ఇలానే ఆయిల్ కాగిన తర్వాత బోండాలు చేసుకోవాలి.
