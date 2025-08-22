ETV Bharat / offbeat

రాగి పిండితో "బోండాలు" - నూనె పీల్చవు, పిండి చక్కగా ఉడుకుతుంది! - RAGI BONDA RECIPE

- బోండాలు ఎప్పుడూ మైదా పిండితో కాదు - ఓసారి ఇలా రాగిపిండితో ట్రై చేయండి!

How to Make Ragi Bonda
How to Make Ragi Bonda (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 22, 2025 at 1:57 PM IST

How to Make Ragi Bonda: బోండాలు మెజార్టీ పీపుల్​ ఫేవరెట్​ బ్రేక్​ఫాస్ట్​. మంచి కలర్​లో, గుండ్రంగా ఉండే వీటిని పల్లీ, అల్లం పచ్చడి కాంబినేషన్​తో తింటే అద్దిరిపోతుంది. అయితే సాధారణంగా బోండాలు చేయాలంటే ఎక్కువ మంది మైదా పిండి ఉపయోగిస్తారు. లేదంటే గోధుమపిండి యూజ్​ చేసి చేస్తుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే రాగి పిండితో కూడా కమ్మని బోండాలు చేసుకోవచ్చు. నూనె పీల్చకుండా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. ప్రిపేర్​ చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీనే. పిల్లలైతే చాలా ఇష్టంగా తింటారు. మార్నింగ్​ బ్రేక్​ఫాస్ట్​గా, ఈవెనింగ్​ స్నాక్స్​గా ఇవి బెస్ట్​ ఆప్షన్​. మరి లేట్​ చేయకుండా రాగి బోండాలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Ragi
రాగి పిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • రాగి పిండి - 1 కప్పు
  • గోధుమపిండి - రెండు కప్పులు
  • ఉప్పు - సరిపడా
  • బేకింగ్​ సోడా - అర టీస్పూన్​
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • పెరుగు - 1 కప్పు
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
Wheat Flour
గోధుమపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఈ బోండాలకు అవసరమయ్యే రాగి పిండి, గోధుమపిండి జల్లించి రెడీగా పెట్టుకోవాలి.
  • అలాగే ఇందులోకి వేసే ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకును సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా అల్లంపై పొట్టు తీసేసి తురుముకోవడం లేదా సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి జల్లించిన రాగి పిండి, గోధుమపిండి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, బేకింగ్​ సోడా వేసి ఓసారి మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులోకి సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, అల్లం తరుగు వేసి మరోసారి కలుపుకోవాలి.
Curd
పెరుగు (Getty Images)
  • అనంతరం పెరుగు, జీలకర్ర వేసి మొత్తం కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ పోసుకుంటూ బోండాల మాదిరి కలుపుకోవాలి.
  • నీళ్లు సరిపోయాయి అనుకున్న తర్వాత పిండి ఓ 5 నిమిషాల పాటు ఆపకుండా బీట్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత పిండిపై మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టాలి. అరగంట తర్వాత స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసుకోవాలి.
  • నూనె కాగేలోపు పిండిని మరోసారి కలుపుకోవాలి. ఆయిల్​ కాగిన తర్వాత మంటను పూర్తిగా తగ్గించి చేతికి తడి లేదా నూనె రాసుకుని పిండిని కొద్దిగా తీసుకుంటూ బోండాలుగా వేసుకోవాలి.
Ragi Bonda
ఉల్లిపాయ (Getty Images)
  • ఇలా కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి రెండు వైపులా గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఇలా వేయించుకున్న వాటిని టిష్యూ పేపర్​ ఉన్న ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పిండిని కూడా ఇలానే బోండాలుగా వేసుకుని రెండు వైపులా వేయించి తీసుకోవాలి.
  • ఇలా ప్రిపేర్​ చేసుకున్న వాటిని వేడివేడిగా ప్లేట్​లో పెట్టి నచ్చిన చట్నీతో సర్వ్​ చేసుకుంటే సూపర్​ టేస్టీ రాగి బోండాలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Ragi Bonda
రాగి బోండా (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • గోధుమపిండి ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకుంటే దాని సగానికి రాగి పిండి తీసుకోవాలి. అలాగే కావాలనుకుంటే గోధుమపిండి ప్లేస్​లో మైదా పిండి అయినా వాడుకోవచ్చు.
  • పిండిని ఎంత ఎక్కువ సేపు బీట్​ చేసుకుంటే బోండాలు అంత గుల్లగా వస్తాయి. బోండాలకు పుల్లటి పెరుగు అయితే రుచి బాగుంటుంది.
  • నూనె కాగిన తర్వాత మంటను పూర్తిగా తగ్గించి బోండాలు వేసుకుని ఆ తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ప్రతిసారి ఇలానే ఆయిల్​ కాగిన తర్వాత బోండాలు చేసుకోవాలి.

TAGGED:

RAGI BONDA RECIPE

