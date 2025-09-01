ETV Bharat / offbeat

దుకాణంలో దొరికే బ్రెడ్​తో "కమ్మని పూరీలు" - నూనె పీల్చకుండానే పొంగుతాయి! - PURI RECIPE WITH BREAD

- సరికొత్త పద్ధతిలో పూరీ రెసిపీ - ఒక్కసారి తింటే ఎప్పుడూ ఇలాగే చేసుకోవడం పక్కా!

Puri Recipe with Bread
Puri Recipe with Bread (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 1, 2025 at 10:29 AM IST

3 Min Read

Puri Recipe with Bread : మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీలలో ఎక్కువ మంది ఇష్టపడే వాటిల్లో ఒకటి పూరీ. అయితే, నార్మల్​గా మనందరం పూరీలను గోధుమపిండితో ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటాం. అలాగే, ఈ మధ్యకాలంలో ఆరోగ్య ప్రయోజనాల దృష్ట్యా కొంతమంది రాగిపిండి, జొన్నపిండి వంటి వాటితో కూడా పూరీలను చేసుకుంటున్నారు. అలాకాకుండా మీరు ఎప్పుడైనా బ్రెడ్ స్లెసులతో "పూరీలను" రెడీ చేసుకున్నారా? లేదు అంటే మాత్రం ఓసారి ట్రై చేసి చూడండి. ఇవి నార్మల్​ పూరీలను మంచిన టేస్ట్​తో భలే రుచిగా ఉంటాయి. పైగా వీటి తయారీకి ఎక్కువ పదార్థాలు అవసరం లేదు. అలాగే, ఇవి తక్కువ నూనెను పీల్చుకొని చక్కగా పొంగుతాయి! మరి, ఎప్పుడూ ఒకే రకమైనవి కాకుండా మీరూ ఓసారి ఈ బ్రెడ్​ పూరీలను ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ సరికొత్త టేస్ట్​ని ఆస్వాదిస్తారు.

అవసరమైన ఇంగ్రీడియంట్స్ :

  • బ్రెడ్ స్లైసులు - ఆరు
  • ఉప్మారవ్వ - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • గోధుమపిండి - రెండు కప్పులు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • పెరుగు - మూడ్నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • నూనె - డీప్ ఫ్రైకి తగినంత

Puri Recipe with Bread
బ్రెడ్ స్లైసులు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా పిండిని సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో బ్రెడ్ స్లైసులను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా తుంపి వేసుకొని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న బ్రెడ్ పొడిని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు, రెండు చిన్న కప్పులతో గోధుమపిండి, ఉప్మా రవ్వ, ఫ్రెష్ పెరుగుని యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ చక్కగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై అవసరం మేరకు కొద్దికొద్దిగా నీళ్లను పోసుకుంటూ మిశ్రమాన్ని చపాతీ పిండిలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. వీలైనంత వరకు వాటర్​ని తక్కువగానే యాడ్ చేసుకుంటూ పిండి ముద్దను కాస్త గట్టిగానే ఉండేలా కలుపుకోవాలి.
  • పిండిని సరైన కన్సిస్టెన్సీలో మిక్స్ చేసుకున్నాక గిన్నపై మూత ఉంచి పది నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.

Puri Recipe with Bread
రవ్వ (Getty Images)
  • పది నిమిషాల అనంతరం పిండి ముద్దను మరోసారి బాగా కలిపి ఆపై అందులో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ మీకు కావాల్సిన పరిమాణంలో చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత చపాతీ పీటపై కొద్దిగా పొడి గోధుమపిండిని వేసుకొని ఒక పిండి ఉండను ఉంచి చపాతీ రోలర్​తో మీడియం థిక్​నెస్​ ఉండేలా పూరీని వత్తుకోవాలి.
  • అలాగే, పిండి ఉండలన్నింటినీ మీకు కావాల్సిన పరిమాణంలో పూరీల్లా వత్తుకొని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకొని పక్కనుంచాలి.
Puri Recipe with Bread
గోధుమపిండి (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి తగినంత నూనె వేసుకొని హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ముందుగా రెడీ చేసుకున్న ఒక పూరీని వేసి అది వన్ సైడ్ కాలిన తర్వాత మరో వైపునకు టర్న్ చేసి అటు వైపు కూడా మంచిగా కాల్చుకోవాలి.
  • రెండు వైపులా మంచిగా కాలిన తర్వాత బయటకు తీసుకోవాలి. ఇలానే పూరీలన్నింటినీ వేయించుకొని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, బ్రెడ్​ స్లైసులతో సూపర్ టేస్టీ "పూరీలు" రెడీ అవుతాయి!
  • అనంతరం ఈ పూరీలను ఆలూ కుర్మా లేదా మీకు ఇష్టమైన ఏదైనా మసాలా కర్రీతో తిన్నా ఎంతో రుచికరంగా ఉంటాయి.
Puri Recipe with Bread
పెరుగు (Getty Images)

చిట్కాలు :

  • ఈ రెసిపీలో కొద్దిగా ఉప్మా రవ్వ వేసుకోవడం ద్వారా పూరీలు క్రిస్పీగా కాస్త క్రిస్పీగా వస్తాయి.
  • ఇక్కడ పిండి ముద్దను మరీ లూజుగా కాకుండా కాస్త గట్టిగానే ఉండేలా కలుపుకోవాలి. అప్పుడే పూరీలు చక్కగా పొంగి మంచి రుచికరంగా వస్తాయి. అలాగే, ఆయిల్​ని కూడా తక్కువగా పీల్చుకుంటాయి.
  • ఈ పూరీలను మరీ పలుచగా కాకుండా కాస్త మందంగానే ఉండేలా చేసుకోవాలి. అప్పుడే నూనెలో వేయించుకునేటప్పుడు మంచిగా పొంగుతాయని గుర్తుంచుకోవాలి.

