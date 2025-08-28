Punugulu Recipe with wheat Flour : మనందరం ఇంట్లో గోధుమపిండి ఉంటే చపాతీలు, పూరీలు వంటివి చేసుకొని తింటుంటాం. కానీ, మీకు తెలుసా? గోధుమపిండితో కరకరలాడే "పునుగులను" ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఎలాంటి పప్పులు నానబెట్టి, రుబ్బే పనిలేకుండా తక్కువ టైమ్లో రెడీ చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటాయి. ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంట్లో వారందరూ "వన్ మోర్ ప్లేట్ ప్లీజ్" అని అడగడం పక్కా! అంత రుచికరంగా ఉంటాయి ఈ పునుగులు. అలాగే, వీటి తయారీకి అవసరమైన ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా తక్కువే. మరి, ఇంకెందుకు ఆలస్యం ముసురు పట్టిన వేళ వేడి వేడిగా ఏదైనా స్నాక్ తినాలనిపిస్తే గోధుమపిండితో చేసుకునే ఈ రుచికరమైన చల్ల పునుగులపై ఓ లుక్కేయండి.
అవసరమైన ఇంగ్రీడియంట్స్ :
- గోధుమపిండి - రెండు కప్పులు
- పెరుగు - ఒక కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- జీలకర్ర - పావుటీస్పూన్
- వంటసోడా - కొద్దిగా
- నూనె - వేయించడానికి తగినంత
తయారీ విధానం :
- ఈ స్నాక్ రెసిపీ తయారీ కోసం ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లో కాస్త పులిసిన పెరుగు, పావు కప్పు నీళ్లు వేసుకొని ఒకసారి కలపాలి.
- తర్వాత అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు, జీలకర్ర, బేకింగ్ సోడా వేసుకొని మరోసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఇక్కడ వంటసోడాను చూసి వేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఒకవేళ అది ఎక్కువైనా పునుగులు నూనెను ఎక్కువగా పీల్చేస్తాయని గుర్తుంచుకోవాలి.
- మిశ్రమాన్ని చక్కగా కలిపిన తర్వాత అందులో గోధుమపిండిని కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ ఒకసారి అంతా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
- తర్వాత అవసరం మేరకు తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని మరీ పలుచగా, గట్టిగా కాకుండా పునుగులకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో బాగా కలపాలి.
- ఆవిధంగా కలిపిన తర్వాత పిండి మిశ్రమాన్ని మూడ్నాలుగు నిమిషాల పాటు బాగా బీట్ చేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా చల్ల పునుగులు గుల్లగా, మంచి రుచికరంగా వస్తాయి.
- పిండిని బాగా బీట్ చేసిన తర్వాత గిన్నెపై మూతపెట్టి రెండు నుంచి మూడు గంటలపాట నాననివ్వాలి.
- అనంతరం మరొకసారి పిండిని బాగా కలిపి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు పునుగుల తయారీ కోసం స్టవ్ కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి తగినంత నూనె పోసుకొని వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ వేడయ్యాక స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ కాగుతున్న నూనెలో చిట్టి చిట్టి పునుగుల్లా వేసుకోవాలి.
- పాన్లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే టర్న్ చేయకుండా కొద్దిసేపు ఫ్రై అయ్యాక చిల్లుల గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పుతూ మీడియం ఫ్లేమ్లో అన్ని వైపులా మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకొని కాసేపు ఉంచి ఆపై వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, గోధుమపిండితో కమ్మగా, కరకరలాడే "చల్ల పునుగులు" రెడీ అయిపోతాయి!
- అనంతరం వీటిని టమాటా చట్నీ, కొబ్బరి చట్నీతో తింటుంటే ఆ టేస్ట్ నెవ్వర్ బిఫోర్, ఎవ్వర్ ఆఫ్టర్ అనే విధంగా ఉంటుంది.
టిప్స్ :
- ఒకవేళ మీరు ఎక్కువ మొత్తంలో ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇదే కొలతలతో ఇంగ్రీడియంట్స్ పెంచి తీసుకుంటే సరిపోతుంది. అంటే, రెండు కప్పుల గోధుమపిండి అన్న దగ్గర బదులుగా 4 కప్పులు తీసుకోవాలన్నమాట.
- ఇక్కడ మీరు పెరుగు తీసుకున్న కప్పునే గోధుమపిండి, ఇతర ఇంగ్రీడియంట్స్ తీసుకోవాలి.
- నూనె వేడయిన తర్వాత మాత్రమే పునుగులను వేసుకోవాలి. లేదంటే, ఆయిల్ని ఎక్కువగా పీల్చుకుంటాయని గుర్తుంచుకోవాలి.
