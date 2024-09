ETV Bharat / offbeat

పప్పులు నానబెట్టకుండానే బియ్యంతో "చిట్టి పునుగులు" - టేస్ట్ బండ్లపై దొరికే వాటికి ఏమాత్రం తీసిపోదు! - How to Make Punugulu Easily

By ETV Bharat Features Team

How to Make Punugulu Easily at Home: సాయంకాలం అయ్యిందంటే చాలు.. చాలా మందికి ఏదో ఒక స్నాక్స్ తినే అలవాటు ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే కొందరు అలా బయటకు వెళ్లి రోడ్ సైడ్ బండ్ల దగ్గర పునుగులు, బజ్జీలు, గారెలు వంటివి టేస్ట్ చేస్తుంటారు. అందులో.. పునుగులు ఇష్టపడే వారు చాలా ఎక్కువే. వాటికి ఉండే క్రేజ్, టేస్ట్ అలాంటిది మరి! కానీ.. వాటిని ఇంటి వద్దే ఎలాంటి పప్పులు నానబెట్టకుండా, పెరుగు, సోడా లేకుండా బియ్యంతో ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. పైగా టేస్ట్ బండ్లపై దొరికే వాటికి ఏమాత్రం తీసిపోదు! ఇంతకీ.. అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :