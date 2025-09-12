ETV Bharat / offbeat

దాబా స్టైల్​ "బెండకాయ కర్రీ" - జిగురు లేకుండా భలే కమ్మగా!

- సరికొత్త రుచిలో అద్దిరిపోతుంది - నచ్చనివాళ్లూ ఇష్టంగా తింటారు!

Punjabi Style Bhindi Masala Fry
Punjabi Style Bhindi Masala Fry (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 12, 2025 at 3:22 PM IST

3 Min Read
Punjabi Style Bhindi Masala Fry : పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అంతగా ఇష్టపడని కూరగాయల్లో ఒకటి బెండకాయ. బంకగా, సప్పగా ఉంటుందని చాలా మంది దీన్ని పక్కన పెడుతుంటారు. అలాంటి వారు కూడా ఇష్టంగా తినే ఒక సూపర్ రెసిపీ ఉంది. అదే, పంజాబీ దాబా స్టైల్​లో కమ్మని "బెండకాయ మసాలా కర్రీ". ఇలా చేశారంటే అస్సలు జిగురు లేకుండా కర్రీ చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది. ఇది అన్నంతో పాటు చపాతీ, రోటీ, పుల్కా ఇలా దేనిలోకైనా అద్దిరిపోయే టేస్ట్​నిస్తుంది. బ్యాచిలర్స్ కూడా ఈ రెసిపీని చాలా సులభంగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, అందుకు అవసరమైన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Punjabi Style Bhindi Masala Fry
బెండకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బెండకాయలు - అరకిలో
  • నూనె - తగినంత
  • జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
  • ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
  • ఉల్లిపాయలు - నాలుగు
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - రెండు టీస్పూన్లు
  • ధనియాల పొడి - రెండు టీస్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • కారం - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు(తగినంత)
  • వేయించిన జీలకర్ర పొడి - రెండు టీస్పూన్లు
  • గరంమసాలా - ఒక టీస్పూన్
  • పసుపు - కొద్దిగా
  • టమాటాలు - నాలుగు

Punjabi Style Bhindi Masala Fry
టమాటా పేస్ట్ (Bharat)

తయారీ విధానం :

  • పంజాబీ దాబా స్టైల్​లో నోరూరించే ఈ కర్రీ కోసం ముందుగా తాజా లేత బెండకాయలను తీసుకోవాలి. ఆపై వాటిని శుభ్రంగా కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • అలాగని, బెండకాయ ముక్కలను మరీ చిన్నగా కట్ చేసుకోవద్దు. కనీసం ఒకటిన్నర అంగుళం పొడువు ఉండేలా కట్ చేసుకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • అలాగే, రెసిపీలోకి అవసరమైన ఉల్లిపాయలను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి. టమాటాలను మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని మిక్సీ జార్​లో వేసి పేస్ట్​లా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
Punjabi Style Bhindi Masala Fry
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయి లేదా పాన్​లో నాలుగైదు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ముందుగా కట్ చేసుకున్న బెండకాయ ముక్కలను వేసి హై ఫ్లేమ్​ మీద కలుపుతూ నాలుగైదు నిమిషాల పాటు వేయించుకోవాలి.
  • ఇలా హై ఫ్లేమ్​లో బెండకాయ ముక్కలను వేయించడం ద్వారా అందులోని జిగురు తగ్గి కర్రీ మంచి రుచికరంగా వస్తుంది.
  • బెండకాయ ముక్కలు మంచిగా వేగి లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చాక వాటిని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
Punjabi Style Bhindi Masala Fry
జీలకర్ర (Getty Images)
  • అనంతరం అదే పాన్​లో ఆరు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత జీలకర్ర, ఆవాలు వేసి వేయించాలి. అవి వేగాక సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు యాడ్ చేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఆనియన్స్ లైట్ గోల్డెన్ కలర్​లోకి వచ్చేంత వరకు కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఉల్లిపాయలు రంగు మారుతున్న క్రమంలోనే కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, ధనియాల పొడి, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, వేయించిన జీలకర్ర పొడి, గరంమసాలా వేసి మసాలాలన్నీ బాగా కలిసేలా కలుపుతూ వేయించాలి.
  • అవన్నీ నూనెలో మంచిగా వేగి ఆయిల్ పైకి తేలాలి. అప్పుడే కూరకు మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుందని గుర్తుంచుకోవాలి.

Punjabi Style Bhindi Masala Fry
ఉప్పు (Getty Images)
  • ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక అందులో మిక్సీ పట్టుకున్న టమాటా పేస్ట్ జత చేసి అంతా బాగా కలిసేలా కలపాలి.
  • తర్వాత స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఆ మిశ్రమం నుంచి ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి. అందుకోసం ఏడెనిమిది నిమిషాల టైమ్ పట్టొచ్చు.
  • అనంతరం ఆ మిశ్రమంలో ముందుగా వేయించి పక్కనుంచిన బెండకాయ ముక్కలను వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో నాలుగైదు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ మగ్గించుకోవాలి. బెండకాయ ముక్కలు నూనెలో చక్కగా మగ్గాలి. అప్పుడే పులుపు, కారాలు బెండకాయలకు చక్కగా పడుతాయి.
  • బెండకాయ మంచిగా మగ్గి ఆయిల్ తేలుతున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, పంజాబీ దాబా స్టైల్​లో ఘుమఘుమలాడే "బెండకాయ మసాలా" కర్రీ రెడీ అవుతుంది!
Punjabi Style Bhindi Masala Fry
మసాలా దినుసులు (Getty Images)

చిట్కాలు :

  • ఈ రెసిపీ కోసం లేతగా ఉండే బెండకాయలు తీసుకోవాలి. అలాగే, మసాలాలను ఆయిల్ తేలే వరకు వేయించుకోవాలి.
  • ఈ రెసిపీలో వీలైనంత వరకు వాటర్ వేయకుండా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అంటే, ఈ కర్రీ మొత్తం నూనెలోనే మగ్గాలని గుర్తుంచుకోవాలి. అప్పుడే అసలైన పంజాబీ దాబా స్టైల్​ రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు.

