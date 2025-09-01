Gummadikaya Halwa Making : వివిధ రకాల సందర్బాల్లో ఇంట్లో తీపిపదార్థాలు చేస్తుంటారు. అయితే మీరు ఎప్పుడైనా గుమ్మడికాయ హల్వా స్వీట్ ట్రై చేశారా? దీని రుచి ఎంతో బాగుంటుంది. అదేవిధంగా ఇందులో ఎన్నో రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. ఈ హల్వా చేయడం కోసం పెద్దగా కష్టపడాల్సిన పని లేదు. ఇంట్లో ఉండే పదార్థాలతోనే సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి దీనిని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గుమ్మడికాయ - ఒకటి
- బెల్లం - అరకప్పు
- నెయ్యి - 50 గ్రాములు
- జీడిపప్పు - 50 గ్రాములు
- కిస్మిస్ - 20 గ్రాములు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఓ గుమ్మడికాయను తీసుకోని కట్ చేసుకోవాలి. ఇందులోని విత్తనాలు తీసి పైన పొట్టు తీయాలి.
- ఆ తర్వాత గుమ్మడికాయ ముక్కలను గ్రైడర్తో తురుముకోవాలి. అనంతరం తురుమును ఓ బౌల్లో వేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకోని 50 గ్రాముల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి వేడైన తర్వాత 50 గ్రాముల జీడిపప్పు తీసుకొని దొరగా వేయించాలి. అదేవిధంగా 20 గ్రాముల కిస్మిస్ యాడ్ చేయాలి. వీటిని ఫ్రై చేసుకోని తర్వాత ఓ ప్లేట్లో తీసుకోవాలి.
- ఇదే నెయ్యిలో మనం ముందుగానే తురిమిపెట్టుకున్న గుమ్మడికాయ తురుమును కప్పు కొలతలతో లెక్కించి పోయాలి. తురుమును ఫ్రై చేసుకోవాలి. గుమ్మడికాయలో పచ్చివాసన పోయేలా వరకు వేగనివ్వాలి. ఇలా ఎనిమిది నిమిషాల పాటు ఉంచాలి.
- అదేవిధంగా ఇందులో తురుమును కొలిచిన కప్పుతోనే అరకప్పు బెల్లం వేసుకోవాలి. బెల్లం కరిగేంత వరకూ మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఉడికించాలి. ఇలా ఐదు నిమిషాల పాటు బెల్లంలోని నీరంతా పోయి హల్వా దగ్గరికయ్యే వరకూ అలానే ఉంచాలి. ఆ తర్వాత మరో ఎనిమిది నిమిషాల పాటు స్టవ్పై ఉండనివ్వాలి.
- రెడీ అయిన గుమ్మడికాయ హల్వాలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి, కొద్దిగా యాలకుల పొడి, ముందుగా వేయించుకున్న జీడిపప్పు, కిస్మిస్లను వేసి రెండు నిమిషాల పాటు కలపాలి.
- ఇక అంతేనండీ సింపుల్ టేస్టీ గుమ్మడికాయ హల్వా తయారైనట్లే. ఇది వారం రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటుంది.
- చూశారుగా దీనిని ఇంట్లో కేవలం 20 నిమిషాల్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు! ఈ స్వీట్ అందరికీ నచ్చుతుంది!
- ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఈ హల్వా తయారీ విధానం నచ్చితే మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి!
