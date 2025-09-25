ETV Bharat / offbeat

"పులిహోర" ఇలా చేసి చూడండి - గుడిలో ప్రసాదంలా భలే రుచిగా ఉంటుంది!

- నవరాత్రి నైవేద్యం చింతపండు 'పులిహోర' - ఇలా చేస్తే టేస్ట్​కి ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

Pulihora Recipe
Pulihora Recipe (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 25, 2025 at 2:54 PM IST

3 Min Read
Pulihora Recipe in Telugu : పూజలు, వ్రతాలు, శుభకార్యాలు ఇలా అకేషన్ ఏదైనా మనలో మెజార్టీ పీపుల్ ప్రిపేర్ చేసుకునే ప్రసాదం రెసిపీల్లో పులిహోర ఫస్ట్ ప్లేస్​లో ఉంటుంది. కమ్మగా, పుల్లగా నోరూరించే ఈ రెసిపీకి ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఎక్కువగానే ఉంటుంది. ఇది అందరూ చేసుకునే రెసిపీనే అయినప్పటికీ కొన్నిసార్లు టేస్ట్​లో ఏదో మిస్ అయినా ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. అందుకే, మీకోసం దసరా నవరాత్రుల వేళ పక్కా కొలతలతో ఒక అద్భుతమైన "పులిహోర రెసిపీ"ని తీసుకొచ్చాం. ఈ స్టైల్​లో చేశారంటే గుడిలో ప్రసాదంలా భలే రుచిగా కుదురుతుంది. చాలా తక్కువ టైమ్​లో మొదటి సారు చేసే వారైనా ఎలాంటి హడావుడి లేకుండా సింపుల్​గా దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ టెంపుల్​ స్టైల్ పులిహోర ప్రసాదంను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Pulihora Recipe
Pulihora Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - రెండు గ్లాసులు(అరకిలో)
  • నూనె - మూడ్నాలుగు టీస్పూన్లు(రైస్​లోకి)
  • చింతపండు - 60 గ్రాములు
  • ఆయిల్ - నాలుగైదు టేబుల్​స్పూన్లు
  • పల్లీలు - ఒక కప్పు
  • శనగపప్పు - రెండు టీస్పూన్లు
  • మినపప్పు - రెండు టీస్పూన్లు
  • జీడిపప్పు పలుకులు - నాలుగైదు టీస్పూన్లు
  • ఆవాలు - ఒకటీస్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - ఐదారు
  • ఎండుమిర్చి - మూడ్నాలుగు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • పసుపు - అరటీస్పూన్
  • బెల్లం - చిన్నముక్క
Pulihora Recipe
Pulihora Recipe (Getty Images)

మసాలా పొడి కోసం :

  • మెంతులు - అరటీస్పూన్
  • ధనియాలు - రెండు టీస్పూన్లు
  • జీలకర్ర - ఒకటీస్పూన్
  • ఆవాలు - ఒకటీస్పూన్
  • మిరియాలు - ఒకటీస్పూన్

Pulihora Recipe
Pulihora Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో చింతపండును తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి ఆపై తగినన్ని నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
  • చింతపండు నానేలోపు కుక్కర్​ గిన్నెలో బియ్యం తీసుకుని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో మూడు గ్లాసుల మంచి నీళ్లు, కొద్దిగా నూనె వేసుకుని మూతపెట్టి మూడు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
  • రైస్ ఉడికేలోపు ఒక ప్రత్యేకమైన మసాలా పొడిని సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం స్టవ్ మీద పాన్​లో ముందుగా మెంతులు వేసి దోరగా వేయించాలి.
Pulihora Recipe
Pulihora Recipe (Getty Images)
  • అవి వేగాక ధనియాలు, జీలకర్ర, ఆవాలు, మిరియాలు వేసుకుని అన్నింటినీ చక్కగా వేయించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో చల్లారిన ధనియాల మిశ్రమం వేసుకుని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు రైస్ చక్కగా ఉడికిందనుకున్నాక కుక్కర్​లోని ఫ్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి అన్నంను ఒక వెడల్పాటి ప్లేట్ లేదా బేషన్​లోకి తీసుకుని ఆరబెట్టుకోవాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా రైస్ పొడిపొడిగా తయారవుతుంది.
  • రైస్ కొద్దిగా చల్లారేలోపు ముందుగా నానబెట్టుకున్న చింతపండును తీసుకుని ఒక కప్పు పరిమాణంలో చిక్కని గుజ్జుని తీసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.

Pulihora Recipe
Pulihora Recipe (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద మరో పాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత పల్లీలను వేసి వేయించుకోవాలి.
  • అవి 80% వరకు ఫ్రై అయ్యాక పల్లీలను వన్​సైడ్​కి అని శనగపప్పు, మినపప్పు, జీడిపప్పు పలుకు, ఆవాలు వేసుకుని కాసేపు వేయించాలి.
  • అవన్నీ కాస్త వేగిన తర్వాత పొడుగ్గా కట్ చేసిన పచ్చిమిర్చి చీలికలు, ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు, ఇంగువ జత చేసి పోపుని మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • పోపు వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని నూనె కాకుండా పల్లీలు, ఇతర పదార్థాలన్నింటిని గరిటెతో ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
Pulihora Recipe
Pulihora Recipe (Getty Images)
  • అనంతరం అదే నూనెలో ముందుగా తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు గుజ్జు, పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, చిన్న బెల్లం ముక్క వేసుకుని ఆ మిశ్రమం కాస్త చిక్కగా మారేంత వరకు కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని చింతపండు గుజ్జు మిశ్రమాన్ని బేషన్​లోకి తీసుకున్న రైస్​లోకి వేసుకుని అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • అలా కలిపిన తర్వాత ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పొడిని యాడ్ చేసుకుని మొత్తం కలిసేలా మరోసారి కలపాలి.
  • చివరగా పక్కకు తీసి పెట్టుకున్న పల్లీల మిశ్రమాన్ని జత చేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, గుడిలో ప్రసాదంలా కమ్మని రుచితో నోరూరించే "పులిహోర" రెడీ అవుతుంది!

