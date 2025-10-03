"ఉడుపి వెజ్ పులావ్" - సింపుల్గా చేసినా టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!
కమ్మటి పులావ్ - రుచిలో ఏ మాత్రం లోటు ఉండదు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 3, 2025 at 5:07 PM IST
Udupi veg Pulav : బిర్యానీ అంటే హైదరాబాద్, పులావ్ అనగానే గుంటూరు, గోదావరి జిల్లాలు గుర్తుకొస్తుంటాయి. పులావ్ విషయంలో తెలుగు వారి రుచులకు మించినది ఏదీ లేదు. అయితే, ఓ సారి ఇలా ఉడుపి స్టైల్ వెజ్ పులావ్ ట్రై చేసి చూడండి. ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఎప్పుడైనా ఇలా ఓ సారి ట్రై చేసి టేస్ట్ చూడాల్సిందే. ఎన్నడూ తెలియని ఏదో రుచి దొరకడం ఖాయం. ఈ పులావ్ తయారీ భిన్నంగా ఉంటుంది. పైగా కొబ్బరి కూడా వేయడం వల్ల రుచి పెరుగుతుంది. మీరు కావాలనుకుంటే జీడిపప్పులు కూడా వేసుకోవచ్చు.
తక్కువ టైంలో ఎక్కువ టేస్టీ - "హోటల్ స్టైల్ సాంబార్ రైస్" ఈజీగా ప్రిపేర్ చేయండి!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- కొత్తిమీర - చిన్న కట్ట
- పుదీనా - కొద్దిగా
- అల్లం - చిన్న ముక్క
- పచ్చిమిర్చి - 3
- కొబ్బరి తురుము - 1 టేబుల్ స్పూన్
- లవంగాలు - 4
- దాల్చిన చెక్క - 1 ఇంచు
- జాపత్రి - కొద్దిగా
- జీడిపప్పు - 10
- నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- బిర్యానీ ఆకు - 1
- సోంపు - అర స్పూన్
- ఆలుగడ్డ - 1
- క్యారెట్ - 1
- పచ్చి బఠానీ - 2 టేబుల్ స్పూన్
- బీన్స్ - 10
- క్యాప్సికం - 1
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- బియ్యం - 1 కప్పూ
- నిమ్మరసం - 2 చెక్కలు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా 1 కప్పు లేదా గ్లాసు బాస్మతి బియ్యం రెండు, మూడు సార్లు శుభ్రం చేసుకుని నానబెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు మిక్సీ జార్లోకి చిన్నకట్ట కొత్తిమీర కాడలతో సహా వేసుకోవాలి. అందులోనే పుదీనా, అల్లంతో పాటు పచ్చిమిర్చి, కొబ్బరి తురుము, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క, జాపత్రి, జీడిపప్పు వేసుకుని మెత్తటి పేస్ట్ చేసి తీసుకోవాలి.
- ఇపుడు స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని 2 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసుకోవాలి. అందులో 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, బిర్యానీ ఆకుతో పాటు సోంపు వేసుకుని రెండు నిమిషాల పాటు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత బంగాళాదుంప ముక్కలు పొట్టుతీసి మీడియం సైజులో కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి.
- రంగు మారే వరకు ఉడికించిన తర్వాత క్యారెట్ ముక్కలు, పచ్చి బఠానీ, బీన్స్, క్యాప్సికం వేసి వేయించాలి.
- మూత పెట్టి 3 నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో బాగా క్రిస్పీగా వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత ముందుగా మిక్సీలో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర పేస్ట్ కూడా వేసుకుని కలపాలి.
- ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలిపి 2 కప్పుల వేడి నీళ్లు (కొద్దిగా తక్కువగా) పోసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత నానబెట్టిన బాస్మతి బియ్యం నీళ్లు వడబోసుకుని వేసుకుని కలపాలి. చివరగా 2 టేబుల్ స్పూన్ల లెమన్ జ్యూస్ కూడా కలిపి మూత పెట్టి 20 నిమిషాలు సన్నటి మంటపై ఉడికించుకోవాలి.
- ఒక వేళ మీరు కుక్కర్లో చేస్తున్నట్లయితే 1 కప్పు బియ్యానికి 1.5 కప్పు నీళ్లు సరిపోతాయి.
- బియ్యం నానబెట్టకుండా అప్పటికప్పుడు తీసుకుంటే డబుల్ నీళ్లు పోయాల్సి ఉంటుంది.
కమ్మని " వెల్లుల్లి పప్పుల పొడి" - టిఫిన్స్ , వేడివేడి అన్నంలోకి చాలా బాగుంటుంది!
అమ్మమ్మల కాలం నాటి "లచ్చించారు" రెసిపీ - ఈ చారు ఎంతో కమ్మగా ఉంటుంది!